مصر... ما هي حقيقة تزيين ميدان التحرير بشجرة عيد ميلاد ضخمة؟

وفي الصورة المتداولة، تظهر شجرة ضخمة لعيد الميلاد مزينة ومضاءة تم وضعها في الميدان المصري الشهير.وإلى جانب الصورة المتداولة تعليق يقول إنها أكبر شجرة كريسماس يبلغ طولها 35 مترا في أهم وأكبر وأشهر ميادين مصر.ولكن بعد التقصي تبين أن هذه الصورة مركبة حيث نشرتها مواقع إخبارية مصرية في مطلع شهر نيسان/ أبريل الماضي، خلال فترة التحضير لموكب نقل المومياوات الملكية الفرعونية ، ولكن من دون الشجرة، الأمر الذي يظهر أنها مركبة.وكان حساب "خريطة مشروعات مصر" على موقع "تويتر" قد نشر نفس الصورة في شهر شباط/ فبراير الماضي بدون الشجرة.
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما في مصر، صورة تظهر شجرة عيد ميلاد ضخمة تزين ميدان التحرير في القاهرة.
وفي الصورة المتداولة، تظهر شجرة ضخمة لعيد الميلاد مزينة ومضاءة تم وضعها في الميدان المصري الشهير.
وإلى جانب الصورة المتداولة تعليق يقول إنها أكبر شجرة كريسماس يبلغ طولها 35 مترا في أهم وأكبر وأشهر ميادين مصر.
ولكن بعد التقصي تبين أن هذه الصورة مركبة حيث نشرتها مواقع إخبارية مصرية في مطلع شهر نيسان/ أبريل الماضي، خلال فترة التحضير لموكب نقل المومياوات الملكية الفرعونية ، ولكن من دون الشجرة، الأمر الذي يظهر أنها مركبة.
شاهدوا ميدان التحرير بعد تطويره ينافس أجمل ميادين العالم 🏗