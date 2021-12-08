https://arabic.sputniknews.com/20211208/مبعوث-أمريكي-يزور-الإمارات-وتركيا-ومصر-لبحث-الصراع-في-إثيوبيا-1053720045.html

مبعوث أمريكي يزور الإمارات وتركيا ومصر لبحث الصراع في إثيوبيا

مبعوث أمريكي يزور الإمارات وتركيا ومصر لبحث الصراع في إثيوبيا

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان سيتوجه غدا الخميس إلى الإمارات وتركيا ومصر. 08.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-08T20:56+0000

2021-12-08T20:56+0000

2021-12-08T20:56+0000

أمريكا

إثيوبيا

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وقال المتحدث باسم الوزارة نيد برايس، إن جولة المبعوث تهدف لمناقشة الدعم الدولي للجهود الدبلوماسية لإنهاء الصراع في إثيوبيا، بحسب "رويترز".وكانت الولايات المتحدة قد وجهت دعوات عديدة لأطراف الصراع إنهاء الاشتباكات على الفور.لكن القتال مستمر بين الحكومة المركزية الإثيوبية والجماعات المتمردة، وفي مقدمتها جبهة تحرير تيغراي.ويأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة الإثيوبية، اليوم مباشرة رئيس الوزراء آبي أحمد مهام منصبه مجددا بعد انتهاء المرحلة الأولى من قتاله ضد قوات جبهة تحرير تيغراي.وكان آبي أحمد قد فوض وزير الخارجية دمقي ميكونن بإدارة شؤون الحكومة خلال توجهه إلى ساحة المعركة لقيادة الجيش في مواجهة جبهة تحرير تيغراي.جاء هذا بعد إعلان الحكومة أن القوات الإثيوبية استعادت السيطرة على بلدتي ديسي وكومبولتشا الاستراتيجيتين من قوات متمردي تيغراي.

https://arabic.sputniknews.com/20211206/إعلام-محلي-القوات-الإثيوبية-حررت-عدة-مدن-من-قوات-تيغراي-منها-ديسي-وكومبولشا-1053639743.html

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أمريكا, إثيوبيا