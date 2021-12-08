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https://arabic.sputniknews.com/20211208/مصر-ما-هي-حقيقة-تزيين-ميدان-التحرير-بشجرة-عيد-ميلاد-ضخمة؟-1053719371.html
مصر... ما هي حقيقة تزيين ميدان التحرير بشجرة عيد ميلاد ضخمة؟
مصر... ما هي حقيقة تزيين ميدان التحرير بشجرة عيد ميلاد ضخمة؟
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما في مصر، صورة تظهر شجرة عيد ميلاد ضخمة تزين ميدان التحرير في القاهرة. 08.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-08T20:20+0000
2021-12-08T20:20+0000
مصر
شجرة عيد الميلاد
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وفي الصورة المتداولة، تظهر شجرة ضخمة لعيد الميلاد مزينة ومضاءة تم وضعها في الميدان المصري الشهير.وإلى جانب الصورة المتداولة تعليق يقول إنها أكبر شجرة كريسماس يبلغ طولها 35 مترا في أهم وأكبر وأشهر ميادين مصر.ولكن بعد التقصي تبين أن هذه الصورة مركبة حيث نشرتها مواقع إخبارية مصرية في مطلع شهر نيسان/ أبريل الماضي، خلال فترة التحضير لموكب نقل المومياوات الملكية الفرعونية ، ولكن من دون الشجرة، الأمر الذي يظهر أنها مركبة.وكان حساب "خريطة مشروعات مصر" على موقع "تويتر" قد نشر نفس الصورة في شهر شباط/ فبراير الماضي بدون الشجرة.
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مصر, شجرة عيد الميلاد

مصر... ما هي حقيقة تزيين ميدان التحرير بشجرة عيد ميلاد ضخمة؟

20:20 GMT 08.12.2021
© AP Photo / Nariman El-Moftyميدان التحرير في مصر
ميدان التحرير في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2021
© AP Photo / Nariman El-Mofty
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تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما في مصر، صورة تظهر شجرة عيد ميلاد ضخمة تزين ميدان التحرير في القاهرة.
وفي الصورة المتداولة، تظهر شجرة ضخمة لعيد الميلاد مزينة ومضاءة تم وضعها في الميدان المصري الشهير.
وإلى جانب الصورة المتداولة تعليق يقول إنها أكبر شجرة كريسماس يبلغ طولها 35 مترا في أهم وأكبر وأشهر ميادين مصر.
ولكن بعد التقصي تبين أن هذه الصورة مركبة حيث نشرتها مواقع إخبارية مصرية في مطلع شهر نيسان/ أبريل الماضي، خلال فترة التحضير لموكب نقل المومياوات الملكية الفرعونية ، ولكن من دون الشجرة، الأمر الذي يظهر أنها مركبة.
وكان حساب "خريطة مشروعات مصر" على موقع "تويتر" قد نشر نفس الصورة في شهر شباط/ فبراير الماضي بدون الشجرة.
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