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https://arabic.sputniknews.com/20211208/4-أنواع-من-المكملات-يمكن-أن-تقتلك-1053710178.html
4 أنواع من المكملات يمكن أن تقتلك
4 أنواع من المكملات يمكن أن تقتلك
يعتقد معظمنا أن المكملات الغذائية آمنة تماما، لكن الحقيقة أن بعض الأنواع يمكن أن تكون قاتلة في نهاية المطاف. 08.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-08T15:33+0000
2021-12-08T15:33+0000
مكملات غذائية
مشروبات الطاقة
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وأصبحت المكملات واحدة من أهم الاتجاهات في السنوات الأخيرة، نظرا لأهمية الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة للصحة.وفي حين يعتقد الناس أن المكملات الطبيعية لا يمكن أن تعرضهم للخطر، فإن الخبراء في هذا المجال يدعون عكس ذلك.الدكتورة سوزان فاريل خبيرة في طب الطوارئ وعلم السموم في كلية الطب بجامعة هارفارد، نشرت على موقع الجامعة الإلكتروني مقالا تطرق إلى دراسة نُشرت في مجلة New England Journal of Medicineالمرموقة، والتي تابع فيها الباحثون لمدة 10 سنوات ما تم القيام به في 63 غرفة طوارئ في المستشفيات، لفهم عدد المرضى الذين تعرضوا للأذى نتيجة استخدام المكملات، بحسب موقع healthy.walla.خلال هذا العقد، نتج ما لا يقل عن 23 ألف زيارة لغرف الطوارئ نتيجة استخدام المكملات الغذائية.هذه هي المكملات الأربعة الرئيسية التي أدت إلى هذه النتيجة غير السارة:1. المكملات الغذائية التي تساعد في إنقاص الوزنجاء الكثير من الناس إلى مراكز الطوارئ في المستشفيات نتيجة مكملات غذائية تساعد في إنقاص الوزن، بمتوسط ​​سن 32 عاما ومعظمهم من النساء.هذه المكملات، المصممة لقمع الشهية، مسؤولة عن أكثر من ربع زيارات غرفة الطوارئ الناجمة عن المكملات الغذائية .2. مكملات تحسين الوظيفة الجنسيةيدخل العديد من الرجال (وكذلك نسبة معينة من النساء) إلى غرف الطوارئ بعد تناول المكملات الغذائية المخصصة تحسين حياتهم الجنسية.المشكلة الرئيسية مع هذه المكملات، والتي يختار الكثيرون شرائها عبر الإنترنت بسبب الخجل أو الإحراج، هي أنها لا تخضع للمراقبة الكافية، وغالبا ما يتم غمرها بمواد لم تتم الموافقة عليها من قبل إدارة الغذاء والدواء.لذلك، يوصي الخبراء بأنه حال قررت تناول مثل هذه المكملات، فعليك أولا تلقي المشورة الطبية المهنية وكذلك التحقق في قاعدة بيانات إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بشأن الموافقة على المكملات للاستخدام وما تحتويه بالضبط.3. مكملات كمال الاجسامفي السعي وراء الجسم المثالي، ينسى بعض الناس أن الهدف الرئيسي من التمرين هو تحسين الصحة، ويقومون ببعض الأشياء التي تؤدي في الواقع إلى عكس ذلك وتؤذي أجسادهم.وفقا للدكتورة فاريل، تظهر العديد من الدراسات أن المنشطات والمكملات التي تحتوي على مواد تعمل مثل المنشطات تزيد بشكل كبير من مخاطر المشاكل الطبية، وخاصة في الكبد.بعض هذه الإصابات يمكن أن تكون لا رجعة فيها بل وتعرض حياتك للخطر على المدى القريب والبعيد.4. مكملات زيادة الطاقةهناك العديد من الأشياء التي يمكننا القيام بها لتكثيف طاقاتنا بشكل طبيعي ولكن بطبيعة الحال، فإن ابتلاع حبة من شأنها أن تفعل ذلك دون عناء سيكون دائما أكثر إغراء.تقول الدكتور فاريل إن حوالي 10 بالمائة من زيارات غرفة الطوارئ نتيجة استخدام المكملات ترجع إلى هذا السبب تحديدا، مؤكدة أن هذه المكملات غالبا ما تكون غير خاضعة للرقابة وتحتوي على مواد يمكن أن تسبب آثارا جانبية غير مرغوب فيها للغاية.يمكن أن تحتوي هذه المكملات على قائمة طويلة من المكونات، بعضها يظهر على الورق على أنه مفيد لجسمنا ولا يمكن أن يكون ضارا - مثل فيتامين ب 12 وحمض الفوليك (ب 9) والنياسين (ب 3).هذه الفيتامينات ضرورية بالفعل للحفاظ على مستويات الصحة والطاقة، ولكن بمعدلات عالية جدا، يمكن أن تسبب عددا من المشكلات الطبية التي قد يكون بعضها مهددا للحياة.
