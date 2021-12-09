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إسرائيل والإمارات توقعان مذكرة تفاهم جديدة بحضور جاريد كوشنر
إسرائيل والإمارات توقعان مذكرة تفاهم جديدة بحضور جاريد كوشنر
وقّعت إسرائيل والإمارات مذكرة تفاهم جديدة، بحضور جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. 09.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-09T08:29+0000
2021-12-09T08:29+0000
أخبار إسرائيل اليوم
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وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن "معهد السلام لاتفاقيات أبراهام وقّع مذكرة تفاهم، مع مبادرة شراكة في أبو ظبي، بهدف تعزيز الصفقات التاريخية التي أسهمت في إقامة علاقات دبلوماسية بين إسرائيل وبعض الدول العربية".وأوضح الإعلام الإسرائيلي أن "مذكرة التعاون وقعها المدير التنفيذي لمعهد السلام، روبرت غرينواي، في أبوظبي، مع مؤسسي مبادرة شراكة، الإماراتي ماجد السراح، والإسرائيلي أميت درعي، وذلك بحضور جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب".وأعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، أمس الأربعاء، مشاركة منتخب شبابه في بطولة دولية ودية تستضيفها إسرائيل.تأتي مشاركة المنتخب الإماراتي في هذه البطولة مع إسرائيل، بدعوى تفعيل لاتفاقية التفاهم بين الاتحادين، الإماراتي والإسرائيلي، التي أقيمت، في 17 ديسمبر 2020، في مقر اتحاد الإمارات لكرة القدم في دبي، وهي الاتفاقية التي شهد عليها جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".ومن المقرر أن يفتتح منتخب الإمارات مبارياته في البطولة الودية أمام نظيره الإسرائيلي، في 12 ديسمبر، ثم يواجه روسيا في 15 من الشهر نفسه، على أن يقابل ألمانيا في 17 من الشهر ذاته.ويشار إلى أن الإمارات والبحرين قد وقعتا على اتفاق سلام مع إسرائيل، في الخامس عشر من سبتمبر/أيلول 2020، برعاية الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.
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أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل والإمارات توقعان مذكرة تفاهم جديدة بحضور جاريد كوشنر

08:29 GMT 09.12.2021
© REUTERS / CHRISTOPHER PIKEعلم الإمارات و علم أبو ظبي، أغسطس 2020
علم الإمارات و علم أبو ظبي، أغسطس 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2021
© REUTERS / CHRISTOPHER PIKE
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وقّعت إسرائيل والإمارات مذكرة تفاهم جديدة، بحضور جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن "معهد السلام لاتفاقيات أبراهام وقّع مذكرة تفاهم، مع مبادرة شراكة في أبو ظبي، بهدف تعزيز الصفقات التاريخية التي أسهمت في إقامة علاقات دبلوماسية بين إسرائيل وبعض الدول العربية".
وأوضح الإعلام الإسرائيلي أن "مذكرة التعاون وقعها المدير التنفيذي لمعهد السلام، روبرت غرينواي، في أبوظبي، مع مؤسسي مبادرة شراكة، الإماراتي ماجد السراح، والإسرائيلي أميت درعي، وذلك بحضور جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب".
وأعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، أمس الأربعاء، مشاركة منتخب شبابه في بطولة دولية ودية تستضيفها إسرائيل.
ونشر الاتحاد الإماراتي تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، أكد أن منتخب بلاده للشباب مواليد 2003 ، يستعد للمشاركة في بطولة دولية ودية تحت 18عاما، تستضيفها إسرائيل، في الفترة من 12 - 17 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بمشاركة منتخبات روسيا وألمانيا.
تأتي مشاركة المنتخب الإماراتي في هذه البطولة مع إسرائيل، بدعوى تفعيل لاتفاقية التفاهم بين الاتحادين، الإماراتي والإسرائيلي، التي أقيمت، في 17 ديسمبر 2020، في مقر اتحاد الإمارات لكرة القدم في دبي، وهي الاتفاقية التي شهد عليها جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
ومن المقرر أن يفتتح منتخب الإمارات مبارياته في البطولة الودية أمام نظيره الإسرائيلي، في 12 ديسمبر، ثم يواجه روسيا في 15 من الشهر نفسه، على أن يقابل ألمانيا في 17 من الشهر ذاته.
ويشار إلى أن الإمارات والبحرين قد وقعتا على اتفاق سلام مع إسرائيل، في الخامس عشر من سبتمبر/أيلول 2020، برعاية الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.
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