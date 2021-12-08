7 نصائح للوقاية من مخاطر التقلبات الجوية

نصحت وزارة الصحة في بيان على حسابها بموقع "فيسبوك"، مرضى حساسية الصدر بعدم الخروج من المنزل في مثل هذه الأجواء.وحثت على ارتداء الكمامة عند الخروج من المنزل أثناء العاصفة الترابية تجنبا لدخول التراب إلى الشعب الهوائية.وأوصت الوزارة باستخدام البخاخات الموصوفة من الطبيب قبل الخروج من المنزل بفترة كافية خاصة في ظل العواصف الترابية .وقالت إنه يفضل الجلوس في أماكن بها تهوية جيدة والابتعاد عن أماكن الزحام لتجنب الشعور بالضيق.ونصحت كذلك بوضع أدوية الحساسية في الحقيبة عند الخروج من المنزل وتناولها في المواعيد التي حددها الطبيب المختص.وزارة الصحة نصحت المواطنين كذلك بشرب كميات كافية من المياه بهدف تحسين تدفق الدم إلي الرئتين وتجنب مخاطر العواصف الترابية.وفي الختام، دعت الوزارة إلى التأكد من أن غرف نوافذ المنزل مغلقة بشكل جيد لمنع دخول الأتربة.وتأتي هذه النصائح من وزارة الصحة في الوقت الذي شهدت فيه مصر اليوم تقلبات جوية شملت هبوب عواصف ترابية.