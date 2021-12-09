آبي أحمد يوجه رسالة لقادة 3 دول أفريقية

وكتب آبي أحمد، على "تويتر"، اليوم الخميس: "أعبر عن تقديري للرئيس السنغالي ماكي سال، ورئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي، ورئيس جنوب أفريقيا سيريل راما فوزا".ولفت رئيس وزراء إثيوبيا إلى أنه أجرى مباحثات هاتفية بناءة مع كل منهم، مضيفا: "سنواصل العمل على تقوية العلاقات الثنائية مع كل دولة، إضافة إلى دعم العلاقات بين دول القارة الأفريقية".يذكر أن آبي أحمد، أجرى مباحثات هاتفية مع قادة 6 دول أفريقيا، أمس الأربعاء، مؤكدا أن علاقات إثيوبيا بجيرانها ستظل قوية وتأتي على رأس قائمة أولوياته.وشملت محادثات رئيس وزراء إثيوبيا، أمس الأربعاء، قادة كل من كينيا وجيبوتي، أوغندا والصومال وجنوب السودان وإرتيريا.وأعلن رئيس وزراء إثيوبيا في وقت سابق، دعمه لفكرة تمثيل أفريقيا بمقعد دائم بمجلس الأمن حتى يتم تمثيلها في الاجتماعات والقرارات الخاصة بالدولة.وتشهد إثيوبيا قتالا وأحداث عنف منذ أشهر اشتدت وتيرتها مع زحف مسلحي جبهة تحرير تيغراي نحو العاصمة أديس أبابا، رغم إعلان الحكومة الإثيوبية استعادة بعض المناطق.
وجه رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، رسالة إلى قادة 3 دول أفريقية هي السنغال والكونغو الديمقراطية وجنوب أفريقيا، إثر محادثات وصفها بالبناءة مع كل منهم.
وكتب آبي أحمد، على "تويتر"، اليوم الخميس: "أعبر عن تقديري للرئيس السنغالي ماكي سال، ورئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي، ورئيس جنوب أفريقيا سيريل راما فوزا".
My appreciation to President @Macky_Sall, President @CyrilRamaphosa and President Felix Tshisekedi for the constructive phone discussions. We will continue working on strengthening bilateral and continental relations.