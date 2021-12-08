تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211208/4-عربيات-بين-أكثر-النساء-إلهاما-وتأثيرا-لعام-2021-1053690114.html
4 عربيات بين أكثر النساء إلهاما وتأثيرا لعام 2021
4 عربيات بين أكثر النساء إلهاما وتأثيرا لعام 2021
أعلنت شبكة "بي بي سي" البريطانية، عن قائمتها الخاصة بأكثر النساء تأثيرا وإلهاما حول العالم لعام 2021. 08.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-08T07:56+0000
2021-12-08T07:56+0000
مجتمع
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/13/1050480711_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_c0253291a80946a5f055b0d5036e9d93.jpg
ووفقا لتقرير الشبكة، فقد تميزت القائمة لهذا العام حضور لافت للنساء الأفغانيات، كما شملت القائمة أربع شخصيات نسائية عربية.نجلاء المنقوش: وزيرة خارجية - ليبياأصبحت نجلاء المنقوش هذا العام أول سيدة تتولى حقيبة الخارجية في ليبيا، حين اختيرت لشغل المنصب في حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وهي أيضا أستاذة قانون، ومحامية في القانون الجنائي. وكانت خلال الثورة الليبية عام 2011، قد انضمت إلى عضوية المجلس الوطني الانتقالي، وعملت على بناء صلات مع منظمات المجتمع المدني.ومثلت المنقوش ليبيا لدى معهد الولايات المتحدة للسلام، كما عملت ضمن برامج تهدف إلى تحقيق السلام في مركز الأديان العالمي والدبلوماسية وفض النزاعات.حليمة آدن: ناشطة في مجال حقوق الإنسان وعارضة أزياء سابقة - الصومالولدت حليمة آدن، الصومالية الأصل وأول عارضة أزياء عالمية محجبة، في مخيم للاجئين في كينيا. وفي عام 2017، وقّعت عقدا انضمت بموجبه إلى وكالة IMG للعارضات، وهي واحدة من أكبر وكالات عرض الأزياء في العالم. وتضمن العقد بندا يؤكد على أن حليمة لن تجبر على نزع حجابها أثناء قيامها بعرض الأزياء.كانت حليمة أول عارضة محجبة تظهر على غلاف مجلتي "بريتيش فوغ" و"ألور، والنسخة السنوية الخاصة بملابس السباحة من مجلة "سبورت إلاستريتيد" الأمريكية. وهي ناشطة في مجال توعية النساء المسلمات، وتعزيز حضورهن، وكانت سفيرة نوايا حسنة لدى اليونيسيف في مجال حقوق الطفل.وفي عام 2020، تخلّت حليمة عن عرض الأزياء بعد اقتناعها بأن هذا العمل لا يتوافق مع مبادئ دينها الإسلامي، ولكنها رغم ذلك ما زالت ذات تأثير ونفوذ في عالم الأزياء وخارجه.جميلة غوردون: مديرة تنفيذية لمنصة لوماشين- الصومالتعدّ جميلة غوردون رائدة في عالم الذكاء الاصطناعي، وهي مؤسسة منصة لوماشين العالمية التي تستخدم الذكاء الاصطناعي للتوصيل بين الروابط المعطلة في سلاسل إمداد الغذاء العالمية.ولدت جميلة في إحدى قرى الصومال، وحين كانت في سن المراهقة أرسلتها عائلتها إلى كينيا هربا من الحرب الأهلية التي كانت دائرة في وطنها. وانتقلت بعد ذلك إلى أستراليا حيث نمى لديها الشغف بالتكنولوجيا.قبل إطلاقها منصة لوماشين، شغلت جميلة منصب المديرة الدولية في شركة "آي بي أم"، كما عملت مسؤولة معلومات لدى خطوط "كانتاس" الجوية الأسترالية.حازت جميلة على جائزة مايكروسوفت العالمية في السباق الدولي لريادة الأعمال الحرة للنساء عام 2018، كما نالت لقب "مبتكرة العام" في أستراليا ونيوزيلندا خلال عام 2021 في مجال النساء العاملات في حقل الذكاء الاصطناعي.إيمان لوكير: مدافعة عن حقوق العابرين جنسيا ومؤسسة Trans Asylias- مصركانت إيمان لوكير راقصة في فرقة للرقص الحديث في دار الأوبرا المصرية في القاهرة، لكنها اضطرت إلى الفرار من مصر بسبب الضغوط ومضايقات الشرطة لها لكونها عابرة جنسيا.انتقلت إيمان إلى الولايات المتحدة في عام 2008، وحصلت على حق اللجوء، وهي تعيش الآن في نيويورك، وتعمل فنانة وراقصة وممثلة، فضلا عن كونها ناشطة في مجتمع الميم.وإيمان أيضا مديرة العلاقات العربية وعضوة بمجلس إدارة منظمات TransEmigrate الأوروبية، التي تساعد الأشخاص العابرين جنسيا على الانتقال للعيش في بلدان أكثر أمانا.
