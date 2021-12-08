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https://arabic.sputniknews.com/20211208/ملياردير-من-دون-مأوى-بعد-بيع-آخر-منزل-له-1053705512.html
ملياردير من دون مأوى بعد بيع آخر منزل له
ملياردير من دون مأوى بعد بيع آخر منزل له
أصبح رجل الأعمال الأمريكي، الرئيس التنفيذي لشركة "تيسلا" إيلون ماسك، بلا مأوى رسميًا، بعد بيع فيلا في هيلزبورو بولاية كاليفورنيا. 08.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-08T13:51+0000
2021-12-08T13:51+0000
مجتمع
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فوفقا لقناة "فوكس نيوز" الأمريكية، باع الملياردير الفيلا "التي كانت آخر منزل لرجل الأعمال"، والتي تبلغ مساحتها 19 هكتارا مقابل 32 مليون دولار، فيما يبقى اسم المشتري غير معروف.وأفادت القناة التلفزيونية، أنه تم بناء العقار الذي يُدعى Guignecourtفي عام 1912 من قبل الكونت الفرنسي كريستيان دي جوين. تزوج من وريثة كاليفورنيا لثروة كبيرة خلال "اندفاع الذهب" (فترة تعدين الذهب الهائل).هذا وأعلن إيلون ماسك في مايو 2020، عن نيته بيع جميع ممتلكاته تقريبًا. وفقا له ، في المستقبل القريب لن يكون له منزل واحد.وأشارت وكالة "بلومبورغ" إلى أنه اعتبارًا من 4 ديسمبر/كانون الأول 2021 ، انخفضت ثروة رجل الأعمال بمقدار 15.2 مليار دولار بعد أن انخفضت أسهم "تيسلا" إلى 268.9 مليار دولار. وفي 8 ديسمبر، وصلت أصول ماسك إلى 278 مليار دولار.
https://arabic.sputniknews.com/20211204/إيلون-ماسك-يعلن-تفاصيل-جديدة-بشأن-سيارة-تسلا-المرتقبة-سايبر-تراك-1053538990.html
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مجتمع

ملياردير من دون مأوى بعد بيع آخر منزل له

13:51 GMT 08.12.2021
© REUTERS / Michele Tantussiالملياردير ورئيس شركات "تسلا" و"سبيس إكس"، إيلون ماسك
الملياردير ورئيس شركات تسلا وسبيس إكس، إيلون ماسك - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2021
© REUTERS / Michele Tantussi
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أصبح رجل الأعمال الأمريكي، الرئيس التنفيذي لشركة "تيسلا" إيلون ماسك، بلا مأوى رسميًا، بعد بيع فيلا في هيلزبورو بولاية كاليفورنيا.
فوفقا لقناة "فوكس نيوز" الأمريكية، باع الملياردير الفيلا "التي كانت آخر منزل لرجل الأعمال"، والتي تبلغ مساحتها 19 هكتارا مقابل 32 مليون دولار، فيما يبقى اسم المشتري غير معروف.
الملياردير البريطاني، إيلون ماسك، رئيس شركة تسلا للسيارات الكهربائية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2021
إيلون ماسك يعلن تفاصيل جديدة بشأن سيارة تسلا المرتقبة "سايبر تراك"
4 ديسمبر, 10:28 GMT
وأفادت القناة التلفزيونية، أنه تم بناء العقار الذي يُدعى Guignecourtفي عام 1912 من قبل الكونت الفرنسي كريستيان دي جوين. تزوج من وريثة كاليفورنيا لثروة كبيرة خلال "اندفاع الذهب" (فترة تعدين الذهب الهائل).
هذا وأعلن إيلون ماسك في مايو 2020، عن نيته بيع جميع ممتلكاته تقريبًا. وفقا له ، في المستقبل القريب لن يكون له منزل واحد.
وأشارت وكالة "بلومبورغ" إلى أنه اعتبارًا من 4 ديسمبر/كانون الأول 2021 ، انخفضت ثروة رجل الأعمال بمقدار 15.2 مليار دولار بعد أن انخفضت أسهم "تيسلا" إلى 268.9 مليار دولار. وفي 8 ديسمبر، وصلت أصول ماسك إلى 278 مليار دولار.
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