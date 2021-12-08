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https://arabic.sputniknews.com/20211208/-خلافات-إسرائيلية-بشأن-إخلاء-غلاف-غزة-وقت-الحرب-1053708504.html
خلافات إسرائيلية بشأن إخلاء غلاف غزة وقت الحرب
خلافات إسرائيلية بشأن إخلاء غلاف غزة وقت الحرب
كشفت قناة عبرية، اليوم الأربعاء، النقاب عن وجود خلافات إسرائيلية عميقة حول إخلاء مستوطنات غلاف غزة وقت الحرب. 08.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-08T14:43+0000
2021-12-08T14:43+0000
غزة
مستوطنات
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وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، أن لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي تناقش خطة إخلاء المستوطنات في غلاف غزة في حال اندلاع عملية عسكرية مع قطاع غزة.وأكدت القناة العبرية أن رئيس المجلس الإقليمي لمدينة أشكول الإسرائيلية قد شدد على أن الخطة المطروحة فوضوية وليست عملية، فضلا عن وجود تداخل بين دور الدولة الإسرائيلية ودور المجالس الإقليمية نفسها.وأشارت القناة إلى أن رئيس هيئة الطوارئ الإسرائيلية قد قال، من قبل، إنه في بداية العام تم وضع خطة لإخلاء المستوطنات في وقت الحرب مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.
غزة
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غزة, مستوطنات

خلافات إسرائيلية بشأن إخلاء غلاف غزة وقت الحرب

14:43 GMT 08.12.2021
© AFP 2021 / JACK GUEZاطلاق المقاومة الفلسطينية الصواريخ من قطاع غزة باتجاه أراضي غلاف غزة، فلسطين 11 مايو 2021
اطلاق المقاومة الفلسطينية الصواريخ من قطاع غزة باتجاه أراضي غلاف غزة، فلسطين 11 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2021
© AFP 2021 / JACK GUEZ
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كشفت قناة عبرية، اليوم الأربعاء، النقاب عن وجود خلافات إسرائيلية عميقة حول إخلاء مستوطنات غلاف غزة وقت الحرب.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، أن لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي تناقش خطة إخلاء المستوطنات في غلاف غزة في حال اندلاع عملية عسكرية مع قطاع غزة.
وأكدت القناة العبرية أن رئيس المجلس الإقليمي لمدينة أشكول الإسرائيلية قد شدد على أن الخطة المطروحة فوضوية وليست عملية، فضلا عن وجود تداخل بين دور الدولة الإسرائيلية ودور المجالس الإقليمية نفسها.
وأشارت القناة إلى أن رئيس هيئة الطوارئ الإسرائيلية قد قال، من قبل، إنه في بداية العام تم وضع خطة لإخلاء المستوطنات في وقت الحرب مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.
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