https://arabic.sputniknews.com/20210830/النسوية-في-مصر-بين-دفاع-عن-الحقوق-واتهامات-بالانحلال-لماذا-يرفضها-المجتمع؟-1049990797.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/13/1050480711_91:0:943:639_1920x0_80_0_0_acc6acc69a5854e56293858243fd9cd4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مجتمع

4 عربيات بين أكثر النساء إلهاما وتأثيرا لعام 2021

07:56 GMT 08.12.2021
© Photo / Libyan Foreign Ministryوزير الخارجية الليبية نجلاء المنقوش
وزير الخارجية الليبية نجلاء المنقوش - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2021
© Photo / Libyan Foreign Ministry
تابعنا عبر
أعلنت شبكة "بي بي سي" البريطانية، عن قائمتها الخاصة بأكثر النساء تأثيرا وإلهاما حول العالم لعام 2021.
ووفقا لتقرير الشبكة، فقد تميزت القائمة لهذا العام حضور لافت للنساء الأفغانيات، كما شملت القائمة أربع شخصيات نسائية عربية.
نجلاء المنقوش: وزيرة خارجية - ليبيا
أصبحت نجلاء المنقوش هذا العام أول سيدة تتولى حقيبة الخارجية في ليبيا، حين اختيرت لشغل المنصب في حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وهي أيضا أستاذة قانون، ومحامية في القانون الجنائي. وكانت خلال الثورة الليبية عام 2011، قد انضمت إلى عضوية المجلس الوطني الانتقالي، وعملت على بناء صلات مع منظمات المجتمع المدني.
ومثلت المنقوش ليبيا لدى معهد الولايات المتحدة للسلام، كما عملت ضمن برامج تهدف إلى تحقيق السلام في مركز الأديان العالمي والدبلوماسية وفض النزاعات.
حليمة آدن: ناشطة في مجال حقوق الإنسان وعارضة أزياء سابقة - الصومال
ولدت حليمة آدن، الصومالية الأصل وأول عارضة أزياء عالمية محجبة، في مخيم للاجئين في كينيا. وفي عام 2017، وقّعت عقدا انضمت بموجبه إلى وكالة IMG للعارضات، وهي واحدة من أكبر وكالات عرض الأزياء في العالم. وتضمن العقد بندا يؤكد على أن حليمة لن تجبر على نزع حجابها أثناء قيامها بعرض الأزياء.
لا للتحرش - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2021
"فمينيست مصر" بين دفاع عن الحقوق واتهامات بالانحلال... لماذا يرفض المجتمع النسوية؟
30 أغسطس, 15:57 GMT
كانت حليمة أول عارضة محجبة تظهر على غلاف مجلتي "بريتيش فوغ" و"ألور، والنسخة السنوية الخاصة بملابس السباحة من مجلة "سبورت إلاستريتيد" الأمريكية. وهي ناشطة في مجال توعية النساء المسلمات، وتعزيز حضورهن، وكانت سفيرة نوايا حسنة لدى اليونيسيف في مجال حقوق الطفل.
وفي عام 2020، تخلّت حليمة عن عرض الأزياء بعد اقتناعها بأن هذا العمل لا يتوافق مع مبادئ دينها الإسلامي، ولكنها رغم ذلك ما زالت ذات تأثير ونفوذ في عالم الأزياء وخارجه.
جميلة غوردون: مديرة تنفيذية لمنصة لوماشين- الصومال
تعدّ جميلة غوردون رائدة في عالم الذكاء الاصطناعي، وهي مؤسسة منصة لوماشين العالمية التي تستخدم الذكاء الاصطناعي للتوصيل بين الروابط المعطلة في سلاسل إمداد الغذاء العالمية.
