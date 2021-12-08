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أمير قطر وولي العهد السعودي يرأسان اجتماع مجلس التنسيق... فيديو
أمير قطر وولي العهد السعودي يرأسان اجتماع مجلس التنسيق... فيديو
ترأس ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، مساء اليوم الأربعاء، الاجتماع السادس لمجلس التنسيق السعودي القطري. 08.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-08T20:04+0000
2021-12-08T20:25+0000
تميم بن حمد آل ثاني
الدوحة
محمد بن سلمان
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ونشرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية فيديو وصور، لولي العهد السعودي وأمير قطر خلال ترؤسهما الاجتماع.وفي 26 أغسطس/ آب الماضي، تم توقيع بروتوكول إنشاء مجلس التنسيق السعودي القطري، الذي يشارك في عضويته عدد من كبار المسؤولين في البلدين.ووقتها قالت "واس" إن المجلس يعد: "إطارا شاملا لتعزيز العلاقات الثنائية، وللدفع بالشراكة بينهما إلى آفاق أرحب، وفق رؤية المملكة 2030 ورؤية دولة قطر 2030، وبما يلبي تطلعات القيادة في البلدين ويحقق مصالح شعبيهما الشقيقين".وفي وقت سابق من مساء اليوم، وصل ولي العهد السعودي إلى العاصمة القطرية، الدوحة، في أول زيارة رسمية يجريها إلى قطر منذ عودة العلاقات الكاملة بين قطر ودول الرباعي العربي في كانون الثاني/ يناير الماضي.ووصل ولي العهد السعودي إلى الدوحة في زيارة رسمية قادما من العاصمة الإماراتية، أبو ظبي، ضمن جولة خليجية يجريها محمد بن سلمان.وكان أمير قطر، في مقدمة مستقبلي ولي العهد السعودي لدى وصوله والوفد المرافق له مطار الدوحة الدولي.
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تميم بن حمد آل ثاني, الدوحة, محمد بن سلمان

أمير قطر وولي العهد السعودي يرأسان اجتماع مجلس التنسيق... فيديو

20:04 GMT 08.12.2021 (تم التحديث: 20:25 GMT 08.12.2021)
© REUTERS / BANDAR ALGALOUDلي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، يستقبل أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لدى وصوله لحضور القمة 41 لمجلس التعاون الخليجي في العلا، المملكة العربية السعودية، 5 يناير/ كانون الثاني 2021
لي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، يستقبل أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لدى وصوله لحضور القمة 41 لمجلس التعاون الخليجي في العلا، المملكة العربية السعودية، 5 يناير/ كانون الثاني 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2021
© REUTERS / BANDAR ALGALOUD
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ترأس ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، مساء اليوم الأربعاء، الاجتماع السادس لمجلس التنسيق السعودي القطري.
ونشرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية فيديو وصور، لولي العهد السعودي وأمير قطر خلال ترؤسهما الاجتماع.
وفي 26 أغسطس/ آب الماضي، تم توقيع بروتوكول إنشاء مجلس التنسيق السعودي القطري، الذي يشارك في عضويته عدد من كبار المسؤولين في البلدين.
ووقتها قالت "واس" إن المجلس يعد: "إطارا شاملا لتعزيز العلاقات الثنائية، وللدفع بالشراكة بينهما إلى آفاق أرحب، وفق رؤية المملكة 2030 ورؤية دولة قطر 2030، وبما يلبي تطلعات القيادة في البلدين ويحقق مصالح شعبيهما الشقيقين".
وفي وقت سابق من مساء اليوم، وصل ولي العهد السعودي إلى العاصمة القطرية، الدوحة، في أول زيارة رسمية يجريها إلى قطر منذ عودة العلاقات الكاملة بين قطر ودول الرباعي العربي في كانون الثاني/ يناير الماضي.
ووصل ولي العهد السعودي إلى الدوحة في زيارة رسمية قادما من العاصمة الإماراتية، أبو ظبي، ضمن جولة خليجية يجريها محمد بن سلمان.
وكان أمير قطر، في مقدمة مستقبلي ولي العهد السعودي لدى وصوله والوفد المرافق له مطار الدوحة الدولي.
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