https://arabic.sputniknews.com/20211209/أبو-الغيط-يستقبل-رئيس-الوزراء-اللبناني-ويؤكد-دعم-الجامعة-العربية-لبلاده-1053736254.html

أبو الغيط يستقبل رئيس الوزراء اللبناني ويؤكد دعم الجامعة العربية لبلاده

أبو الغيط يستقبل رئيس الوزراء اللبناني ويؤكد دعم الجامعة العربية لبلاده

استقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الخميس، نجيب ميقاتي، رئيس وزراء لبنان، في مقر الأمانة العامة للجامعة، حيث تناول اللقاء تطورات... 09.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-09T11:58+0000

2021-12-09T11:58+0000

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وصرح مصدر مسئول في الأمانة العامة للجامعة، أن أبو الغيط أعرب خلال اللقاء عن دعم الجامعة العربية المستمر للبنان من أجل الخروج من الأزمة المستحكمة التي يعيشها، بكل ما تنطوي عليه من تبعات اقتصادية واجتماعية خطيرة يعاني منها المواطن اللبناني.وأضاف أن الأمين العام للجامعة أكد على الثقة في قدرة الرئيس ميقاتي على إدارة الإصلاحات المأمولة، لما يتمتع به من حكمة وشبكة واسعة من العلاقات العربية والدولية.ونقل المصدر عن أبو الغيط تأكيده أن تحقيق التوافق الداخلي، وإن كان مهماً من أجل المضي قدما في طريق الإصلاحات لاستعادة الثقة في الاقتصاد اللبناني، إلا أنه لا ينبغي أن يكون نافذة لتعطيل الإجراءات الإصلاحية التي يطالب بها المجتمع اللبناني والدولي.وشدد أبو الغيط على أن تعزيز علاقات لبنان بمحيطه العربي يشكل جانباً مهماً من تجاوز التحديات التي تواجه البلاد، معربا عن ارتياحه للتطورات الإيجابية الأخيرة التي أسهمت في حلحلة الأزمة مع المملكة العربية السعودية وبعض الدول الأخرى، ومناشداً كافة الأطراف العربية على وجه الخصوص الوقوف إلى جوار لبنان في هذه المرحلة الدقيقة.ـ

https://arabic.sputniknews.com/20211209/ميقاتي-يبحث-مع-السيسي-في-القاهرة-العلاقات-بين-البلدين-والوضع-في-المنطقة-1053731930.html

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