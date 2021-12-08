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https://arabic.sputniknews.com/20211208/مبعوث-أمريكي-يزور-الإمارات-وتركيا-ومصر-لبحث-الصراع-في-إثيوبيا-1053720045.html
مبعوث أمريكي يزور الإمارات وتركيا ومصر لبحث الصراع في إثيوبيا
مبعوث أمريكي يزور الإمارات وتركيا ومصر لبحث الصراع في إثيوبيا
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان سيتوجه غدا الخميس إلى الإمارات وتركيا ومصر. 08.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-08T20:56+0000
2021-12-08T20:56+0000
أمريكا
إثيوبيا
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وقال المتحدث باسم الوزارة نيد برايس، إن جولة المبعوث تهدف لمناقشة الدعم الدولي للجهود الدبلوماسية لإنهاء الصراع في إثيوبيا، بحسب "رويترز".وكانت الولايات المتحدة قد وجهت دعوات عديدة لأطراف الصراع إنهاء الاشتباكات على الفور.لكن القتال مستمر بين الحكومة المركزية الإثيوبية والجماعات المتمردة، وفي مقدمتها جبهة تحرير تيغراي.ويأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة الإثيوبية، اليوم مباشرة رئيس الوزراء آبي أحمد مهام منصبه مجددا بعد انتهاء المرحلة الأولى من قتاله ضد قوات جبهة تحرير تيغراي.وكان آبي أحمد قد فوض وزير الخارجية دمقي ميكونن بإدارة شؤون الحكومة خلال توجهه إلى ساحة المعركة لقيادة الجيش في مواجهة جبهة تحرير تيغراي.جاء هذا بعد إعلان الحكومة أن القوات الإثيوبية استعادت السيطرة على بلدتي ديسي وكومبولتشا الاستراتيجيتين من قوات متمردي تيغراي.
https://arabic.sputniknews.com/20211206/إعلام-محلي-القوات-الإثيوبية-حررت-عدة-مدن-من-قوات-تيغراي-منها-ديسي-وكومبولشا-1053639743.html
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أمريكا, إثيوبيا

مبعوث أمريكي يزور الإمارات وتركيا ومصر لبحث الصراع في إثيوبيا

20:56 GMT 08.12.2021
© AFP 2021 / NICHOLAS KAMMالمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس
المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2021
© AFP 2021 / NICHOLAS KAMM
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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان سيتوجه غدا الخميس إلى الإمارات وتركيا ومصر.
وقال المتحدث باسم الوزارة نيد برايس، إن جولة المبعوث تهدف لمناقشة الدعم الدولي للجهود الدبلوماسية لإنهاء الصراع في إثيوبيا، بحسب "رويترز".
قوات تيغراي، إثيوبيا 11 ديسمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2021
إعلام محلي: القوات الإثيوبية حررت عدة مدن من قوات تيغراي منها ديسي وكومبولشا
6 ديسمبر, 17:18 GMT
وكانت الولايات المتحدة قد وجهت دعوات عديدة لأطراف الصراع إنهاء الاشتباكات على الفور.
لكن القتال مستمر بين الحكومة المركزية الإثيوبية والجماعات المتمردة، وفي مقدمتها جبهة تحرير تيغراي.
ويأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة الإثيوبية، اليوم مباشرة رئيس الوزراء آبي أحمد مهام منصبه مجددا بعد انتهاء المرحلة الأولى من قتاله ضد قوات جبهة تحرير تيغراي.
وكان آبي أحمد قد فوض وزير الخارجية دمقي ميكونن بإدارة شؤون الحكومة خلال توجهه إلى ساحة المعركة لقيادة الجيش في مواجهة جبهة تحرير تيغراي.
جاء هذا بعد إعلان الحكومة أن القوات الإثيوبية استعادت السيطرة على بلدتي ديسي وكومبولتشا الاستراتيجيتين من قوات متمردي تيغراي.
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