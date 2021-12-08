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7 نصائح للوقاية من مخاطر التقلبات الجوية
7 نصائح للوقاية من مخاطر التقلبات الجوية
قدمت وزارة الصحة المصرية، اليوم الأربعاء، 7 نصائح لمواجهة المخاطر الصحية الناتجة عن التقلبات الجوية. 08.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-08T17:45+0000
2021-12-08T17:52+0000
عواصف ترابية
مصر
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نصحت وزارة الصحة في بيان على حسابها بموقع "فيسبوك"، مرضى حساسية الصدر بعدم الخروج من المنزل في مثل هذه الأجواء.وحثت على ارتداء الكمامة عند الخروج من المنزل أثناء العاصفة الترابية تجنبا لدخول التراب إلى الشعب الهوائية.وأوصت الوزارة باستخدام البخاخات الموصوفة من الطبيب قبل الخروج من المنزل بفترة كافية خاصة في ظل العواصف الترابية .وقالت إنه يفضل الجلوس في أماكن بها تهوية جيدة والابتعاد عن أماكن الزحام لتجنب الشعور بالضيق.ونصحت كذلك بوضع أدوية الحساسية في الحقيبة عند الخروج من المنزل وتناولها في المواعيد التي حددها الطبيب المختص.وزارة الصحة نصحت المواطنين كذلك بشرب كميات كافية من المياه بهدف تحسين تدفق الدم إلي الرئتين وتجنب مخاطر العواصف الترابية.وفي الختام، دعت الوزارة إلى التأكد من أن غرف نوافذ المنزل مغلقة بشكل جيد لمنع دخول الأتربة.وتأتي هذه النصائح من وزارة الصحة في الوقت الذي شهدت فيه مصر اليوم تقلبات جوية شملت هبوب عواصف ترابية.
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عواصف ترابية, مصر

7 نصائح للوقاية من مخاطر التقلبات الجوية

17:45 GMT 08.12.2021 (تم التحديث: 17:52 GMT 08.12.2021)
© Sputnik . Ashraf Kamalعاصفة ترابية تجتاح شوارع القاهرة
عاصفة ترابية تجتاح شوارع القاهرة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2021
© Sputnik . Ashraf Kamal
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قدمت وزارة الصحة المصرية، اليوم الأربعاء، 7 نصائح لمواجهة المخاطر الصحية الناتجة عن التقلبات الجوية.
نصحت وزارة الصحة في بيان على حسابها بموقع "فيسبوك"، مرضى حساسية الصدر بعدم الخروج من المنزل في مثل هذه الأجواء.
وحثت على ارتداء الكمامة عند الخروج من المنزل أثناء العاصفة الترابية تجنبا لدخول التراب إلى الشعب الهوائية.
وأوصت الوزارة باستخدام البخاخات الموصوفة من الطبيب قبل الخروج من المنزل بفترة كافية خاصة في ظل العواصف الترابية .
وقالت إنه يفضل الجلوس في أماكن بها تهوية جيدة والابتعاد عن أماكن الزحام لتجنب الشعور بالضيق.
ونصحت كذلك بوضع أدوية الحساسية في الحقيبة عند الخروج من المنزل وتناولها في المواعيد التي حددها الطبيب المختص.
وزارة الصحة نصحت المواطنين كذلك بشرب كميات كافية من المياه بهدف تحسين تدفق الدم إلي الرئتين وتجنب مخاطر العواصف الترابية.
وفي الختام، دعت الوزارة إلى التأكد من أن غرف نوافذ المنزل مغلقة بشكل جيد لمنع دخول الأتربة.
وتأتي هذه النصائح من وزارة الصحة في الوقت الذي شهدت فيه مصر اليوم تقلبات جوية شملت هبوب عواصف ترابية.
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