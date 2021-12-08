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https://arabic.sputniknews.com/20211208/ماذا-فعل-جهاز-المنتخب-المصري-بعد-الحجز-على-ممتلكات-الشناوي-1053716526.html
ماذا فعل جهاز المنتخب المصري بعد الحجز على ممتلكات الشناوي
ماذا فعل جهاز المنتخب المصري بعد الحجز على ممتلكات الشناوي
عقد مدير المنتخب المصري لكرة القدم، وائل جمعة، اليوم الأربعاء، اجتماعا مع محمد الشناوي، حارس مرمى المنتخب، بعد قرار محكمة الاستئناف الحجز على ممتلكات حارس... 08.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-08T18:31+0000
2021-12-08T18:40+0000
محمد الشناوي
مصر
منتخب مصر
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ونقلت صحيفة الوطن سبورت، مساء اليوم الأربعاء، عن مصدر داخل الجهاز الفني للمنتخب، أن جمعة استدعى الشناوي في غرفته، بفندق إقامة المنتخب في بطولة كأس العرب بقطر، ليطالبه بالتركيز في المباريات المقبلة لـ"الفراعنة"، وعدم الالتفات إلى الحكم الصادر اليوم بالحجز على ممتلكاته.وأكد حارس المنتخب المصري تركه أمر الحكم الصادر على ممتلكاته للمحامي الخاص به، لافتا إلى أن تركيزه الآن مع المنتخب الوطني في بطولة كأس العرب، بهدف التتويج بها.وتعود الأزمة إلى رفض الشناوي دفع مستحقات وكيله وليد عبد الهادي، على خلفية واقعة انتقاله إلى صفوف النادي الأهلي المصري، منذ 5 سنوات، وهو ما جعله يلجأ لمقاضاة اللاعب، حيث قررت المحكمة بسداد مبلغ قيمته مليون و650 ألف جنيه لصالح عبد الهادي، وكيل أعماله السابق.وقاد حارس مرمى المنتخب المصري، محمد الشناوي، منتخب "الفراعنة" إلى الصعود لدور ربع النهائي من بطولة كأس العرب، المقامة في قطر، كأول المجموعة الرابعة، بعد التعادل أمام الجزائر بهدف لكل منهما، أمس الثلاثاء، في ختام مباريات الجولة الثالثة من المجموعة ذاتها.ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر مباراته المقبلة مع نظيره الأردني، مساء يوم السبت المقبل، في إطار منافسات دور الثمانية من بطولة كأس العرب.
https://arabic.sputniknews.com/20211013/انفعال-كبير-من-حارس-منتخب-مصر-بعد-قرار-تبديله-فيديو-1050421827.html
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محمد الشناوي, مصر, منتخب مصر

ماذا فعل جهاز المنتخب المصري بعد الحجز على ممتلكات الشناوي

18:31 GMT 08.12.2021 (تم التحديث: 18:40 GMT 08.12.2021)
© REUTERS / DAMIR SAGOLJمحمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر
محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2021
© REUTERS / DAMIR SAGOLJ
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عقد مدير المنتخب المصري لكرة القدم، وائل جمعة، اليوم الأربعاء، اجتماعا مع محمد الشناوي، حارس مرمى المنتخب، بعد قرار محكمة الاستئناف الحجز على ممتلكات حارس الفريق.
ونقلت صحيفة الوطن سبورت، مساء اليوم الأربعاء، عن مصدر داخل الجهاز الفني للمنتخب، أن جمعة استدعى الشناوي في غرفته، بفندق إقامة المنتخب في بطولة كأس العرب بقطر، ليطالبه بالتركيز في المباريات المقبلة لـ"الفراعنة"، وعدم الالتفات إلى الحكم الصادر اليوم بالحجز على ممتلكاته.
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وأكد حارس المنتخب المصري تركه أمر الحكم الصادر على ممتلكاته للمحامي الخاص به، لافتا إلى أن تركيزه الآن مع المنتخب الوطني في بطولة كأس العرب، بهدف التتويج بها.
وتعود الأزمة إلى رفض الشناوي دفع مستحقات وكيله وليد عبد الهادي، على خلفية واقعة انتقاله إلى صفوف النادي الأهلي المصري، منذ 5 سنوات، وهو ما جعله يلجأ لمقاضاة اللاعب، حيث قررت المحكمة بسداد مبلغ قيمته مليون و650 ألف جنيه لصالح عبد الهادي، وكيل أعماله السابق.
وقاد حارس مرمى المنتخب المصري، محمد الشناوي، منتخب "الفراعنة" إلى الصعود لدور ربع النهائي من بطولة كأس العرب، المقامة في قطر، كأول المجموعة الرابعة، بعد التعادل أمام الجزائر بهدف لكل منهما، أمس الثلاثاء، في ختام مباريات الجولة الثالثة من المجموعة ذاتها.
ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر مباراته المقبلة مع نظيره الأردني، مساء يوم السبت المقبل، في إطار منافسات دور الثمانية من بطولة كأس العرب.
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