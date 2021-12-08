تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211208/هل-يؤجل-الصراع-السياسي-الإعلان-عن-تشكيل-الحكومة-الجديدة-في-العراق؟-1053711483.html
هل يؤجل الصراع السياسي الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة في العراق؟
هل يؤجل الصراع السياسي الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة في العراق؟
منذ ما يقارب الشهرين أجريت الانتخابات البرلمانية العراقية المبكرة والتي سبقها الكثير من الجدل، ولم ينته الجدل بعد العملية الانتخابية التي شهدت نتائجها اعتراضات... 08.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-08T16:10+0000
2021-12-08T16:10+0000
العراق
مقتدى الصدر
الانتخابات البرلمانية العراقية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104369/96/1043699654_0:0:1585:892_1920x0_80_0_0_ee8ba0c325314c4a169a4431fcea4a1a.jpg
فهل تتوافق القوى السياسية قريبا لإخراج البلاد من تلك الأزمة وما هو مصير مصطفى الكاظمي رئيس حكومة تصريف الأعمال الحالي؟بداية يقول المحلل السياسي العراقي، أياد العناز، أعطت الانتخابات العراقية الأخيرة التي جرت في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول 2021، صورة واضحة لحقيقة المشهد السياسي العراقي والصراعات والمناكفات بين أحزاب السلطة الحاكمة، وعدم وجود رؤية واقعية لكيفية إدارة شؤون الحكومة القادمة وتحديد آفاقها المستقبلية وعناوينها البارزة، وهذا ما انعكس سلبا على طبيعة المواقف الميدانية والرؤى السياسية للأحزاب والكتل المشاركة في الانتخابات، ورسمت مساحة واسعة من التناقضات المواقف المتباينة بين الجميع.تباين المواقفويضيف العناز في حديثه لـ"سبوتنيك"، جاءت النتائج المعلنة من قبل المفوضية العليا للانتخابات لتشكل إضافة ساهمت في زيادة حدة الخلافات، علاوة على تأخر الإعلان الكامل للمصادقة على النتائج من قبل القضاء وتباين مواقف الأحزاب والتيارات السياسية في الاعتراض على إجراء المفوضية واتجاه العديد للمحاكم العراقية لتقديم الطعون والشكاوى حول النتائج المعلنة زاد من تأزم المشهد.وتابع العناز، كما أكدت زيارة رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر إلى منزل هادي العامري، والحوار الذي دار بين المجتمعين عن موقف ثابت للتيار الصدري بتشكيل حكومة أغلبية وبتحالفات مع عدة كتل سياسية لها حضورها في النتائج الأخيرة، مع خلاف واضح ومستمر للتيار الصدري مع كتلة دولة القانون (بقيادة نوري المالكي) واستحالة اللقاء بينهما أو التحالف مستقبلا.القاسم المشتركوأوضح المحلل السياسي أن، حكومة الكاظمي في ظل هذا المشهد المتداخل تظل هي من تدير شؤون البلاد خلال هذه الفترة التي ستطول حتى يتم الاتفاق على هيكلية الحكومة القادمة، ولا زالت هناك العديد من الأسماء تطرح لرئاسة الوزارة القادمة ويبقى القاسم المشترك هو الأغلبية التي حققها التيار الصدري في حصوله على 73 مقعدا، تؤهله مع عدد من المتحالفين معه للإعلان عن الحكومة القادمة، وقد يكون هناك عدد من المستقلين من المنضوين معهم بعد اللقاء الأخير الذي تم مع مقتدى الصدر.