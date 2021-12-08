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لص يسرق ماكينة صراف آلي بالكامل في الولايات المتحدة... فيديو
لص يسرق ماكينة صراف آلي بالكامل في الولايات المتحدة... فيديو
تداولت وسائل إعلام أمريكية مقطع فيديو يظهر عملية سرقة من نوع غريب، حيث عمد أحد اللصوص إلى نزع ماكينة صراف آلي وسرقتها بالكامل. 08.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-08T10:47+0000
2021-12-08T10:47+0000
صراف آلي
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ويظهر اللص في مقطع فيديو التقطته كاميرا مراقبة، حيث يربط ماكينة الصراف الآلي بطرف حبل ويربط الطرف الآخر بشاحنة صغيرة ومن ثم يحرك الشاحنة لنزع الماكينة من مكانها.وتبحث شرطة مدينة لاس فيغاس الأمريكية عن اللص الذي ظهر في المقطع، حيث أنه مشتبه به في العديد من عمليات السطو على أجهزة الصراف الآلي.وتطلب الشرطة مساعدة الجمهور في تحديد هوية اللص الذي يقول رجال الشرطة إنه المشتبه به في ارتكاب أربع سرقات مشابهة على الأقل.
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صراف آلي

لص يسرق ماكينة صراف آلي بالكامل في الولايات المتحدة... فيديو

10:47 GMT 08.12.2021
© REUTERS / LUCY NICHOLSONصراف آلي
صراف آلي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2021
© REUTERS / LUCY NICHOLSON
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تداولت وسائل إعلام أمريكية مقطع فيديو يظهر عملية سرقة من نوع غريب، حيث عمد أحد اللصوص إلى نزع ماكينة صراف آلي وسرقتها بالكامل.
ويظهر اللص في مقطع فيديو التقطته كاميرا مراقبة، حيث يربط ماكينة الصراف الآلي بطرف حبل ويربط الطرف الآخر بشاحنة صغيرة ومن ثم يحرك الشاحنة لنزع الماكينة من مكانها.
وتبحث شرطة مدينة لاس فيغاس الأمريكية عن اللص الذي ظهر في المقطع، حيث أنه مشتبه به في العديد من عمليات السطو على أجهزة الصراف الآلي.
وتطلب الشرطة مساعدة الجمهور في تحديد هوية اللص الذي يقول رجال الشرطة إنه المشتبه به في ارتكاب أربع سرقات مشابهة على الأقل.
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