مقاتلات روسية تعترض طائرات فرنسية فوق البحر الأسود.. فيديو

وقالت الوزارة في بيان "لتحديد الأهداف الجوية ومنع انتهاك حدود الدولة للاتحاد الروسي، تم رفع مقاتلات "سو-27" من قوات الدفاع الجوي للمنطقة العسكرية الجنوبية في الهواء. وتعرفت أطقم المقاتلات الروسية على الأهداف الجوية ، وهما المقاتلتان التكتيكية "ميراج 2000" و "رافال"، وكذلك طائرة صهريجية من طراز C-135تابعة للقوات الجوية الفرنسية ، ورافقتهم فوق البحر الأسود".يشار إلى أنه "بعد خروج الطائرات العسكرية الأجنبية من حدود دولة الاتحاد الروسي، عادت المقاتلات الروسية بسلام إلى المطار، ولم يُسمح بأي انتهاك لحدود الدولة في الاتحاد الروسي".وأضاف البيان أن تحليقات المقاتلات الروسية نُفِّذت بما يتفق بدقة مع القواعد الدولية لاستخدام الأجواء فوق المياه المحايدة دون عبور الطرق الجوية والتقارب الخطير مع طائرات الدول الأجنبية.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلات روسية من طراز "سو-27" اعترضت مقاتلة من طراز"رافال" وأخرى من طراز "ميراج" تابعة للقوات الجوية الفرنسية فوق البحر الأسود.
وقالت الوزارة في بيان "لتحديد الأهداف الجوية ومنع انتهاك حدود الدولة للاتحاد الروسي، تم رفع مقاتلات "سو-27" من قوات الدفاع الجوي للمنطقة العسكرية الجنوبية في الهواء. وتعرفت أطقم المقاتلات الروسية على الأهداف الجوية ، وهما المقاتلتان التكتيكية "ميراج 2000" و "رافال"، وكذلك طائرة صهريجية من طراز C-135تابعة للقوات الجوية الفرنسية ، ورافقتهم فوق البحر الأسود".
يشار إلى أنه "بعد خروج الطائرات العسكرية الأجنبية من حدود دولة الاتحاد الروسي، عادت المقاتلات الروسية بسلام إلى المطار، ولم يُسمح بأي انتهاك لحدود الدولة في الاتحاد الروسي".
وأضاف البيان أن تحليقات المقاتلات الروسية نُفِّذت بما يتفق بدقة مع القواعد الدولية لاستخدام الأجواء فوق المياه المحايدة دون عبور الطرق الجوية والتقارب الخطير مع طائرات الدول الأجنبية.