وأشار العناز إلى أنه، رغم مواقف الكاظمي الإيجابية من التيار الصدري وقياداته وهيئاته الميدانية وعدم وجود أي مؤشرات ضده من قبل الصدريين، إلا أن الأحداث السياسية المتصاعدة في العراق وطبيعة العلاقات القائمة بين الأحزاب وصورة المشهد السياسي العام، كفيلة بإحداث أي تغييرات جوهرية في المستقبل القادم.ابتزاز سياسيمن جانبه يقول، عضو الميثاق الوطني العراقي، عبد القادر النايل، إن الصراع السياسي من الأساس كان على شكل الحكومة، وتم اتخاذ نتائج الانتخابات ذريعة للتصعيد والابتزاز السياسي، لغرض دخول جميع الأطراف في تشكيل الحكومة وخضوع المناصب فيها للمحاصصة الحزبية.ومضى النايل قائلا: "لذلك صرحت أطراف في الإطار التنسيقي بأنها لن تذهب للمعارضة، إنما تريد كما تدعي المشاركة في الحكومة لخدمة الشعب على حد تعبيرها، وهذا يدلل على أن الجميع يدفع باتجاه حكومة توافقية تشارك فيها جميع الأطراف، ومنها جاءت زيارة الممثلة الأممية جينين بلاسخارت إلى النجف واجتماعها مع مقتدى الصدر، حيث أبلغته أن الأطراف الدولية وفي مقدمتها أمريكا تدفع باتجاه التوافق السياسي للجميع من أجل تشكيل الحكومة القادمة، وأن الأغلبية الانتخابية التي تدعو إليها ستدخل العراق في فوضى السلاح المليشياوي".علامات استفهاموأكد النايل أن هذا التوجه سبقته أحداث أمنية ضد كل من دعا إلى الأغلبية الانتخابية، حيث جرى استهداف قوات البيشمركة التابعة لأربيل، والتي لازال الغموض يلتف حول القوة العسكرية التي داهمت القرى ومنها "آلتون كوبري" في كركوك لأن المهاجمين خرجوا من مناطق سيطرة مليشيات الحشد، وإن ادعوا أو قالوا إن المهاجمين من "داعش" (الإرهابي/محظور في روسيا)، لكن المواطنين في تلك القرى الكردية يتساءلون، وتحدثوا لنا كيف استطاعت القوات المهاجمة الوصول إلى القرى وهي تحمل سلاحا ثقيلا، وكيف اجتازت مناطق سيطرة الحشد.وأشار عضو الميثاق الوطني إلى أن هناك علامات استفهام يطرحها سكان تلك المنطقة حول تأخر نجدة الحكومة لقوات البيشمركة ومشاركتها في التصدي للهجوم ليوم كامل، وهو ما وضع علامات استفهام كبيرة على أنها رسائل سياسية لـ كاكا مسعود (مسعود بارزاني)، بعد أن صرح بضرورة تشكيل حكومة أغلبية انتخابية بين الأحزاب الفائزة، الذي هو طرف أساسي فيها ورشح هوشيار زيباري وفؤاد حسين لمنصب رئيس الجمهورية، وهو الأمر الذي يخرج عن رغبة إيران وأجنحتها التي تريد أن تبقى رئاسة الجمهورية لمحور السليمانية، وهو ما انعكس على انفجار البصرة يوم أمس الثلاثاء الموافق 7/12/2021 والذي ذهب ضحيته اثنى عشر شخصا بين جريح وقتيل.ولفت النايل إلى أن، تفجير البصرة هو بمثابة رسالة للصدر، حيث تعد البصرة معقل مهم للتيار الصدري، وهذا ما يجعلنا نؤكد أن الصراعات ستتحول في الأيام القادمة حول المناصب والتوزيع، وهناك صراع مؤجل آخر حول أسماء المرشحين، الذي يتطلب أيضا التوافق بين الأطراف، مما سيضع فيتو على أسماء محددة، مثلما يضع الصدر فيتو على ترشيح المالكي لمنصب رئاسة الوزراء، مما يجعل مصير الكاظمي متأرجح بين تجديد ولاية ثانية له، وهو الذي يعمل على ترتيب أوراقه دوليا وإقليميا ثم حزبيا، من خلال استغلال منصبه الحالي الذي يمارس صلاحيته بشكل غير قانوني، لأنه يفترض أن حكومته حكومة تصريف أعمال، وبالتالي فإن تأخر تشكيل الحكومة يصب في صالحة للبقاء فترة أطول.وكانت بلاسخارت قد قالت في إحاطة عبر الدائرة التلفزيونية المفتوحة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إن "أية محاولات غير مشروعة تهدف إلى إطالة أو نزع مصداقية عملية إعلان نتائج الانتخابات، أو ما هو أسوأ، كالقيام بتغيير نتائجها عبر الترهيب وممارسة الضغوط، لن تسفر إلا عن نتائج عكسية".