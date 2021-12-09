الجزائر تكشف حقيقة التقدم بشكوى ضد مصر في كأس العرب

نشر الاتحاد الجزائري تغريدة جديدة له بحسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الخميس، نفى من خلالها التقدم بشكوى رسمية للجنة المنظمة لبطولة كأس العرب بشأن مباراة منتخب بلاده أمام نظيره المصري في الجولة الثالثة من دور المجموعات للبطولة.وتناقلت وسائل الإعلام العربية والمصرية، أمس الأربعاء، أنباء تفيد بتقديم الاتحاد الجزائري بشكوى للجنة المنظمة، بسبب هدف تعادل المنتخب المصري أمام نظيره الجزائري في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، والتي أقيمت الثلاثاء الماضي.يذكر أن مصر والجزائر كانا قد تعادلا بنتيجة 1-1 في الجولة الثالثة من دور المجموعات، بعد أن تقدم محمد أمين توجاي للخضر، وتعادل عمرو السولية للفراعنة.وكان التعادل على مستوى الإنذارات مستمرا حتى الدقيقة 92، حيث نال كل فريق 3 إنذارات، حتى جاء إنذار اللاعب الجزائري هلال عربي سوداني في الدقيقة 92 بعد تدخل على أحمد فتوح، وطرد مباشر على ياسين تيطراوي منحا مصر صدارة المجموعة الرابعة في البطولة، ليلتقي الأردن في دور الثمانية، والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل.
كشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم الخميس، حقيقة التقدم بشكوى رسمية للجنة المنظمة لبطولة كأس العرب "قطر 2021"، ضد مصر.
نشر الاتحاد الجزائري تغريدة جديدة له بحسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الخميس، نفى من خلالها التقدم بشكوى رسمية للجنة المنظمة لبطولة كأس العرب بشأن مباراة منتخب بلاده أمام نظيره المصري في الجولة الثالثة من دور المجموعات للبطولة.
وتناقلت وسائل الإعلام العربية والمصرية، أمس الأربعاء، أنباء تفيد بتقديم الاتحاد الجزائري بشكوى للجنة المنظمة، بسبب هدف تعادل المنتخب المصري أمام نظيره الجزائري في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، والتي أقيمت الثلاثاء الماضي.
وكان التعادل على مستوى الإنذارات مستمرا حتى الدقيقة 92، حيث نال كل فريق 3 إنذارات، حتى جاء إنذار اللاعب الجزائري هلال عربي سوداني في الدقيقة 92 بعد تدخل على أحمد فتوح، وطرد مباشر على ياسين تيطراوي منحا مصر صدارة المجموعة الرابعة في البطولة، ليلتقي الأردن في دور الثمانية، والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل.