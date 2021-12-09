أمريكا توافق على حصول الأطفال في سن 16 و17 عاما على جرعة معززة من لقاح "فايزر"‏

وقالت في بيان رسمي لها إنها "اليوم عدّلت ترخيص الاستخدام في حالات الطوارئ للقاح "فايزر"، وذلك بموافقتها على استخدام جرعة واحدة معززة للأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عاما، لكن بشرط مرور 6 أشهر على الأقل من الحصول على التطعيم الأولي بلقاح "فايزر" ضد كورونا".وكان قد تمت الموافقة على جرعات معززة من لقاح "كورونا" من أي نوع للاستخدام بين جميع الأفراد الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما فما فوق، لكن أشارت إدارة الغذاء والدواء في بيانها اليوم الخميس إلى أن لقاحات شركة "فايزر" هي الوحيدة التي تمت الموافقة عليها للاستخدام كجرعة معززة لمن هم في سن 16 و17 عاما.ويأتي الإعلان عن السماح لجرعة معززة من لقاح "فايزر" لمن تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عاما في أعقاب ظهور متحور فيروس كورونا "أوميكرون" الصادر عن جنوب أفريقيا.
وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، اليوم الخميس، على منح جرعة معززة من لقاح "فايزر" المضاد لفيروس "كورونا" المستجد للأطفال الذين هم في سن 16 و17 عاما.
وقالت في بيان رسمي لها إنها "اليوم عدّلت ترخيص الاستخدام في حالات الطوارئ للقاح "فايزر"، وذلك بموافقتها على استخدام جرعة واحدة معززة للأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عاما، لكن بشرط مرور 6 أشهر على الأقل من الحصول على التطعيم الأولي بلقاح "فايزر" ضد كورونا".
وكان قد تمت الموافقة على جرعات معززة من لقاح "كورونا" من أي نوع للاستخدام بين جميع الأفراد الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما فما فوق، لكن أشارت إدارة الغذاء والدواء في بيانها اليوم الخميس إلى أن لقاحات شركة "فايزر" هي الوحيدة التي تمت الموافقة عليها للاستخدام كجرعة معززة لمن هم في سن 16 و17 عاما.
ويأتي الإعلان عن السماح لجرعة معززة من لقاح "فايزر" لمن تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عاما في أعقاب ظهور متحور فيروس كورونا "أوميكرون" الصادر عن جنوب أفريقيا.