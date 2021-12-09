https://arabic.sputniknews.com/20211209/آبي-أحمد-يوجه-رسالة-لقادة-3-دول-أفريقية-1053736530.html

آبي أحمد يوجه رسالة لقادة 3 دول أفريقية

آبي أحمد يوجه رسالة لقادة 3 دول أفريقية

وجه رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، رسالة إلى قادة 3 دول أفريقية هي السنغال والكونغو الديمقراطية وجنوب أفريقيا، إثر محادثات وصفها بالبناءة مع كل منهم. 09.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-09T12:06+0000

2021-12-09T12:06+0000

2021-12-09T12:06+0000

أخبار إثيوبيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104323/35/1043233551_0:251:2751:1798_1920x0_80_0_0_87aa4f8fc238fd440d0d93e105190bef.jpg

وكتب آبي أحمد، على "تويتر"، اليوم الخميس: "أعبر عن تقديري للرئيس السنغالي ماكي سال، ورئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي، ورئيس جنوب أفريقيا سيريل راما فوزا".ولفت رئيس وزراء إثيوبيا إلى أنه أجرى مباحثات هاتفية بناءة مع كل منهم، مضيفا: "سنواصل العمل على تقوية العلاقات الثنائية مع كل دولة، إضافة إلى دعم العلاقات بين دول القارة الأفريقية".يذكر أن آبي أحمد، أجرى مباحثات هاتفية مع قادة 6 دول أفريقيا، أمس الأربعاء، مؤكدا أن علاقات إثيوبيا بجيرانها ستظل قوية وتأتي على رأس قائمة أولوياته.وشملت محادثات رئيس وزراء إثيوبيا، أمس الأربعاء، قادة كل من كينيا وجيبوتي، أوغندا والصومال وجنوب السودان وإرتيريا.وأعلن رئيس وزراء إثيوبيا في وقت سابق، دعمه لفكرة تمثيل أفريقيا بمقعد دائم بمجلس الأمن حتى يتم تمثيلها في الاجتماعات والقرارات الخاصة بالدولة.وتشهد إثيوبيا قتالا وأحداث عنف منذ أشهر اشتدت وتيرتها مع زحف مسلحي جبهة تحرير تيغراي نحو العاصمة أديس أبابا، رغم إعلان الحكومة الإثيوبية استعادة بعض المناطق.

https://arabic.sputniknews.com/20211208/بعد-حديثه-عن-مقعد-دائم-بمجلس-الأمن-أبي-أحمد-يجري-مباحثات-مع-قادة-6-دول-أفريقية-1053713207.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار إثيوبيا