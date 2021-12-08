https://arabic.sputniknews.com/20211208/مقتل-وإصابة-10-من-قوات-حفظ-السلام-إثر-انفجار-عبوة-ناسفة-وسط-مالي-1053711775.html

مقتل وإصابة 10 من قوات حفظ السلام إثر انفجار عبوة ناسفة وسط مالي

مقتل وإصابة 10 من قوات حفظ السلام إثر انفجار عبوة ناسفة وسط مالي

أعلنت البعثة الأممية لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما)، اليوم الأربعاء، مقتل 7 من قوات حفظ السلام وإصابة 3 آخرين في حالة خطيرة، في حصيلة أولية، جراء انفجار... 08.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-08T16:18+0000

2021-12-08T16:18+0000

2021-12-08T16:20+0000

حفظ السلام

مالي

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القاهرة - سبوتنيك. ذكرت البعثة الأممية لتحقيق الاستقرار في مالي "مينوسما" عبر حسابها الرسمي عن "تويتر"، اليوم الأربعاء، أن موكبا لوجيستيا لقوات البعثة، كان في طريقه من دوانتزا إلى مدينة سيفاريه (وسط البلاد)، اصطدم بعبوة ناسفة في منطقة باندياغارا. وأظهرت الحصيلة الأولية لواقعة الاصطدام، وفاة 7 من قوات حفظ السلام وإصابة 3 ، إصابات خطيرة.يشار إلى أنه قتل أكثر من 31 مدنيا، الجمعة الماضية، فيما أصيب 8 آخرون بهجوم إرهابي على حافلة شرق مالي. وذلك بحسب مصدر لوكالة "سبوتنيك". وقال المصدر، "إن الهجوم وقع بمنطقة موبتي على محور بانديارا سونغو".قالت السلطات المحلية إن مسلحين قتلوا 31 شخصا على الأقل وسط مالي في أحدث هجوم مميت في منطقة تشهد تمرد عنيف.ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن السلطات المحلية قولها، إن الحافلة تعرضت لهجوم من قبل مسلحين مجهولين أثناء سيرها مرتين أسبوعيا من قرية سونغهو إلى سوق في باندياجارا، على بعد 10 كيلومترات (6 أميال).

https://arabic.sputniknews.com/20210113/دوجاريك-مقتل-أحد-أعضاء-بعثة-حفظ-السلام-في-مالي-جراء-هجوم-على-رتل-تابعة-للبعثة-1047788397.html

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حفظ السلام, مالي