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https://arabic.sputniknews.com/20211209/الأمم-المتحدة-نصف-سكان-دارفور-يواجهون-أزمة-إنسانية-في-2022-1053733900.html
الأمم المتحدة: نصف سكان دارفور يواجهون أزمة إنسانية في 2022
الأمم المتحدة: نصف سكان دارفور يواجهون أزمة إنسانية في 2022
حذرت الأمم المتحدة من أن نصف سكان إقليم دارفور، في السودان، سيحتاجون إلى مساعدات إنسانية خلال العام المقبل 2022. 09.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-09T11:08+0000
2021-12-09T11:08+0000
2021-12-09T11:08+0000
أخبار السودان اليوم
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وقالت باولا إيمرسون، رئيسة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الإغاثة الإنسانية في السودان، إن نحو 6.2 مليون شخص، أي نحو نصف سكان الإقليم، سيكونون بحاجة إلى المساعدات في 2022.جاء ذلك في تدوينة نشرتها الصفحة الرسمية لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الإغاثة الإنسانية في السودان، على "تويتر"، الأربعاء.وذكر بيان مكتب الأمم المتحدة أن أعمال العنف في الإقليم تسببت في نزوح نحو 10 آلاف شخص بينهم نحو ألفي طفل وامرأة، بحثا عن مناطق لجوء في دولة تشاد المجاورة للسودان.وكانت مواجهات مسلحة بين سكان محليين في منطقة جبل مون الوعرة، قرب الحدود السودانية مع تشاد، قد أدت إلى مقتل العشرات ونهب عشرات القرى، إضافة إلى سقوط أعداد كبيرة من المصابين.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم
الأمم المتحدة: نصف سكان دارفور يواجهون أزمة إنسانية في 2022
حذرت الأمم المتحدة من أن نصف سكان إقليم دارفور، في السودان، سيحتاجون إلى مساعدات إنسانية خلال العام المقبل 2022.
وقالت باولا إيمرسون، رئيسة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق
الإغاثة الإنسانية
في السودان، إن نحو 6.2 مليون شخص، أي نحو نصف سكان الإقليم، سيكونون بحاجة إلى المساعدات في 2022.
جاء ذلك في تدوينة نشرتها الصفحة الرسمية لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الإغاثة الإنسانية في السودان، على "تويتر"، الأربعاء.
وذكر بيان مكتب الأمم المتحدة أن
أعمال العنف في الإقليم
تسببت في نزوح نحو 10 آلاف شخص بينهم نحو ألفي طفل وامرأة، بحثا عن مناطق لجوء في دولة تشاد المجاورة للسودان.
وكانت
مواجهات مسلحة
بين سكان محليين في منطقة جبل مون الوعرة، قرب الحدود السودانية مع تشاد، قد أدت إلى مقتل العشرات ونهب عشرات القرى، إضافة إلى سقوط أعداد كبيرة من المصابين.