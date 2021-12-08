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https://arabic.sputniknews.com/20211208/مصدر-القوات-الأمريكية-غادرت-أفغانستان-وبحوزتها-قواعد-بيانات-وزارة-الداخلية-ومطار-كابول-1053698979.html
مصدر: القوات الأمريكية غادرت أفغانستان وبحوزتها قواعد بيانات وزارة الداخلية ومطار كابول
مصدر: القوات الأمريكية غادرت أفغانستان وبحوزتها قواعد بيانات وزارة الداخلية ومطار كابول
كشفت مصادر أفغانية عن اختفاء قاعدة البيانات البيومترية للمطار ووزارة الداخلية والمعابر الحدودية في أفغانستان، مع انسحاب القوات الأمريكية من البلاد، في آب/أغسطس... 08.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-08T11:56+0000
2021-12-08T11:56+0000
أخبار أفغانستان اليوم
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حركة طالبان
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كابول - سبوتنيك. وقال مصدر لوكالة "سبوتنيك" إن القوات الأمريكية أخذت معها قواعد البيانات البيومترية لثلاث جهات حيوية في أفغانستان، وهي المطار ووزارة الداخلية والمعابر الحدودية، مشيرا إلى أن قواعد البيانات تلك لا توجد أي نسخ أخرى منها.وأشار المصدر إلى أن حركة طالبان - التي سيطرت على الحكم في البلاد منذ 15أغسطس الماضي - تعمل حاليا على إعداد نظام جديد للبيانات مطابق للنظام القديم، لكنها ليس لديها أدنى فكرة عمن هم ممنوعين من دخول البلاد ومن هم ممنوعين من المغادرة.وبحسب المصدر، فإن فريقا فنيا قطريا يتولى حاليا المسؤولية في مطار كابول.وغادرت القوات الأمريكية أفغانستان في 31 أغسطس الماضي، لتنهي بذلك حربا استمرت نحو 20 عاما.وسيطرت حركة طالبان على الحكم في أفغانستان بعد دخولها العاصمة الأفغانية كابول في 15 أغسطس الماضي، من دون أي مقاومة تذكر من القوات الحكومية، بينما غادر الرئيس الأفغاني السابق، أشرف غني، وعدد من المسؤولين البلاد، قبل دخول طالبان العاصمة.
https://arabic.sputniknews.com/20211203/طالبان-تصدر-مرسوما-بشأن-حقوق-المرأة-1053512332.html
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أخبار أفغانستان اليوم, أخبار العالم الآن, حركة طالبان

مصدر: القوات الأمريكية غادرت أفغانستان وبحوزتها قواعد بيانات وزارة الداخلية ومطار كابول

11:56 GMT 08.12.2021
© flickr.com / Expert Infantryجندي من الجيش الأمريكي
جندي من الجيش الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2021
© flickr.com / Expert Infantry
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كشفت مصادر أفغانية عن اختفاء قاعدة البيانات البيومترية للمطار ووزارة الداخلية والمعابر الحدودية في أفغانستان، مع انسحاب القوات الأمريكية من البلاد، في آب/أغسطس الماضي.
كابول - سبوتنيك. وقال مصدر لوكالة "سبوتنيك" إن القوات الأمريكية أخذت معها قواعد البيانات البيومترية لثلاث جهات حيوية في أفغانستان، وهي المطار ووزارة الداخلية والمعابر الحدودية، مشيرا إلى أن قواعد البيانات تلك لا توجد أي نسخ أخرى منها.

وأضاف المصدر أن "الأمريكيين أخذوا معهم البيانات، والآن ليس لدى طالبان (منظمة تخضع لعقوبات أممية بسبب نشاطها الإرهابي) أي فكرة عمن جاء إلى أفغانستان أو غادر منها خلال السنوات الـ 20 الماضية".

وأشار المصدر إلى أن حركة طالبان - التي سيطرت على الحكم في البلاد منذ 15أغسطس الماضي - تعمل حاليا على إعداد نظام جديد للبيانات مطابق للنظام القديم، لكنها ليس لديها أدنى فكرة عمن هم ممنوعين من دخول البلاد ومن هم ممنوعين من المغادرة.
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وبحسب المصدر، فإن فريقا فنيا قطريا يتولى حاليا المسؤولية في مطار كابول.
وغادرت القوات الأمريكية أفغانستان في 31 أغسطس الماضي، لتنهي بذلك حربا استمرت نحو 20 عاما.
وسيطرت حركة طالبان على الحكم في أفغانستان بعد دخولها العاصمة الأفغانية كابول في 15 أغسطس الماضي، من دون أي مقاومة تذكر من القوات الحكومية، بينما غادر الرئيس الأفغاني السابق، أشرف غني، وعدد من المسؤولين البلاد، قبل دخول طالبان العاصمة.
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