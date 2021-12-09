ارتفاع التضخم الأساسي في مصر إلى 5.8% خلال نوفمبر

وأفاد موقع "بوابة الأهرام"، أن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزي، سجل معدلا شهريا بلغ 2.1% في أكتوبر الماضي مقابل 1.7% للشهر السابق.وسجل التضخم الأساسي 5.2% في أكتوبر مقابل 4.8% في سبتمبر السابق عليه، وذلك على الصعيد السنوي سجل.يذكر أن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، كان قد أعلن في وقت سابق أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية يبلغ (118.0) نقطة لشهر نوفمبر الماضي، محافظا على المستوى العام لأسعار شهر أكتوبر الماضي.وسجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية 6.2%، وذلك عن نوفمبر الماضي، مقابل 6.3% للشهـر ذاته من العام السابق و6.6% لسبتمبر 2021.
وسجل التضخم الأساسي 5.2% في أكتوبر مقابل 4.8% في سبتمبر السابق عليه، وذلك على الصعيد السنوي سجل.
يذكر أن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، كان قد أعلن في وقت سابق أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية يبلغ (118.0) نقطة لشهر نوفمبر الماضي، محافظا على المستوى العام لأسعار شهر أكتوبر الماضي.
وسجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية 6.2%، وذلك عن نوفمبر الماضي، مقابل 6.3% للشهـر ذاته من العام السابق و6.6% لسبتمبر 2021.