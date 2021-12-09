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استبعاد الجمال من "مهرجان الإبل" بسبب البوتوكس
استبعاد الجمال من "مهرجان الإبل" بسبب البوتوكس
استبعدت السلطات السعودية أكثر من 40 جملاً من المشاركة في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة. 09.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-09T12:59+0000
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وتم استبعاد كل الإبل التي تعرضت لأي "شكل من أشكال العبث"، حيث يقوم بعض الملاك "بتحسين المنظر العام" للإبل "بغية الحصول على الجائزة".واكتشفت السلطات هذا العام أن عشرات المربين قاموا بمد شفاه وأنوف الإبل، واستخدموا هرمونات لتقوية عضلات الحيوانات، وحقنوا رؤوس الإبل وشفاهها بالبوتوكس لتكبيرها، واستخدموا مواد حشو لتليين وجوهها. في عام 2018، تم استبعاد 12 متسابقًا لأن أصحابهم استخدموا مادة البوتوكس على جمالهم.
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استبعاد الجمال من "مهرجان الإبل" بسبب البوتوكس

12:59 GMT 09.12.2021
© Sputnikاستبعاد الجمال من "مهرجان الإبل" بسبب البوتوكس
استبعاد الجمال من مهرجان الإبل بسبب البوتوكس - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2021
© Sputnik
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استبعدت السلطات السعودية أكثر من 40 جملاً من المشاركة في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة.
وتم استبعاد كل الإبل التي تعرضت لأي "شكل من أشكال العبث"، حيث يقوم بعض الملاك "بتحسين المنظر العام" للإبل "بغية الحصول على الجائزة".
واكتشفت السلطات هذا العام أن عشرات المربين قاموا بمد شفاه وأنوف الإبل، واستخدموا هرمونات لتقوية عضلات الحيوانات، وحقنوا رؤوس الإبل وشفاهها بالبوتوكس لتكبيرها، واستخدموا مواد حشو لتليين وجوهها. في عام 2018، تم استبعاد 12 متسابقًا لأن أصحابهم استخدموا مادة البوتوكس على جمالهم.
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