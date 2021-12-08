خلافات إسرائيلية بشأن إخلاء غلاف غزة وقت الحرب

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، أن لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي تناقش خطة إخلاء المستوطنات في غلاف غزة في حال اندلاع عملية عسكرية مع قطاع غزة.وأكدت القناة العبرية أن رئيس المجلس الإقليمي لمدينة أشكول الإسرائيلية قد شدد على أن الخطة المطروحة فوضوية وليست عملية، فضلا عن وجود تداخل بين دور الدولة الإسرائيلية ودور المجالس الإقليمية نفسها.وأشارت القناة إلى أن رئيس هيئة الطوارئ الإسرائيلية قد قال، من قبل، إنه في بداية العام تم وضع خطة لإخلاء المستوطنات في وقت الحرب مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.
كشفت قناة عبرية، اليوم الأربعاء، النقاب عن وجود خلافات إسرائيلية عميقة حول إخلاء مستوطنات غلاف غزة وقت الحرب.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، أن لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي تناقش خطة إخلاء المستوطنات في غلاف غزة في حال اندلاع عملية عسكرية مع قطاع غزة.
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