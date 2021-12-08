https://arabic.sputniknews.com/20211208/متسلق-جبال-يحصل-على-نصف-كنز-عثر-عليه-قبل-8-سنوات-1053692367.html

متسلق جبال يحصل على نصف كنز عثر عليه قبل 8 سنوات

متسلق جبال يحصل على نصف كنز عثر عليه قبل 8 سنوات

تحصل متسلق جبال على نصف قيمة الأحجار، التي تبلغ نحو 150 ألف عثر عليها قبل 8 سنوات في قمة "مونت بلانك" الفرنسية. 08.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-08T09:32+0000

2021-12-08T09:32+0000

2021-12-08T09:32+0000

مجتمع

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101367/13/1013671389_0:171:3032:1877_1920x0_80_0_0_728330d2379be6ab4733064b1043ec09.jpg

وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية أن "متسلق الجبال عثر على أحجار الزمرد والياقوت الأزرق، على قمة أعلى جبل في أوروبا عام 2013، وسمح له الآن بالاحتفاظ بنصف الأحجار من قبل مجلس مونت بلانك الفرنسي".ويأتي ذلك بعد أن أعلنت السلطات المحلية أنها لم تعثر على المالك الأصلي للكنز.وأضافت الوكالة أن "المجلس استعان بخبراء الأحجار الكريمة لتقسيم الكنز بالتساوي بين المتسلق والمجلس المحلي، إذ بلغت قيمة كل حصة 75 ألف يورو، ما يعادل نحو 84 ألف دولار".وذكر المجلس في منشور على موقع "فيسبوك"، أنه سيعرض أحجاره في متحف ”شامونيكس كريستال“ الفرنسي، الذي يخضع حاليا لعملية تجديد وصيانة، والذي من المقرر إعادة افتتاحه في الـ19 من الشهر الجاري.ونقلت الشبكة أن "الأحجار الكريمة نقلت عام 1966 على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية الهندية من طراز بوينغ 707، تدعى كانشينجونجا، وتحطمت في مونت بلانك، ما أسفر عن مقتل 117 شخصا".

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

مجتمع