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https://arabic.sputniknews.com/20211209/إعلان-مهم-من-السفارة-السورية-لدى-روسيا-1053723408.html
"إعلان مهم" من السفارة السورية لدى روسيا
"إعلان مهم" من السفارة السورية لدى روسيا
نشرت السفارة السورية في روسيا، أمس الأربعاء، "إعلانا مهما" يتعلق بالمواطنين السوريين المقيمين خارج حدود الدولة السورية وفي دول لا يوجد فيها تمثيل دبلوماسي. 09.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-09T05:15+0000
2021-12-09T05:15+0000
العالم العربي
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أخبار سوريا اليوم
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وقالت السفارة في بيانها المنشور عبر الصفحة الرسمية على "فيسبوك": "تعلمكم السفارة أنه أصبح من الممكن استقبال معاملات الأخوة المواطنين وإنجازها إلكترونيا لدى المركز القنصلي الإلكتروني على الموقع الإلكتروني".وأوضحت السفارة في بيانها أن هذا الإجراء يأتي "في إطار الاهتمام بأوضاع المواطنين المقيمين خارج القطر، وإنجاز معاملاتهم القنصلية بيسر وسهولة، وتخفيف معاناة وتكاليف التنقل جراء الحضور إلى بعثاتنا لمتابعة شؤونهم القنصلية، وخاصة الدول التي لا توجد تمثيل دبلوماسي للقطر فيها".
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العالم العربي, موسكو, أخبار سوريا اليوم

"إعلان مهم" من السفارة السورية لدى روسيا

05:15 GMT 09.12.2021
© Sputnik . Zain Shibanسفارة الجمهورية العربية السورية في موسكو
سفارة الجمهورية العربية السورية في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2021
© Sputnik . Zain Shiban
تابعنا عبر
نشرت السفارة السورية في روسيا، أمس الأربعاء، "إعلانا مهما" يتعلق بالمواطنين السوريين المقيمين خارج حدود الدولة السورية وفي دول لا يوجد فيها تمثيل دبلوماسي.
وقالت السفارة في بيانها المنشور عبر الصفحة الرسمية على "فيسبوك": "تعلمكم السفارة أنه أصبح من الممكن استقبال معاملات الأخوة المواطنين وإنجازها إلكترونيا لدى المركز القنصلي الإلكتروني على الموقع الإلكتروني".
وأوضحت السفارة في بيانها أن هذا الإجراء يأتي "في إطار الاهتمام بأوضاع المواطنين المقيمين خارج القطر، وإنجاز معاملاتهم القنصلية بيسر وسهولة، وتخفيف معاناة وتكاليف التنقل جراء الحضور إلى بعثاتنا لمتابعة شؤونهم القنصلية، وخاصة الدول التي لا توجد تمثيل دبلوماسي للقطر فيها".
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