وسبق أن أرسلت مفوضية الانتخابات قد أرسلت النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية إلى المحكمة الاتحادية العليا، تمهيدا للمصادقة عليها واعتمادها بصورة قطعية، وذلك بعد مراجعة المفوضية الطعون المقدمة إليها.وجاءت الكتلة الصدرية التابعة لرجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، في المرتبة الأولى بـ73 مقعدا، بينما جاء تحالف تقدم في المرتبة الثانية بـ37 مقعدا، تبعه ائتلاف دولة القانون بـ 33 مقعدا، وفاز الحزب الديمقراطي الكردستاني بـ 31 مقعدا ليحتل المركز الرابع.والخميس الماضي، اجتمع الصدر في العاصمة بغداد بعدد من القوى السياسية الشيعية، التي سبق واعترض بعضهم على نتائج الانتخابات.ووقتها، قال مصدر سياسي لوكالة "سبوتنيك" إن الاجتماع عقد في منزل زعيم تحالف "الفتح" هادي العامري، مضيفا أن الاجتماع ناقش نتائج الانتخابات الأخيرة وتشكيل الحكومة المقبلة، وضرورة تهدئة حدة التوتر من قبل "الإطار التنسيقي" الشيعي.
https://arabic.sputniknews.com/20211207/الصدر-وبلاسخارت-يؤكدان-ضرورة-المصادقة-على-نتائج-الانتخابات-دون-تأخير-1053660689.html
https://arabic.sputniknews.com/20211207/قتلى-وجرحى-إثر-انفجار-قرب-المستشفى-الجمهوري-في-البصرة-جنوبي-العراق-1053656309.html
https://arabic.sputniknews.com/20180816/العراق-الانتخابات-المحكمة-الاتحادية-1034660865.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104369/96/1043699654_0:0:1529:1147_1920x0_80_0_0_c07058d65c1404c3453c0ba9075df4bc.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العراق, مقتدى الصدر, الانتخابات البرلمانية العراقية

هل يؤجل الصراع السياسي الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة في العراق؟

16:10 GMT 08.12.2021
© AP Photo / Jaber al-Heloمقتدى الصدر يدلي بصوته في مركز اقتراع في مدينة النجف
مقتدى الصدر يدلي بصوته في مركز اقتراع في مدينة النجف - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2021
© AP Photo / Jaber al-Helo
تابعنا عبر
منذ ما يقارب الشهرين أجريت الانتخابات البرلمانية العراقية المبكرة والتي سبقها الكثير من الجدل، ولم ينته الجدل بعد العملية الانتخابية التي شهدت نتائجها اعتراضات واحتجاجات من القوى السياسية الخاسرة ورفض من القوى الثورية، الأمر الذي جعل الحديث عن موعد تشكيل الحكومة الجديدة في الوقت الراهن غير دقيق.
فهل تتوافق القوى السياسية قريبا لإخراج البلاد من تلك الأزمة وما هو مصير مصطفى الكاظمي رئيس حكومة تصريف الأعمال الحالي؟
بداية يقول المحلل السياسي العراقي، أياد العناز، أعطت الانتخابات العراقية الأخيرة التي جرت في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول 2021، صورة واضحة لحقيقة المشهد السياسي العراقي والصراعات والمناكفات بين أحزاب السلطة الحاكمة، وعدم وجود رؤية واقعية لكيفية إدارة شؤون الحكومة القادمة وتحديد آفاقها المستقبلية وعناوينها البارزة، وهذا ما انعكس سلبا على طبيعة المواقف الميدانية والرؤى السياسية للأحزاب والكتل المشاركة في الانتخابات، ورسمت مساحة واسعة من التناقضات المواقف المتباينة بين الجميع.