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مكملات غذائية, مشروبات الطاقة

4 أنواع من المكملات يمكن أن تقتلك

15:33 GMT 08.12.2021
© Photo / pixabay/JerzyGoreckiمكملات غذائية متنوعة
مكملات غذائية متنوعة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2021
© Photo / pixabay/JerzyGorecki
تابعنا عبر
يعتقد معظمنا أن المكملات الغذائية آمنة تماما، لكن الحقيقة أن بعض الأنواع يمكن أن تكون قاتلة في نهاية المطاف.
وأصبحت المكملات واحدة من أهم الاتجاهات في السنوات الأخيرة، نظرا لأهمية الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة للصحة.
وفي حين يعتقد الناس أن المكملات الطبيعية لا يمكن أن تعرضهم للخطر، فإن الخبراء في هذا المجال يدعون عكس ذلك.
الدكتورة سوزان فاريل خبيرة في طب الطوارئ وعلم السموم في كلية الطب بجامعة هارفارد، نشرت على موقع الجامعة الإلكتروني مقالا تطرق إلى دراسة نُشرت في مجلة New England Journal of Medicineالمرموقة، والتي تابع فيها الباحثون لمدة 10 سنوات ما تم القيام به في 63 غرفة طوارئ في المستشفيات، لفهم عدد المرضى الذين تعرضوا للأذى نتيجة استخدام المكملات، بحسب موقع healthy.walla.
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خلال هذا العقد، نتج ما لا يقل عن 23 ألف زيارة لغرف الطوارئ نتيجة استخدام المكملات الغذائية.
هذه هي المكملات الأربعة الرئيسية التي أدت إلى هذه النتيجة غير السارة:
1. المكملات الغذائية التي تساعد في إنقاص الوزن
جاء الكثير من الناس إلى مراكز الطوارئ في المستشفيات نتيجة مكملات غذائية تساعد في إنقاص الوزن، بمتوسط ​​سن 32 عاما ومعظمهم من النساء.
هذه المكملات، المصممة لقمع الشهية، مسؤولة عن أكثر من ربع زيارات غرفة الطوارئ الناجمة عن المكملات الغذائية .
2. مكملات تحسين الوظيفة الجنسية
يدخل العديد من الرجال (وكذلك نسبة معينة من النساء) إلى غرف الطوارئ بعد تناول المكملات الغذائية المخصصة تحسين حياتهم الجنسية.
المشكلة الرئيسية مع هذه المكملات، والتي يختار الكثيرون شرائها عبر الإنترنت بسبب الخجل أو الإحراج، هي أنها لا تخضع للمراقبة الكافية، وغالبا ما يتم غمرها بمواد لم تتم الموافقة عليها من قبل إدارة الغذاء والدواء.
يحتوي بعض هذه المكملات على مكونات نشطة توجد أيضا في الأدوية وقد تتعارض مع الأدوية الأخرى التي يتم تناولها بانتظام.
لذلك، يوصي الخبراء بأنه حال قررت تناول مثل هذه المكملات، فعليك أولا تلقي المشورة الطبية المهنية وكذلك التحقق في قاعدة بيانات إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بشأن الموافقة على المكملات للاستخدام وما تحتويه بالضبط.
3. مكملات كمال الاجسام
في السعي وراء الجسم المثالي، ينسى بعض الناس أن الهدف الرئيسي من التمرين هو تحسين الصحة، ويقومون ببعض الأشياء التي تؤدي في الواقع إلى عكس ذلك وتؤذي أجسادهم.
وفقا للدكتورة فاريل، تظهر العديد من الدراسات أن المنشطات والمكملات التي تحتوي على مواد تعمل مثل المنشطات تزيد بشكل كبير من مخاطر المشاكل الطبية، وخاصة في الكبد.
بعض هذه الإصابات يمكن أن تكون لا رجعة فيها بل وتعرض حياتك للخطر على المدى القريب والبعيد.
4. مكملات زيادة الطاقة
هناك العديد من الأشياء التي يمكننا القيام بها لتكثيف طاقاتنا بشكل طبيعي ولكن بطبيعة الحال، فإن ابتلاع حبة من شأنها أن تفعل ذلك دون عناء سيكون دائما أكثر إغراء.
تقول الدكتور فاريل إن حوالي 10 بالمائة من زيارات غرفة الطوارئ نتيجة استخدام المكملات ترجع إلى هذا السبب تحديدا، مؤكدة أن هذه المكملات غالبا ما تكون غير خاضعة للرقابة وتحتوي على مواد يمكن أن تسبب آثارا جانبية غير مرغوب فيها للغاية.
يمكن أن تحتوي هذه المكملات على قائمة طويلة من المكونات، بعضها يظهر على الورق على أنه مفيد لجسمنا ولا يمكن أن يكون ضارا - مثل فيتامين ب 12 وحمض الفوليك (ب 9) والنياسين (ب 3).
هذه الفيتامينات ضرورية بالفعل للحفاظ على مستويات الصحة والطاقة، ولكن بمعدلات عالية جدا، يمكن أن تسبب عددا من المشكلات الطبية التي قد يكون بعضها مهددا للحياة.
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15:33 GMT4 أنواع من المكملات يمكن أن تقتلك