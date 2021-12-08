مساعد الرئيس الروسي: القضية الأوكرانية استغرقت الكثير من الوقت خلال اتصال بوتين وبايدن

موسكو – سبوتنيك. وقال أوشاكوف للصحفيين: "بالطبع، موضوع أوكرانيا استغرق الكثير من الوقت".ويزعم الغرب أن روسيا تتأهب لغزو الأراضي الأوكرانية، في الوقت الذي تنفيه فيه موسكو ذلك وتؤكد "استفزازية" التحركات العسكرية لكييف وحلفائها على الحدود الغربية لروسيا.وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، سابقا، إن بلاده تصر على عدم تحرك "الناتو" نحو الشرق، مضيفا أن الحلف يرفض النظر بشكل بناء في مقترحات روسيا لتهدئة التوترات ومنع الحوادث الخطيرة.فيما حذر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، يوم الخميس، من أن كييف تعتزم استغلال كل فرصة للتعدي على شبه جزيرة القرم الروسية.يشار إلى أن المحادثات بين بوتين ورئيس الولايات المتحدة، والتي استغرقت نحو ساعتين، كانت بهدف تهدئة التوتر على حدود روسيا الغربية في ظل التحركات الاستفزازية للقوات الأوكرانية وحلف "الناتو"، إلى جانب استعراض ملفات عدة أخرى.وأجريت المباحثات عبر اتصال الفيديو، وبعد الترحيب المتبادل الذي عُرض على الصحافة، عُقد اللقاء الثنائي خلف الأبواب المغلقة. ويعد هذا اللقاء الثاني للزعيمين منذ فوز بايدن برئاسة.
وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، سابقا، إن بلاده تصر على عدم تحرك "الناتو" نحو الشرق، مضيفا أن الحلف يرفض النظر بشكل بناء في مقترحات روسيا لتهدئة التوترات ومنع الحوادث الخطيرة.
فيما حذر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، يوم الخميس، من أن كييف تعتزم استغلال كل فرصة للتعدي على شبه جزيرة القرم الروسية.
يشار إلى أن المحادثات بين بوتين ورئيس الولايات المتحدة، والتي استغرقت نحو ساعتين، كانت بهدف تهدئة التوتر على حدود روسيا الغربية في ظل التحركات الاستفزازية للقوات الأوكرانية وحلف "الناتو"، إلى جانب استعراض ملفات عدة أخرى.
وأجريت المباحثات عبر اتصال الفيديو، وبعد الترحيب المتبادل الذي عُرض على الصحافة، عُقد اللقاء الثنائي خلف الأبواب المغلقة. ويعد هذا اللقاء الثاني للزعيمين منذ فوز بايدن برئاسة.