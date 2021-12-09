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أطباء بيلاروس يجرون عملية ولادة لامرأة مهاجرة
أطباء بيلاروس يجرون عملية ولادة لامرأة مهاجرة
أجرى أطباء بيلاروس ولأول مرة منذ بدء أزمة الهجرة على حدود الدولة مع بولندا عملية توليد لامرأة مهاجرة. 09.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-09T19:12+0000
2021-12-09T19:12+0000
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وأفادت قناة "أونت" البيلاروسية في بيان نشر على موقعها على "تيلغرام": "الولادة الأولى: أجرى أطباء بيلاروس عملية ولادة لامرأة مهاجرة، والطفل [الذي أنجبته] يزن 3.5 كغ وهو في حالة جيدة".وكانت وزارة الصحة البيلاروسية قد ذكرت أنه تم إدخال لاجئة في مرحلة متأخرة من الحمل إلى مستشفى غرودنو البيلاروسية، الذي يقع بالقرب من الحدود البولندية.وتشهد منطقة الحدود بين بيلاروس وبولندا، توترات على خلفية تواجد آلاف المهاجرين من الشرق الأوسط وأفريقيا، الذين يحاولون الوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي، عبر بولندا.وقامت السلطات البولندية بنشر آلاف الجنود وقوات حرس الحدود، لمنع عبور هؤلاء؛ ووجهت اتهامات لمينسك بخلق "أزمة الهجرة" على الحدود المشتركة، وهو ما تنفيه الأخيرة.
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العالم

أطباء بيلاروس يجرون عملية ولادة لامرأة مهاجرة

19:12 GMT 09.12.2021
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وضع المهاجرين في بروزجي، على الحدود بين بيلاروسيا و بولندا، 16 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2021
© Sputnik . Viktor Tolochko
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أجرى أطباء بيلاروس ولأول مرة منذ بدء أزمة الهجرة على حدود الدولة مع بولندا عملية توليد لامرأة مهاجرة.
وأفادت قناة "أونت" البيلاروسية في بيان نشر على موقعها على "تيلغرام": "الولادة الأولى: أجرى أطباء بيلاروس عملية ولادة لامرأة مهاجرة، والطفل [الذي أنجبته] يزن 3.5 كغ وهو في حالة جيدة".

وكانت وزارة الصحة البيلاروسية قد ذكرت أنه تم إدخال لاجئة في مرحلة متأخرة من الحمل إلى مستشفى غرودنو البيلاروسية، الذي يقع بالقرب من الحدود البولندية.
وتشهد منطقة الحدود بين بيلاروس وبولندا، توترات على خلفية تواجد آلاف المهاجرين من الشرق الأوسط وأفريقيا، الذين يحاولون الوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي، عبر بولندا.
وقامت السلطات البولندية بنشر آلاف الجنود وقوات حرس الحدود، لمنع عبور هؤلاء؛ ووجهت اتهامات لمينسك بخلق "أزمة الهجرة" على الحدود المشتركة، وهو ما تنفيه الأخيرة.
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