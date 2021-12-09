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التحالف العربي يعلن مقتل 145 مسلحا من "أنصار الله" بعمليات استهداف في مأرب
التحالف العربي يعلن مقتل 145 مسلحا من "أنصار الله" بعمليات استهداف في مأرب
أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الخميس، مقتل العشرات من مسلحي جماعة "أنصار الله" اليمنية، إثر عمليات استهداف في محافظة مأرب الغنية بالنفط شمال شرقي... 09.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-09T13:43+0000
2021-12-09T13:43+0000
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القاهرة- سبوتنيك. وقال التحالف، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، إنه "نفذ 29 عملية استهداف ضد المليشيا في مأرب خلال الساعات الـ 24 الماضية".وأضاف: "الاستهدافات دمرت 16 آلية عسكرية، وقضت على أكثر من 145 عنصراً إرهابياً".يأتي ذلك غداة تحقيق جماعة "أنصار الله" تقدماً ميدانياً في محافظة مأرب، إذ تمكن مقاتلوها من تحقيق اختراق إلى منطقتي اللجمة والنقعة جنوبي مأرب والتقدم إلى سلسلة جبال البلق الشرقي الاستراتيجية أحد أهم تحصينات وخطوط دفاع الجيش اليمني عن مدينة مأرب.وتشهد محافظة مأرب، منذ مطلع شباط/ فبراير الماضي، قتالاً متصاعداً بين الجيش اليمني وجماعة "أنصار الله"، إثر إطلاق الجماعة عملية عسكرية للسيطرة على مركز المحافظة مدينة مأرب.وتكتسب السيطرة على مدينة مأرب، أهمية سياسية وعسكرية واقتصادية كبيرة في الصراع باليمن، إذ تضم المدينة مقر وزارة الدفاع وقيادة الجيش اليمني، إضافة إلى حقول ومصفاة صَافِر النفطية.ويمثل القتال في مأرب جانباً من معارك عنيفة يشهدها اليمن منذ نحو 7 أعوام بين جماعة "أنصار الله"، وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء أواخر 2014.وتسبب الصراع الدامي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.
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أخبار اليمن الأن, أنصار الله

التحالف العربي يعلن مقتل 145 مسلحا من "أنصار الله" بعمليات استهداف في مأرب

13:43 GMT 09.12.2021
© REUTERS / HANDOUTمقاتلو أنصار الله، الحوثيون، على خط المواجهة في محافظة مأرب اليمنية، 2 نوفمبر 2021.
مقاتلو أنصار الله، الحوثيون، على خط المواجهة في محافظة مأرب اليمنية، 2 نوفمبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2021
© REUTERS / HANDOUT
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أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الخميس، مقتل العشرات من مسلحي جماعة "أنصار الله" اليمنية، إثر عمليات استهداف في محافظة مأرب الغنية بالنفط شمال شرقي اليمن.
القاهرة- سبوتنيك. وقال التحالف، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، إنه "نفذ 29 عملية استهداف ضد المليشيا في مأرب خلال الساعات الـ 24 الماضية".
وأضاف: "الاستهدافات دمرت 16 آلية عسكرية، وقضت على أكثر من 145 عنصراً إرهابياً".
يأتي ذلك غداة تحقيق جماعة "أنصار الله" تقدماً ميدانياً في محافظة مأرب، إذ تمكن مقاتلوها من تحقيق اختراق إلى منطقتي اللجمة والنقعة جنوبي مأرب والتقدم إلى سلسلة جبال البلق الشرقي الاستراتيجية أحد أهم تحصينات وخطوط دفاع الجيش اليمني عن مدينة مأرب.
ومطلع الشهر الماضي، أعلنت جماعة "أنصار الله" سيطرتها على 12 مديرية، بما فيها مديريتا الجُوبة وجبل مُراد، من أصل 14 في محافظة مأرب ووصول طلائع قواتها إلى مدخل مدينة مأرب.
وتشهد محافظة مأرب، منذ مطلع شباط/ فبراير الماضي، قتالاً متصاعداً بين الجيش اليمني وجماعة "أنصار الله"، إثر إطلاق الجماعة عملية عسكرية للسيطرة على مركز المحافظة مدينة مأرب.
وتكتسب السيطرة على مدينة مأرب، أهمية سياسية وعسكرية واقتصادية كبيرة في الصراع باليمن، إذ تضم المدينة مقر وزارة الدفاع وقيادة الجيش اليمني، إضافة إلى حقول ومصفاة صَافِر النفطية.
ويمثل القتال في مأرب جانباً من معارك عنيفة يشهدها اليمن منذ نحو 7 أعوام بين جماعة "أنصار الله"، وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء أواخر 2014.
وتسبب الصراع الدامي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.
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