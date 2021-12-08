https://arabic.sputniknews.com/20211208/وزير-خارجية-إيران-يشعل-مواقع-التواصل-بسبب-موقف-إنساني-مع-نظيره-السوري-فيديو-1053694268.html

وزير خارجية إيران يشعل مواقع التواصل بسبب موقف إنساني مع نظيره السوري... فيديو

وزير خارجية إيران يشعل مواقع التواصل بسبب موقف إنساني مع نظيره السوري... فيديو

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، موقفًا إنسانيًا حدث خلال مؤتمر صحفي مشترك في طهران بين وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان ونظيره السوري... 08.12.2021, سبوتنيك عربي

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أخبار إيران

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وحسب الفيديو المتدوال، حمل وزير الخارجية الإيراني زجاجة المياه الخاصة به إلى ضيفه وزير الخارجي السوري، وملأ كأس المقداد بعد أن أصابته نوبة سعال أثناء حديثه.وكان وزير الخارجية السوري فيصل المقداد قد وصل، مساء الأحد الماضي، إلى طهران في زيارة رسمية لإيران، حيث التقى بعدد من المسؤولين هناك.وقال المقداد إن العدوان الإسرائيلي على سوريا لا يمكن أن يمر دون مجابهته، وأكد أن سوريا ترد عليه بشكل يومي. وأكد في مؤتمر صحفي مع اللهيان، أثناء زيارته طهران: "إنه لا يمكن أن يمر من دون الرد عليه... وعلى إسرائيل ألا تخطئ في الحساب".وأضاف: "في كل يوم نرد على الاعتداءات الإسرائيلية وشكلها قد يختلف اليوم عن أمس". وأوضح المقداد أن إسرائيل تلجأ للعدوان عندما تجد أن سوريا تنتصر "بفضل جيشها وأصدقائها وحلفائها"، وشدد على أن "امتلاك الصواريخ حق في الدفاع عن النفس لكل دولة".من جانبه، قال اللهيان: "الهجمات الإسرائيلية على دمشق هي السبب في انعدام الأمن في منطقة غربي آسيا".تابع المزيد من أخبار إيران عبر سبوتنيك عربي

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