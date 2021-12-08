تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211208/مقتل-أكثر-من-30-شخصا-بعدما-أحرق-مسلحون-حافلة-ركاب-في-نيجيريا-1053687824.html
مقتل أكثر من 30 شخصا بعدما أحرق مسلحون حافلة ركاب في نيجيريا
مقتل أكثر من 30 شخصا بعدما أحرق مسلحون حافلة ركاب في نيجيريا
لقي ما لا يقل عن 30 شخصا كانوا على متن حافلة ركاب في ولاية سوكوتو النيجيرية، حتفهم حرقا عندما أضرم مسلحون النار فيها، يوم الثلاثاء. 08.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-08T06:38+0000
2021-12-08T07:39+0000
العالم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104438/97/1044389766_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_2df1e4d15de94357ad0051c525cd6c74.jpg
ونقلت "رويترز"، عن المتحدث باسم شرطة ولاية سوكوتو شمال غربي البلاد، سانوسي أبو بكر، قوله إن الحافلة كانت تقل 24 راكبا عندما أضرم المسلحون النار فيها. وأضاف أن 7 أشخاص نجوا من الهجوم وجرى نقلهم إلى المستشفى للعلاج من الجروح التي لحقت بهم.ويعاني شمال غرب نيجيريا من أزمة منذ أواخر عام 2020، عندما بدأت مجموعات من المسلحين سلسلة من عمليات خطف التلاميذ من المدارس وغير ذلك من الهجمات على القرى وعلى السكان المسافرين على الطرق، بهدف الحصول على الفدية من أهاليهم أو السلطات.
https://arabic.sputniknews.com/20211022/محاولة-لتفجير-قطار-ركاب-في-نيجيريا-صور-وفيديو-1050504359.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104438/97/1044389766_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_8d05e51fec8c33a9a899f26cfb910955.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن

مقتل أكثر من 30 شخصا بعدما أحرق مسلحون حافلة ركاب في نيجيريا

06:38 GMT 08.12.2021 (تم التحديث: 07:39 GMT 08.12.2021)
© AFP 2021 / Pius Utomi Ekpeiأهالي حي سوق بالوغون في لاغوس يحملون أغراضهم بعد أن تم اطفاء الحريق في المنطقة، نيجيريا 29 يناير 2020
أهالي حي سوق بالوغون في لاغوس يحملون أغراضهم بعد أن تم اطفاء الحريق في المنطقة، نيجيريا 29 يناير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2021
© AFP 2021 / Pius Utomi Ekpei
تابعنا عبر
لقي ما لا يقل عن 30 شخصا كانوا على متن حافلة ركاب في ولاية سوكوتو النيجيرية، حتفهم حرقا عندما أضرم مسلحون النار فيها، يوم الثلاثاء.
ونقلت "رويترز"، عن المتحدث باسم شرطة ولاية سوكوتو شمال غربي البلاد، سانوسي أبو بكر، قوله إن الحافلة كانت تقل 24 راكبا عندما أضرم المسلحون النار فيها.
وأضاف أن 7 أشخاص نجوا من الهجوم وجرى نقلهم إلى المستشفى للعلاج من الجروح التي لحقت بهم.
نيجيريا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2021
محاولة لتفجير قطار ركاب في نيجيريا... صور وفيديو
22 أكتوبر, 11:16 GMT

في حين ذكر شهود عيان كانوا في مكان الحادث وساعدوا في إخراج الجثث، أن الحافلة كانت مكتظة وأن الجثث مشوهة للدرجة التي يتعذر معها التعرف على أصحابها.

ويعاني شمال غرب نيجيريا من أزمة منذ أواخر عام 2020، عندما بدأت مجموعات من المسلحين سلسلة من عمليات خطف التلاميذ من المدارس وغير ذلك من الهجمات على القرى وعلى السكان المسافرين على الطرق، بهدف الحصول على الفدية من أهاليهم أو السلطات.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
07:50 GMTاقتحام مقر مفوضية الانتخابات الليبية والأخيرة تعلق
07:31 GMTظهور حوت نادر قبالة سواحل كمبرلاند الأمريكية... فيديو
07:24 GMTفيديو لأردوغان في قطر وخلفه الخيالة
07:21 GMTالمتحدث باسم الحكومة الإيرانية: نسعى للالتفاف على الحظر لزيادة قدرتنا على التفاوض
07:17 GMTتراجع أسعار النفط وسط مخاوف من تأثير "أوميكرون" على الاقتصاد العالمي
07:06 GMT"مستر روبوت"... ابتكار لمدرس في قطاع غزة يساعد التلامذة...صور
06:59 GMTالتحالف العربي يعلن تدمير منظومة دفاع جوي في مأرب
06:56 GMTضاحي خلفان يعلق على قرار العمل يوم الجمعة في الإمارات
06:50 GMTعلماء ينشرون أول صورة مجهرية لمتحور "أوميكرون"
06:47 GMTإصابة إسرائيلية إثر عملية طعن داخل حي الشيخ جراح في القدس
06:42 GMTالخارجية الروسية: موسكو تدين سياسة العقوبات التي ينتهجها الغرب
06:38 GMTمقتل أكثر من 30 شخصا بعدما أحرق مسلحون حافلة ركاب في نيجيريا
06:28 GMTمجلس الشيوخ الأمريكي يصوت على قرار عسكري يتعلق بالسعودية
05:52 GMTبوقرة: الحكم أفسد العرس الكروي بين المنتخبين الجزائري والمصري
04:27 GMTالنواب الأمريكي يوافق على ميزانية الدفاع لعام 2022
03:32 GMTوزارة العدل الأمريكية تعلن مصادرة شحنتي أسلحة إيرانية في بحر العرب
02:43 GMTالخارجية الأمريكية: ندرس العزل المالي الشامل لروسيا في حال غزو أوكرانيا
01:59 GMTاليمن.. "أنصار الله" تعلن إسقاط طائرة استطلاع أمريكية في مأرب
01:21 GMTأستراليا تعلن عزمها مقاطعة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين دبلوماسيا
00:47 GMTمساعد الرئيس الروسي: القضية الأوكرانية استغرقت الكثير من الوقت خلال اتصال بوتين وبايدن