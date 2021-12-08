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إيديكس 2021
انطلقت فعاليات معرض الدفاع الدولي "إيديكس 2021" في مصر، يوم 29 نوفمبر، بمشاركة نحو 400 شركة من أكثر من 40 دولة.
https://arabic.sputniknews.com/20211208/معلومات-عن-مركبة-القتال-المدرعة-ريدباك-صور-1053696671.html
معلومات عن مركبة القتال المدرعة "ريدباك"... صور
معلومات عن مركبة القتال المدرعة "ريدباك"... صور
تطور كوريا الجنوبية مركبة قتال مدرعة عرضت نسخ منها خلال مشاركتها في معرض الصناعات الدفاعية "إيديكس 2021"، الذي استضافته مصر الأسبوع الماضي. 08.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-08T11:21+0000
2021-12-08T11:21+0000
إيديكس 2021
رصد عسكري
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وتحمل المدرعة الكورية الجنوبية اسم "ريدباك" ويصل وزنها إلى 42 طن، بحسب تقرير نشره الموقع الرسمي لشركة "هانوا" التي تقوم بتصنيعها.تمتلك المدرعة "ريدباك" نظام تدريع قوي لحماية طاقم المدرعة المكون والجنود الذين يستخدمونها.ويصل مدى المدرعة "ريدباك" إلى 520 كيلومترا ويمكنها أن تنطلق بسرعة تتجاوز 65 كيلومترا في الساعة.ويتكون تسليح المدرعة الكورية الجنوبية من مدفع رئيسي عيار 30 ملم ومدفع مساعد عيار 7.62 ملم، إضافة إلى منظومة إطلاق نار عيار 12.7 ملم يتم التحكم فيها عن بعد.كما تمتلك مدرعة "ريدباك" الكورية الجنوبية صواريخ موجهة مضادة للدبابات وهو ما يوفر لها معدلات حماية عالية.
https://arabic.sputniknews.com/20211116/معلومات-عن-مدرعات-بي-إم-بي-2-الروسية-1050722987.html
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رصد عسكري

معلومات عن مركبة القتال المدرعة "ريدباك"... صور

11:21 GMT 08.12.2021
© Sputnik . Alaa - Almotairyمركبة القتال المدرعة الكورية الجنوبية "ريدباك" في "إيديكس 2021"
مركبة القتال المدرعة الكورية الجنوبية ريدباك في إيديكس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2021
© Sputnik . Alaa - Almotairy
تابعنا عبر
تطور كوريا الجنوبية مركبة قتال مدرعة عرضت نسخ منها خلال مشاركتها في معرض الصناعات الدفاعية "إيديكس 2021"، الذي استضافته مصر الأسبوع الماضي.
وتحمل المدرعة الكورية الجنوبية اسم "ريدباك" ويصل وزنها إلى 42 طن، بحسب تقرير نشره الموقع الرسمي لشركة "هانوا" التي تقوم بتصنيعها.
مدرعات بي إم بي 2 الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2021
معلومات عن مدرعات "بي إم بي 2" الروسية
16 نوفمبر, 16:56 GMT
تمتلك المدرعة "ريدباك" نظام تدريع قوي لحماية طاقم المدرعة المكون والجنود الذين يستخدمونها.
ويصل مدى المدرعة "ريدباك" إلى 520 كيلومترا ويمكنها أن تنطلق بسرعة تتجاوز 65 كيلومترا في الساعة.
ويتكون تسليح المدرعة الكورية الجنوبية من مدفع رئيسي عيار 30 ملم ومدفع مساعد عيار 7.62 ملم، إضافة إلى منظومة إطلاق نار عيار 12.7 ملم يتم التحكم فيها عن بعد.
كما تمتلك مدرعة "ريدباك" الكورية الجنوبية صواريخ موجهة مضادة للدبابات وهو ما يوفر لها معدلات حماية عالية.
معلومات عن مدرعات بي إم 2 الروسية
معلومات عن مدرعات بي إم 2 الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2021
معلومات عن مدرعات بي إم 2 الروسية
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