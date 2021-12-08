تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني إرسال مرة أخرى
https://arabic.sputniknews.com/20211208/مصر-تغلق-ميناءين-على-البحر-الأحمر-بسبب-الطقس-السيء-1053709961.html
مصر تغلق ميناءين على البحر الأحمر بسبب الطقس السيء
مصر تغلق ميناءين على البحر الأحمر بسبب الطقس السيء
أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مصر، اليوم الأربعاء، في بيان لها، إغلاق ميناءين على البحر الأحمر؛ بسبب سوء الأحوال الجوية. 08.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-08T15:19+0000
2021-12-08T15:19+0000
2021-12-08T15:19+0000
الطقس
أخبار مصر الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104484/79/1044847994_0:142:3135:1905_1920x0_80_0_0_5556dd5b4d7d43e452fd3a232e5bf1b0.jpg
وأوضحت الهيئة في بيانها، أن ميناءي الأدبية والسخنة، تم إغلاقهما، ومن المتوقع إعادة فتحهما فور تحسن الأحوال الجوية، وفقا لوكالة "رويترز".وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية في مصر، اليوم الأربعاء، أن آخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى أن الرياح المثيرة للرمال والأتربة على العاصمة القاهرة وأجزاء كبيرة من البلاد تصل إلى حد العاصفة.وأضافت الأرصاد المصرية في بيان أن الصور تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الغربية وشمال الدلتا يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.ونشرت الهيئة على صفحتها بفيسبوك بعض المقاطع المصورة من مناطق مختلفة على مستوى الجمهورية تظهر العاصفة الترابية التي ضربت البلاد.وكانت الهيئة قد حذرت أمس الثلاثاء، من حالة الطقس التي تتعرض لها البلاد خلال الأيام القادمة، مطالبة المواطنين باتخاذ كافة احتياطتهم خلال هذه الفترة.
https://arabic.sputniknews.com/20211208/الأرصاد-المصرية-تحذر-المواطنين-من-عدم-استقرار-الطقس-عاصفة-وأمطار-1053694129.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104484/79/1044847994_203:0:2932:2047_1920x0_80_0_0_d283b0152b822563f9949e4c10052c20.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الطقس, أخبار مصر الآن
مصر تغلق ميناءين على البحر الأحمر بسبب الطقس السيء
أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مصر، اليوم الأربعاء، في بيان لها، إغلاق ميناءين على البحر الأحمر؛ بسبب سوء الأحوال الجوية.
وأوضحت الهيئة في بيانها، أن ميناءي الأدبية والسخنة، تم إغلاقهما، ومن المتوقع إعادة فتحهما فور تحسن الأحوال الجوية، وفقا لوكالة "رويترز".
وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية في مصر، اليوم الأربعاء، أن آخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى أن الرياح المثيرة للرمال والأتربة على العاصمة القاهرة وأجزاء كبيرة من البلاد تصل إلى حد العاصفة.
وأضافت
الأرصاد المصرية
في بيان أن الصور تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الغربية وشمال الدلتا يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.
ونشرت الهيئة على صفحتها بفيسبوك بعض المقاطع المصورة من مناطق مختلفة على مستوى الجمهورية تظهر العاصفة الترابية التي ضربت البلاد.
وكانت الهيئة قد حذرت أمس الثلاثاء، من حالة الطقس التي تتعرض لها البلاد خلال الأيام القادمة، مطالبة المواطنين باتخاذ كافة احتياطتهم خلال هذه الفترة.