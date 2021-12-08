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https://arabic.sputniknews.com/20211208/من-هم-الأشخاص-الذين-لا-يسمح-لهم-بتناول-اللبن-الخاثر؟-1053717916.html
من هم الأشخاص الذين لا يسمح لهم بتناول اللبن الخاثر؟
من هم الأشخاص الذين لا يسمح لهم بتناول اللبن الخاثر؟
اللبن الخاثر، هو منتج حليب مخمر ومخثر بعد أن يتحول إلى لبن زبادي، يكون أكثر سماكة، ويحتوي على نسبة عالية من الدهون - من 10% إلى 30% - لذلك من المهم مراعاة بعض... 08.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-08T19:39+0000
2021-12-08T19:43+0000
مجتمع
غذاء
تغذية
صحة
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في حوار مع وكالة "سبوتنيك" قالت مختصة التغذية، أولغا كوفينينكو: يحتوي اللبن الخاثر، على فيتامينات (أ، ج، هـ، ك، د، ومجموعة ب)، بالإضافة إلى الأحماض الأمينية والزنك والبوتاسيوم والكالسيوم، ويعتبر مفيدا لجمال البشرة والشعر والأظافر والمساعدة على الهضم.وأضافت: لكن يجب عدم إعطائه للأطفال دون سن 1.5 سنة، لأن الجهاز الهضمي ليس جاهزًا بعد لهضم هذا النوع من البروتين بشكل كامل.وتابعت، وأيضا الأشخاص الذين يعانون من حالة التهاب المعدة ومشاكل الكبد أو المرارة، يجب أن يكونوا حذرين في استخدام هذا المنتج.
https://arabic.sputniknews.com/20211008/ماذا-سيحدث-إذا-تناولت-الزبادي-كل-يوم-1050376859.html
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مجتمع, غذاء, تغذية, صحة

من هم الأشخاص الذين لا يسمح لهم بتناول اللبن الخاثر؟

19:39 GMT 08.12.2021 (تم التحديث: 19:43 GMT 08.12.2021)
© Sputnik . Максим Блинов / الذهاب إلى بنك الصورمنتجات ألبان .. اللبنة .. لبن الزبادي
منتجات ألبان .. اللبنة .. لبن الزبادي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2021
© Sputnik . Максим Блинов
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اللبن الخاثر، هو منتج حليب مخمر ومخثر بعد أن يتحول إلى لبن زبادي، يكون أكثر سماكة، ويحتوي على نسبة عالية من الدهون - من 10% إلى 30% - لذلك من المهم مراعاة بعض الأمور التي قد تؤدي لمخاطر عند فئة من الناس.
في حوار مع وكالة "سبوتنيك" قالت مختصة التغذية، أولغا كوفينينكو: يحتوي اللبن الخاثر، على فيتامينات (أ، ج، هـ، ك، د، ومجموعة ب)، بالإضافة إلى الأحماض الأمينية والزنك والبوتاسيوم والكالسيوم، ويعتبر مفيدا لجمال البشرة والشعر والأظافر والمساعدة على الهضم.
زبادي بالفراولة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2021
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وأضافت: لكن يجب عدم إعطائه للأطفال دون سن 1.5 سنة، لأن الجهاز الهضمي ليس جاهزًا بعد لهضم هذا النوع من البروتين بشكل كامل.
وتابعت، وأيضا الأشخاص الذين يعانون من حالة التهاب المعدة ومشاكل الكبد أو المرارة، يجب أن يكونوا حذرين في استخدام هذا المنتج.
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