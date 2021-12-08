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https://arabic.sputniknews.com/20211208/مقتل-وإصابة-10-من-قوات-حفظ-السلام-إثر-انفجار-عبوة-ناسفة-وسط-مالي-1053711775.html
مقتل وإصابة 10 من قوات حفظ السلام إثر انفجار عبوة ناسفة وسط مالي
مقتل وإصابة 10 من قوات حفظ السلام إثر انفجار عبوة ناسفة وسط مالي
أعلنت البعثة الأممية لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما)، اليوم الأربعاء، مقتل 7 من قوات حفظ السلام وإصابة 3 آخرين في حالة خطيرة، في حصيلة أولية، جراء انفجار... 08.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-08T16:18+0000
2021-12-08T16:20+0000
حفظ السلام
مالي
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القاهرة - سبوتنيك. ذكرت البعثة الأممية لتحقيق الاستقرار في مالي "مينوسما" عبر حسابها الرسمي عن "تويتر"، اليوم الأربعاء، أن موكبا لوجيستيا لقوات البعثة، كان في طريقه من دوانتزا إلى مدينة سيفاريه (وسط البلاد)، اصطدم بعبوة ناسفة في منطقة باندياغارا. وأظهرت الحصيلة الأولية لواقعة الاصطدام، وفاة 7 من قوات حفظ السلام وإصابة 3 ، إصابات خطيرة.يشار إلى أنه قتل أكثر من 31 مدنيا، الجمعة الماضية، فيما أصيب 8 آخرون بهجوم إرهابي على حافلة شرق مالي. وذلك بحسب مصدر لوكالة "سبوتنيك". وقال المصدر، "إن الهجوم وقع بمنطقة موبتي على محور بانديارا سونغو".قالت السلطات المحلية إن مسلحين قتلوا 31 شخصا على الأقل وسط مالي في أحدث هجوم مميت في منطقة تشهد تمرد عنيف.ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن السلطات المحلية قولها، إن الحافلة تعرضت لهجوم من قبل مسلحين مجهولين أثناء سيرها مرتين أسبوعيا من قرية سونغهو إلى سوق في باندياجارا، على بعد 10 كيلومترات (6 أميال).
https://arabic.sputniknews.com/20210113/دوجاريك-مقتل-أحد-أعضاء-بعثة-حفظ-السلام-في-مالي-جراء-هجوم-على-رتل-تابعة-للبعثة-1047788397.html
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حفظ السلام, مالي

مقتل وإصابة 10 من قوات حفظ السلام إثر انفجار عبوة ناسفة وسط مالي

16:18 GMT 08.12.2021 (تم التحديث: 16:20 GMT 08.12.2021)
© AFP 2021 / SOULEYMANE AG ANARAقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي
قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2021
© AFP 2021 / SOULEYMANE AG ANARA
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أعلنت البعثة الأممية لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما)، اليوم الأربعاء، مقتل 7 من قوات حفظ السلام وإصابة 3 آخرين في حالة خطيرة، في حصيلة أولية، جراء انفجار عبوة ناسفة في موكب لوجيستي وسط البلاد.
القاهرة - سبوتنيك. ذكرت البعثة الأممية لتحقيق الاستقرار في مالي "مينوسما" عبر حسابها الرسمي عن "تويتر"، اليوم الأربعاء، أن موكبا لوجيستيا لقوات البعثة، كان في طريقه من دوانتزا إلى مدينة سيفاريه (وسط البلاد)، اصطدم بعبوة ناسفة في منطقة باندياغارا. وأظهرت الحصيلة الأولية لواقعة الاصطدام، وفاة 7 من قوات حفظ السلام وإصابة 3 ، إصابات خطيرة.
قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في أفريقيا الوسطى - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2021
دوجاريك: مقتل أحد أعضاء بعثة حفظ السلام في مالي جراء هجوم على رتل تابع لها
13 يناير, 19:14 GMT
يشار إلى أنه قتل أكثر من 31 مدنيا، الجمعة الماضية، فيما أصيب 8 آخرون بهجوم إرهابي على حافلة شرق مالي. وذلك بحسب مصدر لوكالة "سبوتنيك". وقال المصدر، "إن الهجوم وقع بمنطقة موبتي على محور بانديارا سونغو".
قالت السلطات المحلية إن مسلحين قتلوا 31 شخصا على الأقل وسط مالي في أحدث هجوم مميت في منطقة تشهد تمرد عنيف.
ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن السلطات المحلية قولها، إن الحافلة تعرضت لهجوم من قبل مسلحين مجهولين أثناء سيرها مرتين أسبوعيا من قرية سونغهو إلى سوق في باندياجارا، على بعد 10 كيلومترات (6 أميال).
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