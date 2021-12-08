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https://arabic.sputniknews.com/20211208/مستر-روبوت-ابتكار-لمدرس-في-قطاع-غزة-يساعد-التلامذةصور--1053688848.html
"مستر روبوت"... ابتكار لمدرس في قطاع غزة يساعد التلامذة...صور
"مستر روبوت"... ابتكار لمدرس في قطاع غزة يساعد التلامذة...صور
استطاع مدرس حاسوب في مدينة غزة، من صنع روبوت يساعد التلامذة في الدراسة، من خلال جذب اهتمامهم وتركيزهم، حيث يتحاور الروبوت مع التلاميذ ويساعدهم على الاندماج في... 08.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-08T07:06+0000
2021-12-08T07:20+0000
مجتمع
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وأكد مبتكر الروبوت حسن الرزي أن الفكرة من وراء هذا الابتكار هو جعل العملية التعليمية مبسطة وسهلة على التلامذة في المدارس.وقال الرزي لوكالة "سبوتنيك": "إنَّ صناعة الروبوت مرت في عدة مراحل وعلى مدار شهرين، بداية من مرحلة التخطيط ومن ثم مرحلة الإعداد وجلب المواد اللازمة، ولقد واجهنا صعوبة في الحصول على المستلزمات الإلكترونية الضرورية لتصميم الروبوت بسبب الحصار، لكن استطعنا توفير بديل محلي ناجح"."مستر روبوت" أو الروبوت التعليمي يتنقل مع الأستاذ حسن من صف إلى آخر، وعند دخوله يلقي التحية على الطلبة ثم يراجع معهم الواجبات، والدرس السابق، ثم يعلن للطلبة عن إجاباتهم الصحيحة في جو مرح مثير للاهتمام.وتقول الطالبة فرح سيد وهي طالبة في مدرسة البسمة الحديثة في مدينة غزة: "لقد أعجبني الروبوت كثيراً، خاصة وأنه يتكلم ويستطيع السير بين الصفوف، وأحب وزملائي الدرس بوجوده، وكنت أراقب الأستاذ حسن وهو يصنعه، ولقد تعب وبذل جهدا كبيرا في صنعه، واعتدت على وجوده في المدرسة وأتمنى أن يتواجد في جميع الحصص المدرسية، فهو يجعل الدرس مفيدا وجميلا وممتعا".الروبوت الفريد من نوعه في قطاع غزة، كان حلما للأطفال في المدرسة وقد تحقق، ويحتاج إلى تطوير وهذا ما يعكف عليه حسن الرزي بالاستعانة مع أساتذة آخرين، ويتطلع إلى ربطه بالذكاء الاصطناعي، لكي يتم تعميمه على جميع مدارس قطاع غزة، ويوفر أسلوباً جديداً يرفع التحصيل العلمي للطلبة.
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مجتمع

"مستر روبوت"... ابتكار لمدرس في قطاع غزة يساعد التلامذة...صور

07:06 GMT 08.12.2021 (تم التحديث: 07:20 GMT 08.12.2021)
© Sputnik . AJWED"مستر روبوت" في غزة
مستر روبوت في غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2021
© Sputnik . AJWED
تابعنا عبر
استطاع مدرس حاسوب في مدينة غزة، من صنع روبوت يساعد التلامذة في الدراسة، من خلال جذب اهتمامهم وتركيزهم، حيث يتحاور الروبوت مع التلاميذ ويساعدهم على الاندماج في الدرس.
وأكد مبتكر الروبوت حسن الرزي أن الفكرة من وراء هذا الابتكار هو جعل العملية التعليمية مبسطة وسهلة على التلامذة في المدارس.
© Sputnik . AJWED"مستر روبوت" في غزة
مستر روبوت في غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2021
"مستر روبوت" في غزة
© Sputnik . AJWED
وقال الرزي لوكالة "سبوتنيك": "إنَّ صناعة الروبوت مرت في عدة مراحل وعلى مدار شهرين، بداية من مرحلة التخطيط ومن ثم مرحلة الإعداد وجلب المواد اللازمة، ولقد واجهنا صعوبة في الحصول على المستلزمات الإلكترونية الضرورية لتصميم الروبوت بسبب الحصار، لكن استطعنا توفير بديل محلي ناجح".
© Sputnik . AJWED"مستر روبوت" في غزة
مستر روبوت في غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2021
"مستر روبوت" في غزة
© Sputnik . AJWED
"مستر روبوت" أو الروبوت التعليمي يتنقل مع الأستاذ حسن من صف إلى آخر، وعند دخوله يلقي التحية على الطلبة ثم يراجع معهم الواجبات، والدرس السابق، ثم يعلن للطلبة عن إجاباتهم الصحيحة في جو مرح مثير للاهتمام.
© Sputnik . AJWED"مستر روبوت" في غزة
مستر روبوت في غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2021
"مستر روبوت" في غزة
© Sputnik . AJWED
وتقول الطالبة فرح سيد وهي طالبة في مدرسة البسمة الحديثة في مدينة غزة: "لقد أعجبني الروبوت كثيراً، خاصة وأنه يتكلم ويستطيع السير بين الصفوف، وأحب وزملائي الدرس بوجوده، وكنت أراقب الأستاذ حسن وهو يصنعه، ولقد تعب وبذل جهدا كبيرا في صنعه، واعتدت على وجوده في المدرسة وأتمنى أن يتواجد في جميع الحصص المدرسية، فهو يجعل الدرس مفيدا وجميلا وممتعا".
© Sputnik . AJWED"مستر روبوت" في غزة
مستر روبوت في غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2021
"مستر روبوت" في غزة
© Sputnik . AJWED
الروبوت الفريد من نوعه في قطاع غزة، كان حلما للأطفال في المدرسة وقد تحقق، ويحتاج إلى تطوير وهذا ما يعكف عليه حسن الرزي بالاستعانة مع أساتذة آخرين، ويتطلع إلى ربطه بالذكاء الاصطناعي، لكي يتم تعميمه على جميع مدارس قطاع غزة، ويوفر أسلوباً جديداً يرفع التحصيل العلمي للطلبة.
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