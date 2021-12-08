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مواطنة من إحدى جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق ترفض تعيينها في وزارة الخزانة الأمريكية
مواطنة من إحدى جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق ترفض تعيينها في وزارة الخزانة الأمريكية
رفضت ساوول أوماروفا المنحدرة من إحدى جمهوريات الاتحاد السوفيتي أن يتم تعيينها في منصب منظّم البنك في وزارة الخزانة الأمريكية. 08.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-08T08:18+0000
2021-12-08T08:18+0000
العالم
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وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن في بيان "قبلت طلب سولي أوماروفا بسحب ترشيحها لمنصب رئيس دائرة الرقابة على النقد الأجنبي".واجهت خريجة جامعة موسكو الحكومية، المولودة في مدينة أورالسك الكازاخستانية، معارضة في مجلس الشيوخ في الموافقة على ترشيحها، وبحسب وسائل الإعلام المحلية، لم تحصل على أصوات كافية.في جلسة الاستماع في مجلس الشيوخ، تعرضت أوماروفا لانتقادات شديدة، حيث تساءل السناتور الجمهوري جون كينيدي عما إذا كان ينبغي تسميتها أستاذة أم "رفيقة".وصرحت أوماروفا بنفسها أنها لم تكن شيوعية وأن أفراد عائلتها يعانون من الشيوعية.
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العالم

مواطنة من إحدى جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق ترفض تعيينها في وزارة الخزانة الأمريكية

08:18 GMT 08.12.2021
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رفضت ساوول أوماروفا المنحدرة من إحدى جمهوريات الاتحاد السوفيتي أن يتم تعيينها في منصب منظّم البنك في وزارة الخزانة الأمريكية.
وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن في بيان "قبلت طلب سولي أوماروفا بسحب ترشيحها لمنصب رئيس دائرة الرقابة على النقد الأجنبي".
واجهت خريجة جامعة موسكو الحكومية، المولودة في مدينة أورالسك الكازاخستانية، معارضة في مجلس الشيوخ في الموافقة على ترشيحها، وبحسب وسائل الإعلام المحلية، لم تحصل على أصوات كافية.
نائب رئيس المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جانيت يلين في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2021
وزيرة الخزانة الأمريكية: بعض مشاكل الاقتصاد ستأخذ وقتا قبل حلها
أمس, 20:11 GMT
في جلسة الاستماع في مجلس الشيوخ، تعرضت أوماروفا لانتقادات شديدة، حيث تساءل السناتور الجمهوري جون كينيدي عما إذا كان ينبغي تسميتها أستاذة أم "رفيقة".
وصرحت أوماروفا بنفسها أنها لم تكن شيوعية وأن أفراد عائلتها يعانون من الشيوعية.
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