محمد بن راشد يستقبل ولي عهد السعودية بـ "إكسبو 2020" في دبي

ذكرت ذلك وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الأربعاء، في سلسلة تدوينات على "تويتر"، قالت فيها إن محمد بن راشد استقبل محمد بن سلمان بمعرض "إكسبو 2020" في دبي، مشيرة إلى أن الجانبين بحثا سبل توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين في إطار الرؤى المشتركة والمصير الواحد.ولفتت الوكالة إلى أن محمد بن سلمان أعرب عن تقديره لما وصفه بـ "الجهود الكبيرة التي بذلتها دبي من أجل تنظيم هذه الدورة الاستثنائية من معرض "إكسبو 2020".ولفت ولي العهد السعودي إلى تكامل الجهود الوطنية حتى يخرج الحدث العالمي على أعلى المستويات التنظيمية.يذكر أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بدأ، الاثنين الماضي، جولة خليجية تشمل سلطنة عُمان والإمارات والبحرين وقطر والكويت.وتأتي جولة ولي العهد السعودي الخليجية قبل انعقاد قمة دول مجلس التعاون الخليجي، التي تستضيفها الرياض منتصف الشهر الجاري.
استقبل محمد بن راشد، نائب رئيس الإمارات حاكم دبي، ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الذي يزور البلاد، ضمن جولة خليجية تشمل عدة دول.
ذكرت ذلك وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الأربعاء، في سلسلة تدوينات على "تويتر"، قالت فيها إن محمد بن راشد استقبل محمد بن سلمان بمعرض "إكسبو 2020" في دبي، مشيرة إلى أن الجانبين بحثا سبل توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين في إطار الرؤى المشتركة والمصير الواحد.
وتابعت: "استعرض الجانبان خلال اللقاء التطلعات المستقبلية وتعزيز التعاون الخليجي المشترك.
ولفتت الوكالة إلى أن محمد بن سلمان أعرب عن تقديره لما وصفه بـ "الجهود الكبيرة التي بذلتها دبي من أجل تنظيم هذه الدورة الاستثنائية من معرض "إكسبو 2020".
محمد بن راشد يستقبل ولي العهد السعودي في إكسبو 2020 دبي، وسموهما يبحثان خلال اللقاء سبل توطيد العلاقات الثنائية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين في إطار المصير الواحد والرؤى المشتركة.#وامpic.twitter.com/efvMhGXhmH