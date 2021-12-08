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https://arabic.sputniknews.com/20211208/مواطنة-من-إحدى-جمهوريات-الاتحاد-السوفيتي-السابق-ترفض-تعيينها-في-وزارة-الخزانة-الأمريكية-1053690439.html
مواطنة من إحدى جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق ترفض تعيينها في وزارة الخزانة الأمريكية
مواطنة من إحدى جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق ترفض تعيينها في وزارة الخزانة الأمريكية
رفضت ساوول أوماروفا المنحدرة من إحدى جمهوريات الاتحاد السوفيتي أن يتم تعيينها في منصب منظّم البنك في وزارة الخزانة الأمريكية. 08.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-08T08:18+0000
2021-12-08T08:18+0000
2021-12-08T08:18+0000
العالم
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وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن في بيان "قبلت طلب سولي أوماروفا بسحب ترشيحها لمنصب رئيس دائرة الرقابة على النقد الأجنبي".واجهت خريجة جامعة موسكو الحكومية، المولودة في مدينة أورالسك الكازاخستانية، معارضة في مجلس الشيوخ في الموافقة على ترشيحها، وبحسب وسائل الإعلام المحلية، لم تحصل على أصوات كافية.في جلسة الاستماع في مجلس الشيوخ، تعرضت أوماروفا لانتقادات شديدة، حيث تساءل السناتور الجمهوري جون كينيدي عما إذا كان ينبغي تسميتها أستاذة أم "رفيقة".وصرحت أوماروفا بنفسها أنها لم تكن شيوعية وأن أفراد عائلتها يعانون من الشيوعية.
https://arabic.sputniknews.com/20211207/وزيرة-الخزانة-الأمريكية-بعض-مشاكل-الاقتصاد-ستأخذ-وقتا-قبل-حلها-1053682172.html
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العالم
مواطنة من إحدى جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق ترفض تعيينها في وزارة الخزانة الأمريكية
رفضت ساوول أوماروفا المنحدرة من إحدى جمهوريات الاتحاد السوفيتي أن يتم تعيينها في منصب منظّم البنك في وزارة الخزانة الأمريكية.
وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن في بيان "قبلت طلب سولي أوماروفا بسحب ترشيحها لمنصب رئيس دائرة الرقابة على النقد الأجنبي".
واجهت خريجة جامعة موسكو الحكومية، المولودة في مدينة أورالسك الكازاخستانية،
معارضة في مجلس الشيوخ
في الموافقة على ترشيحها، وبحسب وسائل الإعلام المحلية، لم تحصل على أصوات كافية.
في جلسة الاستماع في مجلس الشيوخ، تعرضت أوماروفا لانتقادات شديدة، حيث تساءل السناتور الجمهوري جون كينيدي عما إذا كان ينبغي تسميتها أستاذة أم "رفيقة".
وصرحت أوماروفا بنفسها أنها لم تكن شيوعية وأن أفراد عائلتها يعانون من الشيوعية.