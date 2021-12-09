https://arabic.sputniknews.com/20211209/أمير-سعودي-يرد-بـثلاث-كلمات-على-تقارير-ربط-لقاء-ابن-سلمان-وماكرون-بقضية-خاشقجي-1053723902.html

أمير سعودي يرد بـ"ثلاث كلمات" على تقارير ربط لقاء ابن سلمان وماكرون بقضية خاشقجي

أمير سعودي يرد بـ"ثلاث كلمات" على تقارير ربط لقاء ابن سلمان وماكرون بقضية خاشقجي

علّق الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد،على التقارير التي ربطت بين لقاء ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بإعلان فرنسا... 09.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-09T06:26+0000

2021-12-09T06:26+0000

2021-12-09T06:26+0000

أخبار السعودية اليوم

ولي العهد محمد بن سلمان

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جاء رد الأمير السعودي بثلاث كلمات فقط، وذلك عبر حسابه على "تويتر"، في إشارة إلى تغريدة سابقة نشرها رئيس تحرير صحيفة "المصريون"، جمال سلطان، بشأن علاقة لقاء ولي العهد محمد بن سلمان، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بإعلان اعتقال مواطن سعودي مشتبه فيه بقضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي.وكشف مسؤول سعودي بارز لشبكة "سي إن إن" عن خطأ يتعلق باعتقال مواطن سعودي، قيل إن اسمه ضمن 15 رجلا متورطين في قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.وكانت الإذاعة الفرنسية، RTO، قد أعلنت أن اسم الرجل المقبوض عليه، خالد عايد العتيبي، وهو الاسم الذي ظهر في قوائم عقوبات متعددة، فيما تعتقد الولايات المتحدة والمملكة المتحدة أنه عضو في المجموعة من 15 رجلًا مسؤولة عن قتل خاشقجي في أكتوبر/ تشرين الأول 2018.من جانبه، أكد النائب العام الفرنسي، أمس الأربعاء، تصريحات المسؤول السعودي بأن المواطن المعتقل في باريس ليس هو الشخص نفسه المشتبه فيه الذي تبحث عنه تركيا.ونقلت قناة "بي أف أم تي في " الفرنسية، عن تصريحات للنائب العام في باريس، ريمي إيتز، أن السعودي المعتقل في فرنسا ليس هو المشتبه فيه الذي تبحث عنه تركيا، على خلفية قضية مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، وأنه تم إطلاق سراحه.>>يمكنك متابعة المزيد من أخبار السعودية اليوم.

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أخبار السعودية اليوم, ولي العهد محمد بن سلمان