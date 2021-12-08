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مقاتلات روسية تعترض طائرات فرنسية فوق البحر الأسود.. فيديو
مقاتلات روسية تعترض طائرات فرنسية فوق البحر الأسود.. فيديو
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلات روسية من طراز "سو-27" اعترضت مقاتلة من طراز"رافال" وأخرى من طراز "ميراج" تابعة للقوات الجوية الفرنسية فوق البحر الأسود. 08.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-08T12:48+0000
2021-12-08T13:50+0000
روسيا
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وقالت الوزارة في بيان "لتحديد الأهداف الجوية ومنع انتهاك حدود الدولة للاتحاد الروسي، تم رفع مقاتلات "سو-27" من قوات الدفاع الجوي للمنطقة العسكرية الجنوبية في الهواء. وتعرفت أطقم المقاتلات الروسية على الأهداف الجوية ، وهما المقاتلتان التكتيكية "ميراج 2000" و "رافال"، وكذلك طائرة صهريجية من طراز C-135تابعة للقوات الجوية الفرنسية ، ورافقتهم فوق البحر الأسود".يشار إلى أنه "بعد خروج الطائرات العسكرية الأجنبية من حدود دولة الاتحاد الروسي، عادت المقاتلات الروسية بسلام إلى المطار، ولم يُسمح بأي انتهاك لحدود الدولة في الاتحاد الروسي".وأضاف البيان أن تحليقات المقاتلات الروسية نُفِّذت بما يتفق بدقة مع القواعد الدولية لاستخدام الأجواء فوق المياه المحايدة دون عبور الطرق الجوية والتقارب الخطير مع طائرات الدول الأجنبية.
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مقاتلات روسية تعترض طائرات فرنسية فوق البحر الأسود.. فيديو

12:48 GMT 08.12.2021 (تم التحديث: 13:50 GMT 08.12.2021)
© Sputnik . Vitaly Timkiv / الذهاب إلى بنك الصورمقاتلة سو 27
مقاتلة سو 27 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2021
© Sputnik . Vitaly Timkiv
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلات روسية من طراز "سو-27" اعترضت مقاتلة من طراز"رافال" وأخرى من طراز "ميراج" تابعة للقوات الجوية الفرنسية فوق البحر الأسود.
وقالت الوزارة في بيان "لتحديد الأهداف الجوية ومنع انتهاك حدود الدولة للاتحاد الروسي، تم رفع مقاتلات "سو-27" من قوات الدفاع الجوي للمنطقة العسكرية الجنوبية في الهواء. وتعرفت أطقم المقاتلات الروسية على الأهداف الجوية ، وهما المقاتلتان التكتيكية "ميراج 2000" و "رافال"، وكذلك طائرة صهريجية من طراز C-135تابعة للقوات الجوية الفرنسية ، ورافقتهم فوق البحر الأسود".
يشار إلى أنه "بعد خروج الطائرات العسكرية الأجنبية من حدود دولة الاتحاد الروسي، عادت المقاتلات الروسية بسلام إلى المطار، ولم يُسمح بأي انتهاك لحدود الدولة في الاتحاد الروسي".
وأضاف البيان أن تحليقات المقاتلات الروسية نُفِّذت بما يتفق بدقة مع القواعد الدولية لاستخدام الأجواء فوق المياه المحايدة دون عبور الطرق الجوية والتقارب الخطير مع طائرات الدول الأجنبية.
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