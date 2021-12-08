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https://arabic.sputniknews.com/20211208/مخترع-بيتكوين-يفوز-بدعوى-للاحتفاظ-بمخزون-من-العملة-المشفرة-يعادل-54-مليار-دولار-1053690694.html
مخترع بيتكوين يفوز بدعوى للاحتفاظ بمخزون من العملة المشفرة يعادل 54 مليار دولار
مخترع بيتكوين يفوز بدعوى للاحتفاظ بمخزون من العملة المشفرة يعادل 54 مليار دولار
سمحت هيئة المحلفين في ميامي الأمريكية، لعالم كمبيوتر يدّعي أنه اخترع بيتكوين، بالاحتفاظ بمخزون من العملة المشفرة تقدر قيمتها بمليارات الدولارات. 08.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-08T08:31+0000
2021-12-08T08:31+0000
2021-12-08T08:31+0000
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وفاز كريغ رايت في الدعوى القضائية التي أقامتها عائلة شريكه التجاري السابق دايف كليمان، خبير أمن الكمبيوتر، ضده وتتهمه بسرقة فكرة "بيتكوين"، بحسب موقع "cnn".ورفضت الهيئة طلبات الشريك التجاري السابق لرايت، الذي توفي في عام 2013، بأنه يستحق نصف الأصول.وبذلك يحتفظ رايت وحده بـ 1.1 مليون بيتكوين، بقيمة 54 مليار دولار، على أن يدفع 100 مليون دولار لعائلة كليمان بسبب انتهاك حقوق الملكية الفكرية.وبرّأت هيئة المحلفين من جميع القضايا التي رفعتها عائلة كليمان، وتعليقا على الحكم قال رايت إن "الحكم القانوني يؤكد أنني منشئ الأصول الرقمية الثورية".وأضاف: "من الواضح أن هيئة المحلفين وجدت أنني كذلك لأنه لم تكن هناك جائزة لولا ذلك"، مشيرا إلى أن هذه النتيجة "جيدة وملحوظة وأشعر بأنني بريء تماما".وسجل اختراع العملة المشفرة في عام 2008 في ورقة بيضاء نُشرت تحت اسم ساتوشي ناكاموتو، وهو اسم مستعار، وفي 2016، أعلن رايت أنه ناكاموتو، مخترع العملة الجديدة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن
مخترع بيتكوين يفوز بدعوى للاحتفاظ بمخزون من العملة المشفرة يعادل 54 مليار دولار
سمحت هيئة المحلفين في ميامي الأمريكية، لعالم كمبيوتر يدّعي أنه اخترع بيتكوين، بالاحتفاظ بمخزون من العملة المشفرة تقدر قيمتها بمليارات الدولارات.
وفاز كريغ رايت في الدعوى القضائية التي أقامتها عائلة شريكه التجاري السابق دايف كليمان، خبير أمن الكمبيوتر، ضده وتتهمه بسرقة فكرة "بيتكوين"، بحسب موقع "
cnn
".
ورفضت الهيئة طلبات الشريك التجاري السابق لرايت، الذي توفي في عام 2013، بأنه يستحق نصف الأصول.
وبذلك يحتفظ رايت وحده بـ 1.1 مليون بيتكوين، بقيمة 54 مليار دولار، على أن يدفع 100 مليون دولار لعائلة كليمان بسبب انتهاك حقوق الملكية الفكرية.
وتقول عائلة كليمان إن "الرجلين عملا معا لإنشاء أول عملة بيتكوين وتعدينها، وأن رايت قد سرقها".
وبرّأت هيئة المحلفين من جميع القضايا التي رفعتها عائلة كليمان، وتعليقا على الحكم قال رايت إن "الحكم القانوني يؤكد أنني منشئ الأصول الرقمية الثورية".
وأضاف: "من الواضح أن هيئة المحلفين وجدت أنني كذلك لأنه لم تكن هناك جائزة لولا ذلك"، مشيرا إلى أن هذه النتيجة "جيدة وملحوظة وأشعر بأنني بريء تماما".
وسجل اختراع العملة المشفرة في عام 2008 في ورقة بيضاء نُشرت تحت اسم ساتوشي ناكاموتو، وهو اسم مستعار، وفي 2016، أعلن رايت أنه ناكاموتو، مخترع العملة الجديدة.