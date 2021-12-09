إيران تجري محادثات لتوقيع وثيقة التعاون الشامل مع ترکیا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أمس الخميس، أن قاليباف الذي يزور تركيا، حاليا، للمشاركة في قمة "PUIC" بين الدول الإسلامية، والخاصة برؤساء برلمانات تلك الدول، تهدف إلى بحث قضية فلسطين والهجرة والوضع في أفغانستان باعتبارها مشاكل خطيرة في المنطقة.وأكد قاليباف على إجراء بلاده محادثات للانتهاء من وثيقة التعاون الشامل بين الطرفين، وتعزيز وتوسيع العلاقات الإيرانية التركية، موضحا أن إيران وتركيا لديهما الكثير من التعاون في المنطقة وعلى الساحتين الإقليمية والدولية، وهو أمر يمكن أن يكون فعالا للغاية.ووصف المسؤول الإيراني الاجتماع مع رجال الأعمال الأتراك بأنه جزء آخر من خطته لزيارة تركيا، مؤكدا أن بلاده تخطط للتشاور مع تجار الأتراك الذين استثمروا في إيران من أجل تسهيل العلاقات الاقتصادية الثنائية.وأعرب رئيس مجلس الشورى الإيراني عن أمله أن تؤدي زيارته إلى تركيا إلى تطوير التعاون بين الدول الإسلامية ودول الجوار، وتحديدا في مجال الدبلوماسية البرلمانية، مشيرا إلى إجراء لقاء آخر مع التجار الإيرانيين المقيمين في تركيا.
قال رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد باقر قاليباف، إن العلاقات الثنائية بين بلاده وتركيا جيدة جدا وقابلة للتوسيع.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، أمس الخميس، أن قاليباف الذي يزور تركيا، حاليا، للمشاركة في قمة "PUIC" بين الدول الإسلامية، والخاصة برؤساء برلمانات تلك الدول، تهدف إلى بحث قضية فلسطين والهجرة والوضع في أفغانستان باعتبارها مشاكل خطيرة في المنطقة.
وأكد قاليباف على إجراء بلاده محادثات للانتهاء من وثيقة التعاون الشامل بين الطرفين، وتعزيز وتوسيع العلاقات الإيرانية التركية، موضحا أن إيران وتركيا لديهما الكثير من التعاون في المنطقة وعلى الساحتين الإقليمية والدولية، وهو أمر يمكن أن يكون فعالا للغاية.
ووصف المسؤول الإيراني الاجتماع مع رجال الأعمال الأتراك بأنه جزء آخر من خطته لزيارة تركيا، مؤكدا أن بلاده تخطط للتشاور مع تجار الأتراك الذين استثمروا في إيران من أجل تسهيل العلاقات الاقتصادية الثنائية.
وأعرب رئيس مجلس الشورى الإيراني عن أمله أن تؤدي زيارته إلى تركيا إلى تطوير التعاون بين الدول الإسلامية ودول الجوار، وتحديدا في مجال الدبلوماسية البرلمانية، مشيرا إلى إجراء لقاء آخر مع التجار الإيرانيين المقيمين في تركيا.