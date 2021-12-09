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https://arabic.sputniknews.com/20211209/أمريكا-توافق-على-حصول-الأطفال-في-سن-16-و17-عاما-على-جرعة-معززة-من-لقاح-فايزر-1053757972.html
أمريكا توافق على حصول الأطفال في سن 16 و17 عاما على جرعة معززة من لقاح "فايزر"‏
أمريكا توافق على حصول الأطفال في سن 16 و17 عاما على جرعة معززة من لقاح "فايزر"‏
وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، اليوم الخميس، على منح جرعة معززة من لقاح "فايزر" المضاد لفيروس ‏‏"كورونا" المستجد للأطفال الذين هم في سن 16 و17 عاما.‏ 09.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-09T19:55+0000
2021-12-09T19:55+0000
فيروس كورونا
أوميكرون
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وقالت في بيان رسمي لها إنها "اليوم عدّلت ترخيص الاستخدام في حالات الطوارئ للقاح "فايزر"، وذلك بموافقتها على استخدام جرعة واحدة معززة للأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عاما، لكن بشرط مرور 6 أشهر على الأقل من الحصول على التطعيم الأولي بلقاح "فايزر" ضد كورونا".وكان قد تمت الموافقة على جرعات معززة من لقاح "كورونا" من أي نوع للاستخدام بين جميع الأفراد الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما فما فوق، لكن أشارت إدارة الغذاء والدواء في بيانها اليوم الخميس إلى أن لقاحات شركة "فايزر" هي الوحيدة التي تمت الموافقة عليها للاستخدام كجرعة معززة لمن هم في سن 16 و17 عاما.ويأتي الإعلان عن السماح لجرعة معززة من لقاح "فايزر" لمن تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عاما في أعقاب ظهور متحور فيروس كورونا "أوميكرون" الصادر عن جنوب أفريقيا.
https://arabic.sputniknews.com/20211209/مختلف-تماما-عن-دلتا-طبيب-عن-أعراض-محددة-لمتحور-أوميكرون-1053750908.html
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فيروس كورونا, أوميكرون

أمريكا توافق على حصول الأطفال في سن 16 و17 عاما على جرعة معززة من لقاح "فايزر"‏

19:55 GMT 09.12.2021
© Sputnik . Vladimir Trefilov / الذهاب إلى بنك الصوراللقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا
اللقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2021
© Sputnik . Vladimir Trefilov
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وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، اليوم الخميس، على منح جرعة معززة من لقاح "فايزر" المضاد لفيروس ‏‏"كورونا" المستجد للأطفال الذين هم في سن 16 و17 عاما.‏
وقالت في بيان رسمي لها إنها "اليوم عدّلت ترخيص الاستخدام في حالات الطوارئ للقاح "فايزر"، وذلك بموافقتها على استخدام جرعة واحدة معززة للأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عاما، لكن بشرط مرور 6 أشهر على الأقل من الحصول على التطعيم الأولي بلقاح "فايزر" ضد كورونا".
أخذ الاجراءات الاحترازية للوقاية من المتحور الجديد من فيروس كورونا أوميكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2021
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15:58 GMT
وكان قد تمت الموافقة على جرعات معززة من لقاح "كورونا" من أي نوع للاستخدام بين جميع الأفراد الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما فما فوق، لكن أشارت إدارة الغذاء والدواء في بيانها اليوم الخميس إلى أن لقاحات شركة "فايزر" هي الوحيدة التي تمت الموافقة عليها للاستخدام كجرعة معززة لمن هم في سن 16 و17 عاما.
ويأتي الإعلان عن السماح لجرعة معززة من لقاح "فايزر" لمن تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عاما في أعقاب ظهور متحور فيروس كورونا "أوميكرون" الصادر عن جنوب أفريقيا.
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