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https://arabic.sputniknews.com/20211209/استبعاد-40-جملا-في-مهرجان-الإبل-في-السعودية-بسبب-البوتوكس-فيديو-وصورة-1053735109.html
استبعاد 40 جملا في مهرجان الإبل في السعودية بسبب "البوتوكس"... فيديو وصورة
استبعاد 40 جملا في مهرجان الإبل في السعودية بسبب "البوتوكس"... فيديو وصورة
استبعدت السلطات السعودية أكثر من 40 جملاً من المشاركة في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة. 09.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-09T11:33+0000
2021-12-09T11:33+0000
العالم العربي
منوعات
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وتم استبعاد كل الإبل التي تعرضت لأي "شكل من أشكال العبث"، حيث يقوم بعض الملاك "بتحسين المنظر العام" للإبل "بغية الحصول على الجائزة".واكتشفت السلطات هذا العام أن عشرات المربين قاموا بمد شفاه وأنوف الإبل، واستخدموا هرمونات لتقوية عضلات الحيوانات، وحقنوا رؤوس الإبل وشفاهها بالبوتوكس لتكبيرها، واستخدموا مواد حشو لتليين وجوهها. في عام 2018، تم استبعاد 12 متسابقًا لأن أصحابهم استخدموا مادة البوتوكس على جمالهم.وتحتضن العاصمة السعودية، الرياض، في ديسمبر/كانون الأول الجاري، أكبر مهرجان من نوعه في العالم والمتخصص في الإبل وعلامات جمالها، والذي سيستمر لأكثر من أربعين يومًا.ويسعى المهرجان إلى الحفاظ على دور الجمل في التقاليد والتراث في المملكة. تربية الجمال هي صناعة تقدر بملايين الدولارات وتقام أحداث مماثلة في جميع أنحاء المنطقة.
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العالم العربي, منوعات

استبعاد 40 جملا في مهرجان الإبل في السعودية بسبب "البوتوكس"... فيديو وصورة

11:33 GMT 09.12.2021
© AFP 2021 / Fayez Nureldineصبي يلتقط صورة مع جمل في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في رماح، على بعد 150 كلم شرق الرياض، في 29 مارس/ آذار 2017.
صبي يلتقط صورة مع جمل في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في رماح، على بعد 150 كلم شرق الرياض، في 29 مارس/ آذار 2017. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2021
© AFP 2021 / Fayez Nureldine
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استبعدت السلطات السعودية أكثر من 40 جملاً من المشاركة في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة.
وتم استبعاد كل الإبل التي تعرضت لأي "شكل من أشكال العبث"، حيث يقوم بعض الملاك "بتحسين المنظر العام" للإبل "بغية الحصول على الجائزة".
واكتشفت السلطات هذا العام أن عشرات المربين قاموا بمد شفاه وأنوف الإبل، واستخدموا هرمونات لتقوية عضلات الحيوانات، وحقنوا رؤوس الإبل وشفاهها بالبوتوكس لتكبيرها، واستخدموا مواد حشو لتليين وجوهها. في عام 2018، تم استبعاد 12 متسابقًا لأن أصحابهم استخدموا مادة البوتوكس على جمالهم.
وتحتضن العاصمة السعودية، الرياض، في ديسمبر/كانون الأول الجاري، أكبر مهرجان من نوعه في العالم والمتخصص في الإبل وعلامات جمالها، والذي سيستمر لأكثر من أربعين يومًا.
ويسعى المهرجان إلى الحفاظ على دور الجمل في التقاليد والتراث في المملكة. تربية الجمال هي صناعة تقدر بملايين الدولارات وتقام أحداث مماثلة في جميع أنحاء المنطقة.
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