مقتدى الصدر - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2021
الصدر وبلاسخارت يؤكدان ضرورة المصادقة على نتائج الانتخابات "دون تأخير"
أمس, 11:47 GMT
تباين المواقف
ويضيف العناز في حديثه لـ"سبوتنيك"، جاءت النتائج المعلنة من قبل المفوضية العليا للانتخابات لتشكل إضافة ساهمت في زيادة حدة الخلافات، علاوة على تأخر الإعلان الكامل للمصادقة على النتائج من قبل القضاء وتباين مواقف الأحزاب والتيارات السياسية في الاعتراض على إجراء المفوضية واتجاه العديد للمحاكم العراقية لتقديم الطعون والشكاوى حول النتائج المعلنة زاد من تأزم المشهد.
وتابع العناز، كما أكدت زيارة رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر إلى منزل هادي العامري، والحوار الذي دار بين المجتمعين عن موقف ثابت للتيار الصدري بتشكيل حكومة أغلبية وبتحالفات مع عدة كتل سياسية لها حضورها في النتائج الأخيرة، مع خلاف واضح ومستمر للتيار الصدري مع كتلة دولة القانون (بقيادة نوري المالكي) واستحالة اللقاء بينهما أو التحالف مستقبلا.
القاسم المشترك
وأوضح المحلل السياسي أن، حكومة الكاظمي في ظل هذا المشهد المتداخل تظل هي من تدير شؤون البلاد خلال هذه الفترة التي ستطول حتى يتم الاتفاق على هيكلية الحكومة القادمة، ولا زالت هناك العديد من الأسماء تطرح لرئاسة الوزارة القادمة ويبقى القاسم المشترك هو الأغلبية التي حققها التيار الصدري في حصوله على 73 مقعدا، تؤهله مع عدد من المتحالفين معه للإعلان عن الحكومة القادمة، وقد يكون هناك عدد من المستقلين من المنضوين معهم بعد اللقاء الأخير الذي تم مع مقتدى الصدر.
وأشار العناز إلى أنه، رغم مواقف الكاظمي الإيجابية من التيار الصدري وقياداته وهيئاته الميدانية وعدم وجود أي مؤشرات ضده من قبل الصدريين، إلا أن الأحداث السياسية المتصاعدة في العراق وطبيعة العلاقات القائمة بين الأحزاب وصورة المشهد السياسي العام، كفيلة بإحداث أي تغييرات جوهرية في المستقبل القادم.
ابتزاز سياسي
من جانبه يقول، عضو الميثاق الوطني العراقي، عبد القادر النايل، إن الصراع السياسي من الأساس كان على شكل الحكومة، وتم اتخاذ نتائج الانتخابات ذريعة للتصعيد والابتزاز السياسي، لغرض دخول جميع الأطراف في تشكيل الحكومة وخضوع المناصب فيها للمحاصصة الحزبية.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، الصراعات الآن بدأت بشكل صريح، وتستخدم فيها لغة السلاح والتلويح بالانهيار الأمني والتدخل الإقليمي والدولي.
ومضى النايل قائلا: "لذلك صرحت أطراف في الإطار التنسيقي بأنها لن تذهب للمعارضة، إنما تريد كما تدعي المشاركة في الحكومة لخدمة الشعب على حد تعبيرها، وهذا يدلل على أن الجميع يدفع باتجاه حكومة توافقية تشارك فيها جميع الأطراف، ومنها جاءت زيارة الممثلة الأممية جينين بلاسخارت إلى النجف واجتماعها مع مقتدى الصدر، حيث أبلغته أن الأطراف الدولية وفي مقدمتها أمريكا تدفع باتجاه التوافق السياسي للجميع من أجل تشكيل الحكومة القادمة، وأن الأغلبية الانتخابية التي تدعو إليها ستدخل العراق في فوضى السلاح المليشياوي".
