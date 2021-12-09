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أنالينا بيربوك... أول وأصغر وزيرة خارجية ألمانية
أنالينا بيربوك... أول وأصغر وزيرة خارجية ألمانية
أصبحت أنالينا بيربوك أول وأصغر وزيرة ألمانية تتولى حقيبة الخارجية بعد اختيارها ضمن الحكومة الألمانية بقيادة المستشار الاشتراكي الديمقراطي، أولاف شولتس. 09.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-09T11:16+0000
2021-12-09T11:16+0000
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وقال المركز الألماني للإعلام التابع للخارجية الألمانية، إن بيربوك هي أول امرأة وكذلك أصغر وزيرة خارجية ألمانية سنا.وأضاف المركز أن بيربوك تنتمي لحزب الخضر، وقد ولدت عام 1980، أي أن عمرها 41 عاما، وكانت قد درست بيربوك العلوم السياسية في هامبورغ وحصلت على شهادة الماستر في القانون الدولي العام من كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية.وعملت بيربوك، في الفترة ما بين 2005 – 2008، موظفة مساعدة ومديرة مكتب إليزابيث شرودتر، عضوة البرلمان الأوروبي، وما بين 2008 – 2009، عملت موظفة مسؤولة عن السياسة الخارجية والأمنية في الكتلة البرلمانية لحزب تحالف 90/ حزب الخضر، والذي تولت رئاسته في الفترة 2009 – 2013. يشار إلى أن الوزيرة أم لابنتين وعضوة في البرلمان الألماني منذ عام 2013.وكان أولاف شولتس قد أدى اليمين الدستورية، أمس الأربعاء، ليصبح تاسع مستشار لألمانيا بعد الحرب، خلفا لأنجيلا ميركل التي قضت 16 عاما في المنصب.وقالت وكالة "فرانس برس" إن شولتس، البالغ من العمر 63 عاما، أدى اليمين الدستورية في مجلس النواب الألماني أمام رئيسة المجلس، بربيل باس، بعد انتخابه من قبل النواب بأغلبية 395 صوتا من أصل 707.&gt;&gt;يمكنك متابعة المزيد من أخبار العالم الآن.
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أنالينا بيربوك... أول وأصغر وزيرة خارجية ألمانية

11:16 GMT 09.12.2021
© REUTERS / GONZALO FUENTESأنالينا بيربوك وزيرة الخارجية الألمانية
أنالينا بيربوك وزيرة الخارجية الألمانية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2021
© REUTERS / GONZALO FUENTES
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أصبحت أنالينا بيربوك أول وأصغر وزيرة ألمانية تتولى حقيبة الخارجية بعد اختيارها ضمن الحكومة الألمانية بقيادة المستشار الاشتراكي الديمقراطي، أولاف شولتس.
وقال المركز الألماني للإعلام التابع للخارجية الألمانية، إن بيربوك هي أول امرأة وكذلك أصغر وزيرة خارجية ألمانية سنا.
وأضاف المركز أن بيربوك تنتمي لحزب الخضر، وقد ولدت عام 1980، أي أن عمرها 41 عاما، وكانت قد درست بيربوك العلوم السياسية في هامبورغ وحصلت على شهادة الماستر في القانون الدولي العام من كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية.
وعملت بيربوك، في الفترة ما بين 2005 – 2008، موظفة مساعدة ومديرة مكتب إليزابيث شرودتر، عضوة البرلمان الأوروبي، وما بين 2008 – 2009، عملت موظفة مسؤولة عن السياسة الخارجية والأمنية في الكتلة البرلمانية لحزب تحالف 90/ حزب الخضر، والذي تولت رئاسته في الفترة 2009 – 2013. يشار إلى أن الوزيرة أم لابنتين وعضوة في البرلمان الألماني منذ عام 2013.
وكان أولاف شولتس قد أدى اليمين الدستورية، أمس الأربعاء، ليصبح تاسع مستشار لألمانيا بعد الحرب، خلفا لأنجيلا ميركل التي قضت 16 عاما في المنصب.
وقالت وكالة "فرانس برس" إن شولتس، البالغ من العمر 63 عاما، أدى اليمين الدستورية في مجلس النواب الألماني أمام رئيسة المجلس، بربيل باس، بعد انتخابه من قبل النواب بأغلبية 395 صوتا من أصل 707.
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