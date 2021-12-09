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https://arabic.sputniknews.com/20211209/أولاف-شولتز-من-هو-مستشار-ألمانيا-الجديد-1053730894.html
أولاف شولتز... من هو مستشار ألمانيا الجديد
أولاف شولتز... من هو مستشار ألمانيا الجديد
انتخب البرلمان الألماني أولاف شولتز، من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، مستشارا جديدا للبلاد خلفا لأنغيلا ميركل، وحصل شولتز على 395 صوتا من أصل 736 صوتا. 09.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-09T09:53+0000
2021-12-09T09:53+0000
2021-12-09T09:53+0000
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, инфографика
أولاف شولتز... من هو مستشار ألمانيا الجديد
انتخب البرلمان الألماني أولاف شولتز، من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، مستشارا جديدا للبلاد خلفا لأنغيلا ميركل، وحصل شولتز على 395 صوتا من أصل 736 صوتا.