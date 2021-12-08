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https://arabic.sputniknews.com/20211208/لص-يسرق-ماكينة-صراف-آلي-بالكامل-في-الولايات-المتحدة-فيديو-1053695641.html
لص يسرق ماكينة صراف آلي بالكامل في الولايات المتحدة... فيديو
لص يسرق ماكينة صراف آلي بالكامل في الولايات المتحدة... فيديو
تداولت وسائل إعلام أمريكية مقطع فيديو يظهر عملية سرقة من نوع غريب، حيث عمد أحد اللصوص إلى نزع ماكينة صراف آلي وسرقتها بالكامل. 08.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-08T10:47+0000
2021-12-08T10:47+0000
2021-12-08T10:47+0000
صراف آلي
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ويظهر اللص في مقطع فيديو التقطته كاميرا مراقبة، حيث يربط ماكينة الصراف الآلي بطرف حبل ويربط الطرف الآخر بشاحنة صغيرة ومن ثم يحرك الشاحنة لنزع الماكينة من مكانها.وتبحث شرطة مدينة لاس فيغاس الأمريكية عن اللص الذي ظهر في المقطع، حيث أنه مشتبه به في العديد من عمليات السطو على أجهزة الصراف الآلي.وتطلب الشرطة مساعدة الجمهور في تحديد هوية اللص الذي يقول رجال الشرطة إنه المشتبه به في ارتكاب أربع سرقات مشابهة على الأقل.
سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
صراف آلي
لص يسرق ماكينة صراف آلي بالكامل في الولايات المتحدة... فيديو
تداولت وسائل إعلام أمريكية مقطع فيديو يظهر عملية سرقة من نوع غريب، حيث عمد أحد اللصوص إلى نزع ماكينة صراف آلي وسرقتها بالكامل.
ويظهر اللص في مقطع فيديو التقطته كاميرا مراقبة، حيث يربط ماكينة الصراف الآلي بطرف حبل ويربط الطرف الآخر بشاحنة صغيرة ومن ثم يحرك الشاحنة لنزع الماكينة من مكانها.
وتبحث شرطة مدينة لاس فيغاس الأمريكية عن اللص الذي ظهر في المقطع، حيث أنه مشتبه به في العديد من عمليات السطو على أجهزة الصراف الآلي.
وتطلب الشرطة مساعدة الجمهور في تحديد هوية اللص الذي يقول رجال الشرطة إنه المشتبه به في ارتكاب أربع سرقات مشابهة على الأقل.