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أبو الغيط يستقبل رئيس الوزراء اللبناني ويؤكد دعم الجامعة العربية لبلاده
أبو الغيط يستقبل رئيس الوزراء اللبناني ويؤكد دعم الجامعة العربية لبلاده
استقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الخميس، نجيب ميقاتي، رئيس وزراء لبنان، في مقر الأمانة العامة للجامعة، حيث تناول اللقاء تطورات... 09.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-09T11:58+0000
2021-12-09T11:59+0000
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وصرح مصدر مسئول في الأمانة العامة للجامعة، أن أبو الغيط أعرب خلال اللقاء عن دعم الجامعة العربية المستمر للبنان من أجل الخروج من الأزمة المستحكمة التي يعيشها، بكل ما تنطوي عليه من تبعات اقتصادية واجتماعية خطيرة يعاني منها المواطن اللبناني.وأضاف أن الأمين العام للجامعة أكد على الثقة في قدرة الرئيس ميقاتي على إدارة الإصلاحات المأمولة، لما يتمتع به من حكمة وشبكة واسعة من العلاقات العربية والدولية.ونقل المصدر عن أبو الغيط تأكيده أن تحقيق التوافق الداخلي، وإن كان مهماً من أجل المضي قدما في طريق الإصلاحات لاستعادة الثقة في الاقتصاد اللبناني، إلا أنه لا ينبغي أن يكون نافذة لتعطيل الإجراءات الإصلاحية التي يطالب بها المجتمع اللبناني والدولي.وشدد أبو الغيط على أن تعزيز علاقات لبنان بمحيطه العربي يشكل جانباً مهماً من تجاوز التحديات التي تواجه البلاد، معربا عن ارتياحه للتطورات الإيجابية الأخيرة التي أسهمت في حلحلة الأزمة مع المملكة العربية السعودية وبعض الدول الأخرى، ومناشداً كافة الأطراف العربية على وجه الخصوص الوقوف إلى جوار لبنان في هذه المرحلة الدقيقة.ـ
https://arabic.sputniknews.com/20211209/ميقاتي-يبحث-مع-السيسي-في-القاهرة-العلاقات-بين-البلدين-والوضع-في-المنطقة-1053731930.html
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أخبار لبنان, أخبار مصر الآن, الجامعة العربية

أبو الغيط يستقبل رئيس الوزراء اللبناني ويؤكد دعم الجامعة العربية لبلاده

11:58 GMT 09.12.2021 (تم التحديث: 11:59 GMT 09.12.2021)
© Photo / the League of Arab Statesأبو الغيط يستقبل رئيس الوزراء اللبناني ويؤكد دعم الجامعة العربية لبلاده
أبو الغيط يستقبل رئيس الوزراء اللبناني ويؤكد دعم الجامعة العربية لبلاده - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2021
© Photo / the League of Arab States
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استقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الخميس، نجيب ميقاتي، رئيس وزراء لبنان، في مقر الأمانة العامة للجامعة، حيث تناول اللقاء تطورات الأوضاع اللبنانية والإقليمية.
وصرح مصدر مسئول في الأمانة العامة للجامعة، أن أبو الغيط أعرب خلال اللقاء عن دعم الجامعة العربية المستمر للبنان من أجل الخروج من الأزمة المستحكمة التي يعيشها، بكل ما تنطوي عليه من تبعات اقتصادية واجتماعية خطيرة يعاني منها المواطن اللبناني.
رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي في قصر بعبدا، لبنان 13 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2021
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10:18 GMT
وأضاف أن الأمين العام للجامعة أكد على الثقة في قدرة الرئيس ميقاتي على إدارة الإصلاحات المأمولة، لما يتمتع به من حكمة وشبكة واسعة من العلاقات العربية والدولية.
ونقل المصدر عن أبو الغيط تأكيده أن تحقيق التوافق الداخلي، وإن كان مهماً من أجل المضي قدما في طريق الإصلاحات لاستعادة الثقة في الاقتصاد اللبناني، إلا أنه لا ينبغي أن يكون نافذة لتعطيل الإجراءات الإصلاحية التي يطالب بها المجتمع اللبناني والدولي.
وشدد أبو الغيط على أن تعزيز علاقات لبنان بمحيطه العربي يشكل جانباً مهماً من تجاوز التحديات التي تواجه البلاد، معربا عن ارتياحه للتطورات الإيجابية الأخيرة التي أسهمت في حلحلة الأزمة مع المملكة العربية السعودية وبعض الدول الأخرى، ومناشداً كافة الأطراف العربية على وجه الخصوص الوقوف إلى جوار لبنان في هذه المرحلة الدقيقة.
ـ
11:53 GMT
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