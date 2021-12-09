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ارتفاع التضخم الأساسي في مصر إلى 5.8% خلال نوفمبر
ارتفاع التضخم الأساسي في مصر إلى 5.8% خلال نوفمبر
أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، عن ارتفاع معدل التضخم الأساسي إلى 5.8% على أساس سنوي في نوفمبر/ تشرين الثاني، من 5.2% في أكتوبر/ تشرين الأول. 09.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-09T15:21+0000
2021-12-09T15:21+0000
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وأفاد موقع "بوابة الأهرام"، أن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزي، سجل معدلا شهريا بلغ 2.1% في أكتوبر الماضي مقابل 1.7% للشهر السابق.وسجل التضخم الأساسي 5.2% في أكتوبر مقابل 4.8% في سبتمبر السابق عليه، وذلك على الصعيد السنوي سجل.يذكر أن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، كان قد أعلن في وقت سابق أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية يبلغ (118.0) نقطة لشهر نوفمبر الماضي، محافظا على المستوى العام لأسعار شهر أكتوبر الماضي.وسجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية 6.2%، وذلك عن نوفمبر الماضي، مقابل 6.3% للشهـر ذاته من العام السابق و6.6% لسبتمبر 2021.
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أخبار مصر الآن

ارتفاع التضخم الأساسي في مصر إلى 5.8% خلال نوفمبر

15:21 GMT 09.12.2021
© AFP 2021 / KHALED DESOUKIالبنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2021
© AFP 2021 / KHALED DESOUKI
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أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، عن ارتفاع معدل التضخم الأساسي إلى 5.8% على أساس سنوي في نوفمبر/ تشرين الثاني، من 5.2% في أكتوبر/ تشرين الأول.
وأفاد موقع "بوابة الأهرام"، أن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزي، سجل معدلا شهريا بلغ 2.1% في أكتوبر الماضي مقابل 1.7% للشهر السابق.
حشد من المتاجر والبائعين في العتبة وهي سوق تقع في وسط القاهرة في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2021
معدل التضخم في مصر يواصل الارتفاع
10 نوفمبر, 08:11 GMT
وسجل التضخم الأساسي 5.2% في أكتوبر مقابل 4.8% في سبتمبر السابق عليه، وذلك على الصعيد السنوي سجل.
يذكر أن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، كان قد أعلن في وقت سابق أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية يبلغ (118.0) نقطة لشهر نوفمبر الماضي، محافظا على المستوى العام لأسعار شهر أكتوبر الماضي.
وسجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية 6.2%، وذلك عن نوفمبر الماضي، مقابل 6.3% للشهـر ذاته من العام السابق و6.6% لسبتمبر 2021.
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