انفجار في العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2021
قتلى وجرحى إثر انفجار قرب المستشفى الجمهوري في البصرة جنوبي العراق
أمس, 10:00 GMT
علامات استفهام
وأكد النايل أن هذا التوجه سبقته أحداث أمنية ضد كل من دعا إلى الأغلبية الانتخابية، حيث جرى استهداف قوات البيشمركة التابعة لأربيل، والتي لازال الغموض يلتف حول القوة العسكرية التي داهمت القرى ومنها "آلتون كوبري" في كركوك لأن المهاجمين خرجوا من مناطق سيطرة مليشيات الحشد، وإن ادعوا أو قالوا إن المهاجمين من "داعش" (الإرهابي/محظور في روسيا)، لكن المواطنين في تلك القرى الكردية يتساءلون، وتحدثوا لنا كيف استطاعت القوات المهاجمة الوصول إلى القرى وهي تحمل سلاحا ثقيلا، وكيف اجتازت مناطق سيطرة الحشد.
وأشار عضو الميثاق الوطني إلى أن هناك علامات استفهام يطرحها سكان تلك المنطقة حول تأخر نجدة الحكومة لقوات البيشمركة ومشاركتها في التصدي للهجوم ليوم كامل، وهو ما وضع علامات استفهام كبيرة على أنها رسائل سياسية لـ كاكا مسعود (مسعود بارزاني)، بعد أن صرح بضرورة تشكيل حكومة أغلبية انتخابية بين الأحزاب الفائزة، الذي هو طرف أساسي فيها ورشح هوشيار زيباري وفؤاد حسين لمنصب رئيس الجمهورية، وهو الأمر الذي يخرج عن رغبة إيران وأجنحتها التي تريد أن تبقى رئاسة الجمهورية لمحور السليمانية، وهو ما انعكس على انفجار البصرة يوم أمس الثلاثاء الموافق 7/12/2021 والذي ذهب ضحيته اثنى عشر شخصا بين جريح وقتيل.
ولفت النايل إلى أن، تفجير البصرة هو بمثابة رسالة للصدر، حيث تعد البصرة معقل مهم للتيار الصدري، وهذا ما يجعلنا نؤكد أن الصراعات ستتحول في الأيام القادمة حول المناصب والتوزيع، وهناك صراع مؤجل آخر حول أسماء المرشحين، الذي يتطلب أيضا التوافق بين الأطراف، مما سيضع فيتو على أسماء محددة، مثلما يضع الصدر فيتو على ترشيح المالكي لمنصب رئاسة الوزراء، مما يجعل مصير الكاظمي متأرجح بين تجديد ولاية ثانية له، وهو الذي يعمل على ترتيب أوراقه دوليا وإقليميا ثم حزبيا، من خلال استغلال منصبه الحالي الذي يمارس صلاحيته بشكل غير قانوني، لأنه يفترض أن حكومته حكومة تصريف أعمال، وبالتالي فإن تأخر تشكيل الحكومة يصب في صالحة للبقاء فترة أطول.
الانتخابات البرلمانية في العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2018
مفوضية الانتخابات في العراق ترسل النتائج إلى المحكمة الاتحادية
16 أغسطس 2018, 14:05 GMT
وكانت بلاسخارت قد قالت في إحاطة عبر الدائرة التلفزيونية المفتوحة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إن "أية محاولات غير مشروعة تهدف إلى إطالة أو نزع مصداقية عملية إعلان نتائج الانتخابات، أو ما هو أسوأ، كالقيام بتغيير نتائجها عبر الترهيب وممارسة الضغوط، لن تسفر إلا عن نتائج عكسية".
