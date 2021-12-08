https://arabic.sputniknews.com/20211208/منتخب-الإمارات-للشباب-يشارك-في-بطولة-ودية-بإسرائيل-1053718587.html

منتخب الإمارات للشباب يشارك في بطولة ودية بإسرائيل

منتخب الإمارات للشباب يشارك في بطولة ودية بإسرائيل

أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، مشاركة منتخب شبابه في بطولة دولية ودية تستضيفها إسرائيل. 08.12.2021, سبوتنيك عربي

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الإمارات

إسرائيل

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ونشر الاتحاد الإماراتي للعبة تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في "تويتر"، مساء اليوم الأربعاء، أكد من خلالها أن منتخب بلاده للشباب مواليد 2003 ، يستعد للمشاركة في بطولة دولية ودية تحت 18عاما، تستضيفها إسرائيل، في الفترة من 12 - 17 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بمشاركة منتخبات روسيا وألمانيا.تأتي مشاركة المنتخب الإماراتي في هذه البطولة مع إسرائيل، بدعوى تفعيل لاتفاقية التفاهم بين الاتحادين، الإماراتي والإسرائيلي، التي أقيمت، في 17 ديسمبر 2020، في مقر اتحاد الإمارات لكرة القدم بدبي، وهي الاتفاقية التي شهد عليها جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".ومن المقرر أن يفتتح منتخب الإمارات مبارياته في البطولة الودية أمام نظيره الإسرائيلي، في 12 ديسمبر، ثم يواجه روسيا في 15 من الشهر نفسه، على أن يقابل ألمانيا في 17 من الشهر ذاته.ويشار إلى أن الإمارات والبحرين قد وقعتا على اتفاق سلام مع إسرائيل، في الخامس عشر من سبتمبر/أيلول 2020، برعاية الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.

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الإمارات, إسرائيل