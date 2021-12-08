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وزارة العدل الأمريكية تعلن مصادرة شحنتي أسلحة إيرانية في بحر العرب
وزارة العدل الأمريكية تعلن مصادرة شحنتي أسلحة إيرانية في بحر العرب
أعلنت وزارة العدل الأمريكية، صباح اليوم الأربعاء، مصادرة أسلحة إيرانية من سفينتين ببحر العرب خلال عمليات أمنية بحرية روتينية. 08.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-08T03:32+0000
2021-12-08T03:35+0000
أمريكا
إيران
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وقالت الوزارة في بيان عبر موقعها الإلكتروني، إن "الأسلحة الإيرانية كانت متجهة إلى الحوثيين في اليمن، وأن العملية تمت في فترات مختلفة من 2020".قال البيان: "صادرنا 171 صاروخ أرض - جو وثمانية صواريخ مضادة للدبابات، بالإضافة إلى ما يقرب من 1.1 مليون برميل من المنتجات البترولية الإيرانية".وأضاف البيان: "صادرت البحرية الأمريكية الأسلحة من سفينتين في بحر العرب أثناء قيامهما بعمليات أمنية بحرية روتينية، لافتا إلى أن "الحرس الثوري الإيراني قام بتدبير شحنات الأسلحة التي كانت متجهة إلى الحوثيين في اليمن".وأشار البيان إلى "المنتجات البترولية الإيرانية صودرت من أربع ناقلات ترفع علمًا أجنبيًا في بحر العرب أو حوله أثناء توجهها إلى فنزويلا".ولفت البيان إلى أن "الحكومة الأمريكية باعت المنتجات النفطية الإيرانية المصادرة بموجب أمر قضائي"، مشيرا إلى أنه "قد يتم توجيه عائدات بيع المنتجات النفطية الإيرانية المصادرة لصندوق ضحايا الإرهاب".يشار إلى أن الولايات المتحدة، أعلنت، مساء أمس الثلاثاء، فرض عقوبات جديدة على أفراد وكيانات عسكرية وأمنية في إيران..وجاءت هذه العقوبات، وسط استعدادات لاستئناف المفاوضات بين إيران والقوى العالمية في فيينا بشأن العودة إلى الاتفاق النووي، حيث يأمل الجانب الغربي في عودة طهران إلى التزاماتها بموجب الاتفاق وتتطلع الجمهورية الإسلامية إلى رفع العقوبات الدولية عنها.
https://arabic.sputniknews.com/20211207/أمريكا-تفرض-عقوبات-جديدة-على-سوريا-وإيران-1053679965.html
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أمريكا, إيران

وزارة العدل الأمريكية تعلن مصادرة شحنتي أسلحة إيرانية في بحر العرب

03:32 GMT 08.12.2021 (تم التحديث: 03:35 GMT 08.12.2021)
© AFP 2021 / DANIEL HINTONالقوة البحرية لدول مجموعة الحرب في "بحر العرب" بمشاركة أمريكا وفرنسا واليابان وبلجيكا
القوة البحرية لدول مجموعة الحرب في بحر العرب بمشاركة أمريكا وفرنسا واليابان وبلجيكا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2021
© AFP 2021 / DANIEL HINTON
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أعلنت وزارة العدل الأمريكية، صباح اليوم الأربعاء، مصادرة أسلحة إيرانية من سفينتين ببحر العرب خلال عمليات أمنية بحرية روتينية.
وقالت الوزارة في بيان عبر موقعها الإلكتروني، إن "الأسلحة الإيرانية كانت متجهة إلى الحوثيين في اليمن، وأن العملية تمت في فترات مختلفة من 2020".
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قال البيان: "صادرنا 171 صاروخ أرض - جو وثمانية صواريخ مضادة للدبابات، بالإضافة إلى ما يقرب من 1.1 مليون برميل من المنتجات البترولية الإيرانية".
وأضاف البيان: "صادرت البحرية الأمريكية الأسلحة من سفينتين في بحر العرب أثناء قيامهما بعمليات أمنية بحرية روتينية، لافتا إلى أن "الحرس الثوري الإيراني قام بتدبير شحنات الأسلحة التي كانت متجهة إلى الحوثيين في اليمن".
وأشار البيان إلى "المنتجات البترولية الإيرانية صودرت من أربع ناقلات ترفع علمًا أجنبيًا في بحر العرب أو حوله أثناء توجهها إلى فنزويلا".
وقالت الوزارة إن العملية "تمثل أكبر مصادرة حكومية على الإطلاق لشحنات الوقود والأسلحة من إيران".
ولفت البيان إلى أن "الحكومة الأمريكية باعت المنتجات النفطية الإيرانية المصادرة بموجب أمر قضائي"، مشيرا إلى أنه "قد يتم توجيه عائدات بيع المنتجات النفطية الإيرانية المصادرة لصندوق ضحايا الإرهاب".
يشار إلى أن الولايات المتحدة، أعلنت، مساء أمس الثلاثاء، فرض عقوبات جديدة على أفراد وكيانات عسكرية وأمنية في إيران..
وجاءت هذه العقوبات، وسط استعدادات لاستئناف المفاوضات بين إيران والقوى العالمية في فيينا بشأن العودة إلى الاتفاق النووي، حيث يأمل الجانب الغربي في عودة طهران إلى التزاماتها بموجب الاتفاق وتتطلع الجمهورية الإسلامية إلى رفع العقوبات الدولية عنها.
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