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https://arabic.sputniknews.com/20211208/ملك-الفواكه-قد-يمثل-خطورة-كبيرة-على-الإنسان-1053717466.html
"ملك الفواكه" قد يمثل خطورة كبيرة على الإنسان
"ملك الفواكه" قد يمثل خطورة كبيرة على الإنسان
حذرت المختصة في التغذية ليرا لافسكي، من مخاطر كبيرة تسببها فاكهة يطلق عليها في آسيا "ملك الفواكه"، بالرغم من فوائدها المذهلة. 08.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-08T19:21+0000
2021-12-08T19:21+0000
مجتمع
تغذية
صحة
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تقول لافسكي لوكالة "سبوتنيك": "في آسيا، يُطلق على المانغو لقب "ملك الفواكه"، فهو مصدر غذاء ممتاز لتقوية جهاز المناعة، كما أن الاستهلاك المنتظم للفاكهة يساعد في دعم نظام القلب والأوعية الدموية وتحسين صحة العين نظرًا لاحتوائه على المغنيسيوم والكالسيوم، والحديد والزنك".وتضيف: "ولكن، لا ينصح به (المانغو) للأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل الفاكهة، وكذلك لأولئك الذين يراقبون مستويات السكر في الدم ويتجنبون الفركتوز، لأنه يمكن أن يسبب انفجارات لمستوى الأنسولين في الدم".وتنصح في هذه الحالة، تقليل كمية المانجو التي يتم تناولها إلى 50 غرامًا وتناولها بعد الوجبات، حتى لا تسبب ارتفاعًا في هرمون البنكرياس.
https://arabic.sputniknews.com/20211208/العلماء-يعثرون-على-قاتل-كورونا-في-وجبة-السوشي-1053709641.html
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مجتمع, تغذية, صحة

"ملك الفواكه" قد يمثل خطورة كبيرة على الإنسان

19:21 GMT 08.12.2021
© Depositphotos / Draghicichفواكه
فواكه - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2021
© Depositphotos / Draghicich
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حذرت المختصة في التغذية ليرا لافسكي، من مخاطر كبيرة تسببها فاكهة يطلق عليها في آسيا "ملك الفواكه"، بالرغم من فوائدها المذهلة.
تقول لافسكي لوكالة "سبوتنيك": "في آسيا، يُطلق على المانغو لقب "ملك الفواكه"، فهو مصدر غذاء ممتاز لتقوية جهاز المناعة، كما أن الاستهلاك المنتظم للفاكهة يساعد في دعم نظام القلب والأوعية الدموية وتحسين صحة العين نظرًا لاحتوائه على المغنيسيوم والكالسيوم، والحديد والزنك".
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وتضيف: "ولكن، لا ينصح به (المانغو) للأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل الفاكهة، وكذلك لأولئك الذين يراقبون مستويات السكر في الدم ويتجنبون الفركتوز، لأنه يمكن أن يسبب انفجارات لمستوى الأنسولين في الدم".
وتنصح في هذه الحالة، تقليل كمية المانجو التي يتم تناولها إلى 50 غرامًا وتناولها بعد الوجبات، حتى لا تسبب ارتفاعًا في هرمون البنكرياس.
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