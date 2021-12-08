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https://arabic.sputniknews.com/20211208/مساعد-الرئيس-الروسي-القضية-الأوكرانية-استغرقت-الكثير-من-الوقت-خلال-اتصال-بوتين-وبايدن-1053686385.html
مساعد الرئيس الروسي: القضية الأوكرانية استغرقت الكثير من الوقت خلال اتصال بوتين وبايدن
مساعد الرئيس الروسي: القضية الأوكرانية استغرقت الكثير من الوقت خلال اتصال بوتين وبايدن
أعلن مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية، يوري أوشاكوف، أنه تم إيلاء اهتمام كبير للقضية الأوكرانية خلال المحادثات بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين والرئيس... 08.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-08T00:47+0000
2021-12-08T00:47+0000
الرئيس الأمريكي جو بايدن
بوتين
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موسكو – سبوتنيك. وقال أوشاكوف للصحفيين: "بالطبع، موضوع أوكرانيا استغرق الكثير من الوقت".ويزعم الغرب أن روسيا تتأهب لغزو الأراضي الأوكرانية، في الوقت الذي تنفيه فيه موسكو ذلك وتؤكد "استفزازية" التحركات العسكرية لكييف وحلفائها على الحدود الغربية لروسيا.وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، سابقا، إن بلاده تصر على عدم تحرك "الناتو" نحو الشرق، مضيفا أن الحلف يرفض النظر بشكل بناء في مقترحات روسيا لتهدئة التوترات ومنع الحوادث الخطيرة.فيما حذر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، يوم الخميس، من أن كييف تعتزم استغلال كل فرصة للتعدي على شبه جزيرة القرم الروسية.يشار إلى أن المحادثات بين بوتين ورئيس الولايات المتحدة، والتي استغرقت نحو ساعتين، كانت بهدف تهدئة التوتر على حدود روسيا الغربية في ظل التحركات الاستفزازية للقوات الأوكرانية وحلف "الناتو"، إلى جانب استعراض ملفات عدة أخرى.وأجريت المباحثات عبر اتصال الفيديو، وبعد الترحيب المتبادل الذي عُرض على الصحافة، عُقد اللقاء الثنائي خلف الأبواب المغلقة. ويعد هذا اللقاء الثاني للزعيمين منذ فوز بايدن برئاسة.
https://arabic.sputniknews.com/20211207/البيت-الأبيض-بايدن-وبوتين-ناقشا-الاستقرار-الاستراتيجي-والقضايا-الإقليمية-1053679283.html
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الرئيس الأمريكي جو بايدن, بوتين

مساعد الرئيس الروسي: القضية الأوكرانية استغرقت الكثير من الوقت خلال اتصال بوتين وبايدن

00:47 GMT 08.12.2021
© Sputnik . POOL / الذهاب إلى بنك الصورصورة جماعية - الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي جو بايدن أمام مدخل فيلا "لا غرانج" في جنيف، سويسرا 16 يونيو 2021
صورة جماعية - الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي جو بايدن أمام مدخل فيلا لا غرانج في جنيف، سويسرا 16 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2021
© Sputnik . POOL
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أعلن مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية، يوري أوشاكوف، أنه تم إيلاء اهتمام كبير للقضية الأوكرانية خلال المحادثات بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي، جو بايدن.
موسكو – سبوتنيك. وقال أوشاكوف للصحفيين: "بالطبع، موضوع أوكرانيا استغرق الكثير من الوقت".
ويزعم الغرب أن روسيا تتأهب لغزو الأراضي الأوكرانية، في الوقت الذي تنفيه فيه موسكو ذلك وتؤكد "استفزازية" التحركات العسكرية لكييف وحلفائها على الحدود الغربية لروسيا.
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2021
البيت الأبيض: بايدن وبوتين ناقشا الاستقرار الاستراتيجي والقضايا الإقليمية
أمس, 18:27 GMT
وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، سابقا، إن بلاده تصر على عدم تحرك "الناتو" نحو الشرق، مضيفا أن الحلف يرفض النظر بشكل بناء في مقترحات روسيا لتهدئة التوترات ومنع الحوادث الخطيرة.
فيما حذر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، يوم الخميس، من أن كييف تعتزم استغلال كل فرصة للتعدي على شبه جزيرة القرم الروسية.
يشار إلى أن المحادثات بين بوتين ورئيس الولايات المتحدة، والتي استغرقت نحو ساعتين، كانت بهدف تهدئة التوتر على حدود روسيا الغربية في ظل التحركات الاستفزازية للقوات الأوكرانية وحلف "الناتو"، إلى جانب استعراض ملفات عدة أخرى.
وأجريت المباحثات عبر اتصال الفيديو، وبعد الترحيب المتبادل الذي عُرض على الصحافة، عُقد اللقاء الثنائي خلف الأبواب المغلقة. ويعد هذا اللقاء الثاني للزعيمين منذ فوز بايدن برئاسة.
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