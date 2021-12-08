8 إصابات بكورونا في صفوف نادي توتنهام الإنجليزي

وقال المدرب الإيطالي للنادي أنتونيو كونتي، في المؤتمر الصحفي الذي أقيم عبر تقنية الفيديو من المقر التدريبي في لندن إنه "تم ثبوت إصابة ثمانية لاعبين وخمسة موظفين"، مضيفًا أن "كل يوم يرتفع عدد المصابين بكوفيد، لم تكن نتائجهم إيجابية في اليوم السابق. الوضع ليس جيدًا".هذا وتأتي الإصابات في وقت حرج للفريق اللندني الذي يستعد لمواجهة رين الفرنسي، غدا الخميس، في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي.ولن تكون تلك المباراة هي المهمة الوحيدة، حيث يواجه أيضا نظيره برايتون، الأحد، وليستر سيتي، الخميس، ثم ليفربول يوم 19 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، في الدوري الإنجليزي الممتاز.
أعلن نادي توتنهام الإنجليزي، إصابة ثمانية لاعبين وخمسة موظفين في النادي بفيروس كورونا.
وقال المدرب الإيطالي للنادي أنتونيو كونتي، في المؤتمر الصحفي الذي أقيم عبر تقنية الفيديو من المقر التدريبي في لندن إنه "تم ثبوت إصابة ثمانية لاعبين وخمسة موظفين"، مضيفًا أن "كل يوم يرتفع عدد المصابين بكوفيد، لم تكن نتائجهم إيجابية في اليوم السابق. الوضع ليس جيدًا".