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منتخب الإمارات للشباب يشارك في بطولة ودية بإسرائيل
منتخب الإمارات للشباب يشارك في بطولة ودية بإسرائيل
أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، مشاركة منتخب شبابه في بطولة دولية ودية تستضيفها إسرائيل. 08.12.2021, سبوتنيك عربي
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الإمارات
إسرائيل
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ونشر الاتحاد الإماراتي للعبة تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في "تويتر"، مساء اليوم الأربعاء، أكد من خلالها أن منتخب بلاده للشباب مواليد 2003 ، يستعد للمشاركة في بطولة دولية ودية تحت 18عاما، تستضيفها إسرائيل، في الفترة من 12 - 17 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بمشاركة منتخبات روسيا وألمانيا.تأتي مشاركة المنتخب الإماراتي في هذه البطولة مع إسرائيل، بدعوى تفعيل لاتفاقية التفاهم بين الاتحادين، الإماراتي والإسرائيلي، التي أقيمت، في 17 ديسمبر 2020، في مقر اتحاد الإمارات لكرة القدم بدبي، وهي الاتفاقية التي شهد عليها جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".ومن المقرر أن يفتتح منتخب الإمارات مبارياته في البطولة الودية أمام نظيره الإسرائيلي، في 12 ديسمبر، ثم يواجه روسيا في 15 من الشهر نفسه، على أن يقابل ألمانيا في 17 من الشهر ذاته.ويشار إلى أن الإمارات والبحرين قد وقعتا على اتفاق سلام مع إسرائيل، في الخامس عشر من سبتمبر/أيلول 2020، برعاية الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.
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الإمارات, إسرائيل

منتخب الإمارات للشباب يشارك في بطولة ودية بإسرائيل

20:02 GMT 08.12.2021
© AFP 2021 / Khaled DESOUKIالمنتخب الإماراتي يلتقي مع المنتخب الهندي في إطار بطولة كأس أمم آسيا 2019، في ملعب مدينة زايد الرياضية، أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، 10 يناير / كانون الثاني 2019
المنتخب الإماراتي يلتقي مع المنتخب الهندي في إطار بطولة كأس أمم آسيا 2019، في ملعب مدينة زايد الرياضية، أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، 10 يناير / كانون الثاني 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2021
© AFP 2021 / Khaled DESOUKI
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أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، مشاركة منتخب شبابه في بطولة دولية ودية تستضيفها إسرائيل.
ونشر الاتحاد الإماراتي للعبة تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في "تويتر"، مساء اليوم الأربعاء، أكد من خلالها أن منتخب بلاده للشباب مواليد 2003 ، يستعد للمشاركة في بطولة دولية ودية تحت 18عاما، تستضيفها إسرائيل، في الفترة من 12 - 17 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بمشاركة منتخبات روسيا وألمانيا.
تأتي مشاركة المنتخب الإماراتي في هذه البطولة مع إسرائيل، بدعوى تفعيل لاتفاقية التفاهم بين الاتحادين، الإماراتي والإسرائيلي، التي أقيمت، في 17 ديسمبر 2020، في مقر اتحاد الإمارات لكرة القدم بدبي، وهي الاتفاقية التي شهد عليها جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
ومن المقرر أن يفتتح منتخب الإمارات مبارياته في البطولة الودية أمام نظيره الإسرائيلي، في 12 ديسمبر، ثم يواجه روسيا في 15 من الشهر نفسه، على أن يقابل ألمانيا في 17 من الشهر ذاته.
ويشار إلى أن الإمارات والبحرين قد وقعتا على اتفاق سلام مع إسرائيل، في الخامس عشر من سبتمبر/أيلول 2020، برعاية الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.
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