وسبق أن أرسلت مفوضية الانتخابات قد أرسلت النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية إلى المحكمة الاتحادية العليا، تمهيدا للمصادقة عليها واعتمادها بصورة قطعية، وذلك بعد مراجعة المفوضية الطعون المقدمة إليها.
وجاءت الكتلة الصدرية التابعة لرجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، في المرتبة الأولى بـ73 مقعدا، بينما جاء تحالف تقدم في المرتبة الثانية بـ37 مقعدا، تبعه ائتلاف دولة القانون بـ 33 مقعدا، وفاز الحزب الديمقراطي الكردستاني بـ 31 مقعدا ليحتل المركز الرابع.
والخميس الماضي، اجتمع الصدر في العاصمة بغداد بعدد من القوى السياسية الشيعية، التي سبق واعترض بعضهم على نتائج الانتخابات.
ووقتها، قال مصدر سياسي لوكالة "سبوتنيك" إن الاجتماع عقد في منزل زعيم تحالف "الفتح" هادي العامري، مضيفا أن الاجتماع ناقش نتائج الانتخابات الأخيرة وتشكيل الحكومة المقبلة، وضرورة تهدئة حدة التوتر من قبل "الإطار التنسيقي" الشيعي.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
17:01 GMTعشرات المستوطنين ينظمون مسيرة في الشيخ جراح بالقدس احتجاجا على عملية طعن... فيديو
16:57 GMTابن سلمان يصل إلى الدوحة في أول زيارة رسمية منذ المصالحة
16:50 GMTبعد حديثه عن "مقعد دائم" بمجلس الأمن… أبي أحمد يجري مباحثات مع قادة 6 دول أفريقية
16:45 GMT"كاف" يتغنى بمنتخب مصر ويسلط الضوء على أرقام "الفراعنة"
16:45 GMTأغنى الأشخاص في العالم يشهدون قفزة تاريخية في ثرواتهم هذا العام
16:41 GMTالإمارات والسعودية تؤكدان ضرورة التعامل بجدية مع الملف النووي والصاروخي لإيران
16:38 GMTأكاديمية كروية تعلن عن مبادرة فريدة من نوعها بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية في لبنان... صور
16:34 GMTالصدر يدعو لحصر السلاح بيد الدولة ويحذر من جرها للخطر "من أجل المقاعد"
16:31 GMTالسعودية والإمارات تؤكدان تطابق وجهتي نظرهما بشأن الحل السياسي للأزمة اليمنية
16:24 GMTإعدام 20 طالبا في بنغلاديش بعد إدناتهم بقتل شاب انتقد الحكومة
16:24 GMTاستطلاع: 51% من الإسرائيليين يؤيدون ضرب إيران حتى دون موافقة أمريكا
16:20 GMTارتفاع جنوني لأسعار القهوة في عام 2021 يتجاوز النفط والذهب
16:18 GMTمقتل وإصابة 10 من قوات حفظ السلام إثر انفجار عبوة ناسفة وسط مالي
16:10 GMTهل يؤجل الصراع السياسي الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة في العراق؟
16:08 GMTوزير الخارجية الإسرائيلي يزور القاهرة حاملا قطعا أثرية مصرية مسروقة
16:06 GMTرئيسي لـ أردوغان: ينبغي حل مشاكل دول المنطقة دون تدخل أجنبي
15:59 GMTالأمم المتحدة: لا يجب أن يكون تطعيم كورونا إجباريا تحت أي ظرف
15:49 GMTفرنسا تأمل في نبذ خلافات الماضي مع الجزائر وإذابة الجليد عن علاقاتهما العميقة
15:44 GMTالملياردير الذي تنبأ بأزمة 2008 يتوقع حربا عالمية وكارثة اقتصادية جديدة
15:33 GMT4 أنواع من المكملات يمكن أن تقتلك