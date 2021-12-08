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https://arabic.sputniknews.com/20211208/كاف-يتغنى-بمنتخب-مصر-ويسلط-الضوء-على-أرقام-الفراعنة-1053713366.html
"كاف" يتغنى بمنتخب مصر ويسلط الضوء على أرقام "الفراعنة"
"كاف" يتغنى بمنتخب مصر ويسلط الضوء على أرقام "الفراعنة"
بعث الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الأربعاء، برسالة إلى منتخب مصر، مسلطا الضوء على أرقام "الفراعنة" ومشاركاته فى بطولة كأس الأمم الأفريقية. 08.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-08T16:45+0000
2021-12-08T16:45+0000
مصر
منتخب مصر
كاف
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ونشر الاتحاد الأفريقي تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الأربعاء، تغنى من خلالها بالمنتخب المصري، باعتباره أكثر المنتخبات الأفريقية مشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية بـ24 مرة.ونشر إحصاءات المنتخب المصري، حيث أكد أنه شارك في 100 مباراة، 57 فوز وتعادل 17، وتلقى 26 هزيمة، حيث أرفق الكاف شريط فيديو جمَّع من خلاله لقطات لحصول المنتخب المصري على كأس الأمم الأفريقية خلال بعض النسخ الماضية.سبق أن توِّج الفراعنة بكأس الأمم الأفريقية 7 مرات، في الأعوام 1957 و1959 و1986 و1998 و2006 و2008 و2010.ويشار إلى أن "الفراعنة" سيشاركون في كأس الأمم الأفريقية المقبلة المقامة في الكاميرون، بعدما احتل المركز الأول في مجموعته بالتصفيات المؤهلة للبطولة الأفريقية، برصيد 12 نقطة.ويشارك المنتخب المصري في النسخة المقبلة بالكاميرون، ضمن منافسات المجموعة الرابعة مع منتخبات نيجيريا والسودان وغينيا بيساو، والمقرر إجراؤها مطلع العام المقبل 2022.
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مصر, منتخب مصر, كاف

"كاف" يتغنى بمنتخب مصر ويسلط الضوء على أرقام "الفراعنة"

16:45 GMT 08.12.2021
© REUTERS / Damir Sagoljالحضري يصد ضربة جزاء
الحضري يصد ضربة جزاء - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2021
© REUTERS / Damir Sagolj
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بعث الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الأربعاء، برسالة إلى منتخب مصر، مسلطا الضوء على أرقام "الفراعنة" ومشاركاته فى بطولة كأس الأمم الأفريقية.
ونشر الاتحاد الأفريقي تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الأربعاء، تغنى من خلالها بالمنتخب المصري، باعتباره أكثر المنتخبات الأفريقية مشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية بـ24 مرة.
ونشر إحصاءات المنتخب المصري، حيث أكد أنه شارك في 100 مباراة، 57 فوز وتعادل 17، وتلقى 26 هزيمة، حيث أرفق الكاف شريط فيديو جمَّع من خلاله لقطات لحصول المنتخب المصري على كأس الأمم الأفريقية خلال بعض النسخ الماضية.
سبق أن توِّج الفراعنة بكأس الأمم الأفريقية 7 مرات، في الأعوام 1957 و1959 و1986 و1998 و2006 و2008 و2010.
ويشار إلى أن "الفراعنة" سيشاركون في كأس الأمم الأفريقية المقبلة المقامة في الكاميرون، بعدما احتل المركز الأول في مجموعته بالتصفيات المؤهلة للبطولة الأفريقية، برصيد 12 نقطة.
ويشارك المنتخب المصري في النسخة المقبلة بالكاميرون، ضمن منافسات المجموعة الرابعة مع منتخبات نيجيريا والسودان وغينيا بيساو، والمقرر إجراؤها مطلع العام المقبل 2022.
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