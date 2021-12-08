وزير الصحة الأردني يعلن سعر دواء علاج كورونا

وقال الوزير خلال اجتماع لجنة الصحة النيابية اليوم الاربعاء، إن "كلفة العلاج للمريض الواحد تزيد عن 1200 دينار"، مشددا على أن العلاج "لن يعطى للمرضى خارج المستشفيات"، بحسب موقع "عمون" الأردني.ونقلت وسائل إعلام أردنية خلال الأسابيع الماضية، عن مصادر طبية تأكيدها عدم توافر دواء أكتيمرا في المستشفيات ما يضطر أسر المرضى إلى شرائه من السوق السوداء.وكانت منظمة الصحة العالمية أوصت في يوليو/ آيار الماضي باستخدام عقاقير علاج التهاب المفاصل اكتيمرا من شركة روش وكيفزارا من سانوفى مع أدوية الكورتيكوستيرويدات أو ما تسمى "الكورتيزون" لمرضى كورونا بعدما أظهرت بيانات من 11 ألف مريض أنها تقلل من خطر الموت.
أعلن وزير الصحة في الأردن فراس هواري وصول مئات الجرعات من دواء أكتيمرا (Actemra) المستخدم في علاج كورونا تباعا إلى بلاده.
وقال الوزير خلال اجتماع لجنة الصحة النيابية اليوم الاربعاء، إن "كلفة العلاج للمريض الواحد تزيد عن 1200 دينار"، مشددا على أن العلاج "لن يعطى للمرضى خارج المستشفيات"، بحسب موقع "عمون" الأردني.
ونقلت وسائل إعلام أردنية خلال الأسابيع الماضية، عن مصادر طبية تأكيدها عدم توافر دواء أكتيمرا في المستشفيات ما يضطر أسر المرضى إلى شرائه من السوق السوداء.
وكانت منظمة الصحة العالمية أوصت في يوليو/ آيار الماضي باستخدام عقاقير علاج التهاب المفاصل اكتيمرا من شركة روش وكيفزارا من سانوفى مع أدوية الكورتيكوستيرويدات أو ما تسمى "الكورتيزون" لمرضى كورونا بعدما أظهرت بيانات من 11 ألف مريض أنها تقلل من خطر الموت.