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وزير الداخلية الفرنسي: مستوى التهديد الإرهابي لا يزال مرتفعا في البلاد
وزير الداخلية الفرنسي: مستوى التهديد الإرهابي لا يزال مرتفعا في البلاد
قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، إن مستوى التهديدات الإرهابية في بلاده لا يزال مرتفعا. 08.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-08T21:38+0000
2021-12-08T21:38+0000
فرنسا
وزير الداخلية الفرنسي
أعياد الميلاد
تهديد إرهابي
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جاء ذلك في تغريدة على حسابه بتويتر مساء اليوم الأربعاء، تعليقا على اعتقال شابين كانا يخططان لتنفيذ هجمات خلال أعياد الميلاد.وكتب دارمانين: "لا يزال التهديد الإرهابي في مستوى عالٍ في فرنسا، ونحن لا نقلل من حذرنا".وأضاف: "شكرا لأجهزة المديرية العامة للأمن الداخلي التي سمحت باعتقال هذين الشخصين".وكشفت وسائل إعلام فرنسية في وقت سابق من اليوم، أن أجهزة الأمن المحلية اعتقلت أواخر الشهر الماضي رجلين متطرفين يبلغان من العمر 23 عاما في منطقة باريس كانا يخططان لشن هجمات إرهابية.وبحسب صحيفة leparisien اعترف أحدهم بأنهما خططا لطعن المارة في الأماكن الشعبية بحلول عيد الميلاد، وعثر في منزله على منشورات تروج لتنظيم "داعش" الإرهابي (محظور في روسيا).
فرنسا
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فرنسا, وزير الداخلية الفرنسي, أعياد الميلاد, تهديد إرهابي

وزير الداخلية الفرنسي: مستوى التهديد الإرهابي لا يزال مرتفعا في البلاد

21:38 GMT 08.12.2021
© AFP 2021 / NICOLAS TUCATوزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين (وسط الصورة) ، يرتدي قناعًا وقائيًا ، يتحدث مع ضباط الشرطة خلال زيارة في مرسيليا ، جنوب فرنسا
وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين (وسط الصورة) ، يرتدي قناعًا وقائيًا ، يتحدث مع ضباط الشرطة خلال زيارة في مرسيليا ، جنوب فرنسا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2021
© AFP 2021 / NICOLAS TUCAT
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قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، إن مستوى التهديدات الإرهابية في بلاده لا يزال مرتفعا.
جاء ذلك في تغريدة على حسابه بتويتر مساء اليوم الأربعاء، تعليقا على اعتقال شابين كانا يخططان لتنفيذ هجمات خلال أعياد الميلاد.
وكتب دارمانين: "لا يزال التهديد الإرهابي في مستوى عالٍ في فرنسا، ونحن لا نقلل من حذرنا".
وأضاف: "شكرا لأجهزة المديرية العامة للأمن الداخلي التي سمحت باعتقال هذين الشخصين".
وكشفت وسائل إعلام فرنسية في وقت سابق من اليوم، أن أجهزة الأمن المحلية اعتقلت أواخر الشهر الماضي رجلين متطرفين يبلغان من العمر 23 عاما في منطقة باريس كانا يخططان لشن هجمات إرهابية.
وبحسب صحيفة leparisien اعترف أحدهم بأنهما خططا لطعن المارة في الأماكن الشعبية بحلول عيد الميلاد، وعثر في منزله على منشورات تروج لتنظيم "داعش" الإرهابي (محظور في روسيا).
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