https://arabic.sputniknews.com/20211209/إسرائيل-والإمارات-توقعان-مذكرة-تفاهم-جديدة-بحضور-جاريد-كوشنر-1053727247.html

إسرائيل والإمارات توقعان مذكرة تفاهم جديدة بحضور جاريد كوشنر

إسرائيل والإمارات توقعان مذكرة تفاهم جديدة بحضور جاريد كوشنر

وقّعت إسرائيل والإمارات مذكرة تفاهم جديدة، بحضور جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. 09.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-09T08:29+0000

2021-12-09T08:29+0000

2021-12-09T08:29+0000

أخبار إسرائيل اليوم

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وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن "معهد السلام لاتفاقيات أبراهام وقّع مذكرة تفاهم، مع مبادرة شراكة في أبو ظبي، بهدف تعزيز الصفقات التاريخية التي أسهمت في إقامة علاقات دبلوماسية بين إسرائيل وبعض الدول العربية".وأوضح الإعلام الإسرائيلي أن "مذكرة التعاون وقعها المدير التنفيذي لمعهد السلام، روبرت غرينواي، في أبوظبي، مع مؤسسي مبادرة شراكة، الإماراتي ماجد السراح، والإسرائيلي أميت درعي، وذلك بحضور جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب".وأعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، أمس الأربعاء، مشاركة منتخب شبابه في بطولة دولية ودية تستضيفها إسرائيل.تأتي مشاركة المنتخب الإماراتي في هذه البطولة مع إسرائيل، بدعوى تفعيل لاتفاقية التفاهم بين الاتحادين، الإماراتي والإسرائيلي، التي أقيمت، في 17 ديسمبر 2020، في مقر اتحاد الإمارات لكرة القدم في دبي، وهي الاتفاقية التي شهد عليها جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".ومن المقرر أن يفتتح منتخب الإمارات مبارياته في البطولة الودية أمام نظيره الإسرائيلي، في 12 ديسمبر، ثم يواجه روسيا في 15 من الشهر نفسه، على أن يقابل ألمانيا في 17 من الشهر ذاته.ويشار إلى أن الإمارات والبحرين قد وقعتا على اتفاق سلام مع إسرائيل، في الخامس عشر من سبتمبر/أيلول 2020، برعاية الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.

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أخبار إسرائيل اليوم