ولدت جميلة في إحدى قرى الصومال، وحين كانت في سن المراهقة أرسلتها عائلتها إلى كينيا هربا من الحرب الأهلية التي كانت دائرة في وطنها. وانتقلت بعد ذلك إلى أستراليا حيث نمى لديها الشغف بالتكنولوجيا.
قبل إطلاقها منصة لوماشين، شغلت جميلة منصب المديرة الدولية في شركة "آي بي أم"، كما عملت مسؤولة معلومات لدى خطوط "كانتاس" الجوية الأسترالية.
حازت جميلة على جائزة مايكروسوفت العالمية في السباق الدولي لريادة الأعمال الحرة للنساء عام 2018، كما نالت لقب "مبتكرة العام" في أستراليا ونيوزيلندا خلال عام 2021 في مجال النساء العاملات في حقل الذكاء الاصطناعي.
إيمان لوكير: مدافعة عن حقوق العابرين جنسيا ومؤسسة Trans Asylias- مصر
كانت إيمان لوكير راقصة في فرقة للرقص الحديث في دار الأوبرا المصرية في القاهرة، لكنها اضطرت إلى الفرار من مصر بسبب الضغوط ومضايقات الشرطة لها لكونها عابرة جنسيا.
انتقلت إيمان إلى الولايات المتحدة في عام 2008، وحصلت على حق اللجوء، وهي تعيش الآن في نيويورك، وتعمل فنانة وراقصة وممثلة، فضلا عن كونها ناشطة في مجتمع الميم.
وإيمان أيضا مديرة العلاقات العربية وعضوة بمجلس إدارة منظمات TransEmigrate الأوروبية، التي تساعد الأشخاص العابرين جنسيا على الانتقال للعيش في بلدان أكثر أمانا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
09:20 GMTوزير الصحة الأردني يعلن سعر دواء علاج كورونا
09:08 GMTالجيش الإسرائيلي يعتقل تلميذة من مدرسة في حي الشيخ جراح بزعم تنفيذها عملية طعن
08:55 GMTإقلاع طائرة من مينسك إلى دمشق تحمل مهاجرين غير شرعيين
08:48 GMTتحطم طائرة عسكرية على متنها رئيس أركان الجيش الهندي... فيديو
08:42 GMT"محاسبة القيادة السعودية"... أول تعليق أمريكي على "اعتقال مشتبه به في قتل خاشقجي
08:39 GMTبحيرة كندية تصدر أصواتا غريبة... فيديو
08:31 GMTمخترع بيتكوين يفوز بدعوى للاحتفاظ بمخزون من العملة المشفرة يعادل 54 مليار دولار
08:21 GMTظهور كنز جديد في مصر هو الأكبر في الـ10 السنوات المقبلة
08:18 GMTمواطنة من إحدى جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق ترفض تعيينها في وزارة الخزانة الأمريكية
07:56 GMT4 عربيات بين أكثر النساء إلهاما وتأثيرا لعام 2021
07:50 GMTاقتحام مقر مفوضية الانتخابات الليبية والأخيرة تعلق
07:31 GMTظهور حوت نادر قبالة سواحل كمبرلاند الأمريكية... فيديو
07:24 GMTفيديو لأردوغان في قطر وخلفه الخيالة
07:21 GMTالمتحدث باسم الحكومة الإيرانية: نسعى للالتفاف على الحظر لزيادة قدرتنا على التفاوض
07:17 GMTتراجع أسعار النفط وسط مخاوف من تأثير "أوميكرون" على الاقتصاد العالمي
07:06 GMT"مستر روبوت"... ابتكار لمدرس في قطاع غزة يساعد التلامذة...فيديو وصور
06:59 GMTالتحالف العربي يعلن تدمير منظومة دفاع جوي في مأرب
06:56 GMTضاحي خلفان يعلق على قرار العمل يوم الجمعة في الإمارات
06:50 GMTعلماء ينشرون أول صورة مجهرية لمتحور "أوميكرون"
06:47 GMTإصابة إسرائيلية إثر عملية طعن داخل حي الشيخ جراح في القدس