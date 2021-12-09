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https://arabic.sputniknews.com/20211209/الاتحاد-الأوروبي-يتوقع-انخفاضا-في-استهلاك-الوقود-الحيوي-بحلول-عام-2031-1053751415.html
الاتحاد الأوروبي يتوقع انخفاضا في استهلاك الوقود الحيوي بحلول عام 2031
الاتحاد الأوروبي يتوقع انخفاضا في استهلاك الوقود الحيوي بحلول عام 2031
توقع الاتحاد الأوروبي انخفاض استهلاك الوقود الحيوي في دوله، بحلول عام 2031، بسبب تحول النقل البري عن الوقود الأحفوري. 09.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-09T16:15+0000
2021-12-09T16:20+0000
الاتحاد الأوروبي
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وحسب بيان للمفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، نشرته رويترز، فإن استهلاك الوقود الحيوي في الاتحاد الأوروبي سينخفض ​​من الآن وحتى عام 2031 مع تحول النقل البري بعيدًا عن الوقود الأحفوري.وفي التوقعات الزراعية 2021-2031، أكدت المفوضية توقعها بانخفاض استخدام الديزل الحيوي ​بنسبة 24٪ إلى 14300 مليون لتر في عام 2031، بعد أن وصل إلى ذروة 18900 مليون لتر في عام 2023.وأوضح البيان أن استخدام الإيثانول الحيوي سيكون أقل تأثراً، لكنه سيظل ينخفض ​​بنسبة 10 % إلى 6.4 مليار لتر في عام 2031، بعد زيادته إلى 7.1 مليار لتر في عام 2023.وسيؤثر الانخفاض في وقود الديزل الحيوي بشكل أساسي على استخدام زيت النخيل، بسبب معايير الاستدامة الأكثر صرامة، بينما من المتوقع أن يظل استخدام زيت بذور اللفت مستقرًا، ويمثل حوالي نصف خام الديزل الحيوي ، وفقًا للبيان.وبموجب توجيهات الاتحاد الأوروبي بشأن الطاقة المتجددة، يجب أن يختفي الوقود الذي يعتمد على زيت النخيل بحلول عام 2030 حيث صنفت الكتلة زيت النخيل على أنه منتج يتسبب في إزالة الغابات بشكل مفرط، وهي خطوة أثارت احتجاجات من أكبر منتجي زيت النخيل في العالم، في ماليزيا وإندونيسيا.ولهذا فمن المتوقع أن تنخفض واردات زيت النخيل إلى الاتحاد الأوروبي إلى 4.0 مليون طن في عام 2031، ارتفاعا من 6.5 مليون طن في عام 2021، ويرجع معظم الانخفاض إلى انخفاض الطلب على وقود الديزل الحيوي ، وفقًا للمفوضية.
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الاتحاد الأوروبي

الاتحاد الأوروبي يتوقع انخفاضا في استهلاك الوقود الحيوي بحلول عام 2031

16:15 GMT 09.12.2021 (تم التحديث: 16:20 GMT 09.12.2021)
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توقع الاتحاد الأوروبي انخفاض استهلاك الوقود الحيوي في دوله، بحلول عام 2031، بسبب تحول النقل البري عن الوقود الأحفوري.
وحسب بيان للمفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، نشرته رويترز، فإن استهلاك الوقود الحيوي في الاتحاد الأوروبي سينخفض ​​من الآن وحتى عام 2031 مع تحول النقل البري بعيدًا عن الوقود الأحفوري.
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وفي التوقعات الزراعية 2021-2031، أكدت المفوضية توقعها بانخفاض استخدام الديزل الحيوي ​بنسبة 24٪ إلى 14300 مليون لتر في عام 2031، بعد أن وصل إلى ذروة 18900 مليون لتر في عام 2023.
وأوضح البيان أن استخدام الإيثانول الحيوي سيكون أقل تأثراً، لكنه سيظل ينخفض ​​بنسبة 10 % إلى 6.4 مليار لتر في عام 2031، بعد زيادته إلى 7.1 مليار لتر في عام 2023.
وسيؤثر الانخفاض في وقود الديزل الحيوي بشكل أساسي على استخدام زيت النخيل، بسبب معايير الاستدامة الأكثر صرامة، بينما من المتوقع أن يظل استخدام زيت بذور اللفت مستقرًا، ويمثل حوالي نصف خام الديزل الحيوي ، وفقًا للبيان.
وبموجب توجيهات الاتحاد الأوروبي بشأن الطاقة المتجددة، يجب أن يختفي الوقود الذي يعتمد على زيت النخيل بحلول عام 2030 حيث صنفت الكتلة زيت النخيل على أنه منتج يتسبب في إزالة الغابات بشكل مفرط، وهي خطوة أثارت احتجاجات من أكبر منتجي زيت النخيل في العالم، في ماليزيا وإندونيسيا.
ولهذا فمن المتوقع أن تنخفض واردات زيت النخيل إلى الاتحاد الأوروبي إلى 4.0 مليون طن في عام 2031، ارتفاعا من 6.5 مليون طن في عام 2021، ويرجع معظم الانخفاض إلى انخفاض الطلب على وقود الديزل الحيوي ، وفقًا للمفوضية.
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