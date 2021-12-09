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كأس العرب 2021
تقام في قطر الفترة من 30 نوفمبر/ تشرين الثاني حتى 18 ديسمبر/ كانون الأول بطولة كأس العرب في نسختها العاشرة بعد انقطاع 9 سنوات، تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
https://arabic.sputniknews.com/20211209/الجزائر-تكشف-حقيقة-التقدم-بشكوى-ضد-مصر-في-كأس-العرب-1053744472.html
الجزائر تكشف حقيقة التقدم بشكوى ضد مصر في كأس العرب
الجزائر تكشف حقيقة التقدم بشكوى ضد مصر في كأس العرب
كشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم الخميس، حقيقة التقدم بشكوى رسمية للجنة المنظمة لبطولة كأس العرب "قطر 2021"، ضد مصر. 09.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-09T13:52+0000
2021-12-09T13:52+0000
كأس العرب 2021
الجزائر
مصر
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نشر الاتحاد الجزائري تغريدة جديدة له بحسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الخميس، نفى من خلالها التقدم بشكوى رسمية للجنة المنظمة لبطولة كأس العرب بشأن مباراة منتخب بلاده أمام نظيره المصري في الجولة الثالثة من دور المجموعات للبطولة.وتناقلت وسائل الإعلام العربية والمصرية، أمس الأربعاء، أنباء تفيد بتقديم الاتحاد الجزائري بشكوى للجنة المنظمة، بسبب هدف تعادل المنتخب المصري أمام نظيره الجزائري في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، والتي أقيمت الثلاثاء الماضي.يذكر أن مصر والجزائر كانا قد تعادلا بنتيجة 1-1 في الجولة الثالثة من دور المجموعات، بعد أن تقدم محمد أمين توجاي للخضر، وتعادل عمرو السولية للفراعنة.وكان التعادل على مستوى الإنذارات مستمرا حتى الدقيقة 92، حيث نال كل فريق 3 إنذارات، حتى جاء إنذار اللاعب الجزائري هلال عربي سوداني في الدقيقة 92 بعد تدخل على أحمد فتوح، وطرد مباشر على ياسين تيطراوي منحا مصر صدارة المجموعة الرابعة في البطولة، ليلتقي الأردن في دور الثمانية، والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل.
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الجزائر, مصر

الجزائر تكشف حقيقة التقدم بشكوى ضد مصر في كأس العرب

13:52 GMT 09.12.2021
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANYجماهير منتخب الجزائر في نهائي أمم أفريقيا
جماهير منتخب الجزائر في نهائي أمم أفريقيا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2021
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
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كشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم الخميس، حقيقة التقدم بشكوى رسمية للجنة المنظمة لبطولة كأس العرب "قطر 2021"، ضد مصر.
نشر الاتحاد الجزائري تغريدة جديدة له بحسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الخميس، نفى من خلالها التقدم بشكوى رسمية للجنة المنظمة لبطولة كأس العرب بشأن مباراة منتخب بلاده أمام نظيره المصري في الجولة الثالثة من دور المجموعات للبطولة.
وتناقلت وسائل الإعلام العربية والمصرية، أمس الأربعاء، أنباء تفيد بتقديم الاتحاد الجزائري بشكوى للجنة المنظمة، بسبب هدف تعادل المنتخب المصري أمام نظيره الجزائري في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، والتي أقيمت الثلاثاء الماضي.
يذكر أن مصر والجزائر كانا قد تعادلا بنتيجة 1-1 في الجولة الثالثة من دور المجموعات، بعد أن تقدم محمد أمين توجاي للخضر، وتعادل عمرو السولية للفراعنة.
وكان التعادل على مستوى الإنذارات مستمرا حتى الدقيقة 92، حيث نال كل فريق 3 إنذارات، حتى جاء إنذار اللاعب الجزائري هلال عربي سوداني في الدقيقة 92 بعد تدخل على أحمد فتوح، وطرد مباشر على ياسين تيطراوي منحا مصر صدارة المجموعة الرابعة في البطولة، ليلتقي الأردن في دور الثمانية، والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل.
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