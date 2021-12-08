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مسؤولة أمريكية رفيعة تزور الإمارات وإسرائيل والضفة الغربية وبريطانيا
مسؤولة أمريكية رفيعة تزور الإمارات وإسرائيل والضفة الغربية وبريطانيا
انطلقت وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية، فيكتوريا نولاند، في رحلة خارجية تشمل زيارة كل من المملكة المتحدة والإمارات وإسرائيل والضفة الغربية. 08.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-08T14:53+0000
2021-12-08T14:53+0000
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واشنطن - سبوتنيك. جاء في بيان للخارجية الأمريكية اليوم الأربعاء، أن "وكيلة وزارة الخارجية للشؤون السياسية غادرت في 7 ديسمبر متوجهة إلى الإمارات والمملكة المتحدة وإسرائيل والضفة الغربية".وفي الإمارات، ستلتقي نولاند مع كبار المسؤولين لمناقشة القضايا الأمنية والاقتصادية الإقليمية الرئيسية وتعزيزها، وستزور معرض إكسبو 2020 دبي، حيث ستلتقي بممثلين أمريكيين وإماراتيين وتتجول في جناح بلادها.بعد زيارتها للإمارات، ستشارك نولاند مع وزير الخارجية أنتوني بلينكن في اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في ليفربول، إنجلترا، وفقا للبيان.وأضافت وزارة الخارجية أن نولاند ستتوجه بعد ذلك إلى إسرائيل والضفة الغربية لمناقشة القضايا الثنائية والإقليمية مع كبار القادة الإسرائيليين والفلسطينيين، وتلتقي بممثلي المجتمع المدني.
https://arabic.sputniknews.com/20211208/بلينكن-الولايات-المتحدة-ستستثمر-في-وسائل-الإعلام-المستقلة-في-جميع-أنحاء-العالم-1053708292.html
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العالم العربي, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل

مسؤولة أمريكية رفيعة تزور الإمارات وإسرائيل والضفة الغربية وبريطانيا

14:53 GMT 08.12.2021
© AP Photo / Boris Grdanoskiفيكتوريا نولاند، مساعدة وزير الخارجية الأمريكي
فيكتوريا نولاند، مساعدة وزير الخارجية الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2021
© AP Photo / Boris Grdanoski
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انطلقت وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية، فيكتوريا نولاند، في رحلة خارجية تشمل زيارة كل من المملكة المتحدة والإمارات وإسرائيل والضفة الغربية.
واشنطن - سبوتنيك. جاء في بيان للخارجية الأمريكية اليوم الأربعاء، أن "وكيلة وزارة الخارجية للشؤون السياسية غادرت في 7 ديسمبر متوجهة إلى الإمارات والمملكة المتحدة وإسرائيل والضفة الغربية".
وفي الإمارات، ستلتقي نولاند مع كبار المسؤولين لمناقشة القضايا الأمنية والاقتصادية الإقليمية الرئيسية وتعزيزها، وستزور معرض إكسبو 2020 دبي، حيث ستلتقي بممثلين أمريكيين وإماراتيين وتتجول في جناح بلادها.
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في الدوحة، قطر 7 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2021
بلينكن: الولايات المتحدة ستستثمر في وسائل الإعلام المستقلة في جميع أنحاء العالم
14:43 GMT
بعد زيارتها للإمارات، ستشارك نولاند مع وزير الخارجية أنتوني بلينكن في اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في ليفربول، إنجلترا، وفقا للبيان.
وأضافت وزارة الخارجية أن نولاند ستتوجه بعد ذلك إلى إسرائيل والضفة الغربية لمناقشة القضايا الثنائية والإقليمية مع كبار القادة الإسرائيليين والفلسطينيين، وتلتقي بممثلي المجتمع المدني.
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